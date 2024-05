Handball im Fernsehen: Die Termine in Free-TV und Livestream

Die Handballsaison 2023/24 befindet sich in der absoluten Schlussphase: Während bei den Frauen die Liga-Saison bereits beendet ist und das Final4 der Champions League ansteht, gibt es bei den Männern diese Woche noch einige Liga-Partien. Die Termine sowie Informationen zu Übertragungen im Fernsehen und Livestream im Überblick.

Bei den Frauen steht in Budapest, mit der SG BBM Bietigheim das Champions League Final4 der Frauen auf dem Programm. Das Abschlussevent der Königsklasse folgt am Wochenende darauf, also am 8. und 9. Juni. Mit dem Event in Budapest endet die Saison bei den Frauen. Der Deutsche Meister SG BBM Bietigheim hat sich als Tabellenerster auch wieder für den Wettbewerb qualifiziert.

In der European League gehen Vizemeister HSG Bensheim/Auerbach, Borussia Dortmund, der Thüringer HC und Pokalsieger TuS Metzingen an den Start. Der SV Union Halle-Neustadt, der HSV Solingen-Gräfrath und die HSG Bad Wildungen Vipers steigen ab. Aus der zweiten Liga der Frauen steigt Frisch Auf Göppingen auf. Neu in der Dritten Liga sind in der kommenden Saison die HSG Freiburg, die SG 09 Kirchhof, der TSV Nord Harrislee und HCD Gröbenzell. Mit dem Bergischen HC und der TSG 1846 Mainz-Bretzenheim stehen zwei Aufsteiger ins HBF-Unterhaus fest.

In dieser Woche findet noch eine Relegation statt. Die Kurpfalz Bären müssen zunächst am Mittwoch (29.05., 19.00 Uhr) auswärts beim Rostocker HC antreten, am Samstag (01.06., 18.00 Uhr) reisen die Dolphins dann nach Ketsch (live Sportdeutschland).

Bei den Männern steht der SC Magdeburg nur rechnerisch noch nicht als Deutscher Meister fest. Durch den Titel der SG Flensburg-Handewitt in der European League kann sich der HBL-Siebte über einen Startplatz in dem Wettbewerb freuen. Am 30. März wird über die Lizenz des HSV Hamburg entschieden und damit auch über den Klassenerhalt des Vorletzten. Der 1. VfL Potsdam und die SG BBM Bietigheim steigen in die HBL1 auf. Mit dem TuS Vinnhorst und dem EHV Aue steigen die beiden Zweitliga-Neulinge gleich wieder ab. Auch in der 3. Liga der Männer wird noch gespielt, die Aufstiegsrunde beginnt.

Handball-Programm der Frauen

Samstag, 1. Juni

EHF Final4 der Frauen erstmals mit SG BBM Bietigheim

Um 15:00 Uhr stehen sich im ersten Halbfinale der Königinnenklasse im Budapester MVM Dome Team Esbjerg aus Dänemark und Lokalmatador Györi ETO KC gegenüber.

Um 18:00 Uhr zählt es dann für die ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg spielende SG BBM Bietigheim, dem größten Erfolg der Geschichte noch eins draufzusetzen. Gegen Metz HB geht es um den Finaleinzug. Auch die Lothringerinnen standen noch nie im Endspiel, sie haben aber schon zweimal das Final4 erreicht (2019 Vierter, 2022 Dritter).

Sonntag, 2. Juni

Wer holt Gold in der Champions League?

Um 15:00 Uhr steht zunächst das Spiel um den dritten Platz auf dem Programm. Um 18:00 Uhr ist das Endspiel angesetzt.

Cl Final 4 - Finaltag Verlierer HF1 Verlierer HF1 Verlierer HF2 Verlierer HF2 Spielinfo Sieger HF1 Sieger HF1 Sieger HF2 Sieger HF2 Spielinfo

Das EHF Final4 der Champions League in Budapest wird von Dyn, DAZN (beides Abo) übertragen. Der frei empfangbare Sender DF1 überträgt das zweite Halbfinale und beide Spiele am Sonntag im Fernsehen, sodass man in Budapest mit dabei sein kann, ohne Geld in die Hand nehmen zu müssen.

U20-Weltmeisterschaft der Juniorinnen

Die Turniere der Nachwuchsteams werden üblicherweise von Sportdeutschland oder im Youtube-Kanal der IHF als Livestream übertragen, möglicherweise auch bei handball.net.

Am 19. Juni beginnt die Weltmeisterschaft der Juniorinnen, die in diesem Jahr in Nordmazedonien stattfindet. Gespielt wird in acht Gruppen je vier Teams. Die deutsche Mannschaft trifft in der Gruppe F auf Spanien, Serbien und Frankreich.

Spielplan der DHB-Auswahl (Vorrunde)

Mittwoch, 19.06., 18:00 Uhr, gegen Serbien

Freitag, 21.06., 18:00 Uhr, gegen Spanien

Samstag, 22.06., 20:15 Uhr, gegen Frankreich (EM-Sechster von 2023)

Die Hauptrunde würde für die DHB-Juniorinnen am 24. Juni beginnen (offizieller Spielplan, englisch). Es warten Gegner aus der Gruppe E, nämlich Schweden (EM-Fünfter 2023), Tschechien (EM-Zwölfter 2023), Chile oder Algerien. Der DHB-Nachwuchs wurde im Vorjahr EM-Elfter durch ein 36:22 gegen Tschechien, eine bessere Abschluss-Platzierung wurde wegen der vorherigen Resultate knapp verfehlt.

Die Viertelfinals werden am Mittwoch, 27. Juni, ausgetragen, dann beginnt auch die Platzierungsrunde. Die Halbfinals folgen bereits am Freitag, 28. Juni. Der Finaltag ist am Sonntag, 30. Juni.

Handball-Programm der Männer

Mittwoch, 29. Mai

33. HBL-Spieltag und WM-Auslosung

Am Mittwoch um 19:00 Uhr werden zeitgleich fünf Spiele angepfiffen.

Um 19:30 Uhr wird in Zagreb ausgelost, wie sich die acht Vorrundengruppen der WM 2025 zusammensetzen, die im Januar in Kroatien, Norwegen und Dänemark ausgetragen wird. Zu der Auslosung ist ein Livestream im Youtube-Kanal der IHF zu erwarten.

Die deutsche Mannschaft befindet sich mit den Top-Nationen im ersten Lostopf und ist, wie der (wahrscheinliche) Hauptrundengegner Dänemark in der Parallelgruppe, für den Spielort Herning gesetzt. Norwegen und Schweden (zwei Gruppen in Oslo) sind auf der "skandinavischen Seite" der WM mögliche Viertelfinalgegner der Deutschen. Kroatien und Slowenien spielen in Zagreb, Österreich in Porec, Ungarn in Varazdin. Frankreich und Ägypten aus Topf 1 kennen ihre Spielorte noch nicht.

Um 20:30 Uhr gibt es nochmals ein Bundesligaspiel, Frisch Auf Göppingen empfängt die MT Melsungen. Der Tabellen-15. trifft also auf den Fünften (Stand Montag).

Donnerstag, 30. Mai

Abschluss des 33. Spieltags der 1. Handball-Bundesliga

Am Donnerstag wird der 33. Spieltag der HBL um 19:00 Uhr fortgesetzt mit dem Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den VfL Gummersbach, die beide in der kommenden Spielzeit in der European League antreten.

Um 20:30 Uhr folgen noch zwei Spiele. Der vermeintliche Vizemeister Füchse Berlin spielt gegen den Bergischen HC (17.), der das rettende Ufer aus eigener Kraft noch in Sichtweite hat. Parallel könnte der SC Magdeburg bei den Rhein-Neckar Löwen die Meisterschaft fixieren, die dem SCM ohnehin nur noch theoretisch zu nehmen ist. Die Entscheidung, ob der HSV Hamburg die Lizenz für die kommende Saison erhält, wird vor dem Schiedsgericht der HBL ebenfalls am 30. Mai fallen.

Samstag, 1. Juni

Letzter Spieltag der zweiten Liga

Um 18:00 Uhr sind alle neun Spiele des 34. Spieltags der HBL2 angesetzt. Sportliche Entscheidungen, außerhalb von Platzierungskämpfen, fallen nicht mehr. Potsdam und Bietigheim steigen auf, mit Vinnhorst und Aue steigen die zwei Aufsteiger des Vorjahres gleich wieder ab.

Sonntag, 2. Juni

Letzter Spieltag der ersten Liga

Um 16:30 Uhr endet die Saison 2023/24 in der HBL1. Positionsduelle dürfte es kaum noch geben, sodass es an den meisten Spielorten "nur" noch darum gehen wird, sich anständig in die Sommerpause zu verabschieden.

Samstag, 8. Juni

EHF Final4 der Männer in Köln

DAZN , Dyn und der frei empfangbare Sender DF1 übertragen die Spiele des Wochenendes in Köln live.

Um 15:00 Uhr treffen im ersten Halbfinale der Champions League der SC Magdeburg und Aalborg Handbold mit Niklas Landin aufeinander.

Um 18:00 Uhr kämpfen der FC Barcelona und der THW Kiel um den zweiten Platz im Endspiel.

Sonntag, 9. Juni

EHF Final4 der Männer in Köln: Finaltag

Um 15:00 Uhr wird um die Bronzemedaille gekämpft, bevor um 18:00 Uhr das Endspiel ansteht.

CL Final 4 - Finaltag Verlierer HF1 Verlierer HF1 Verlierer HF2 Verlierer HF2 Spielinfo Sieger HF1 Sieger HF1 Sieger HF2 Sieger HF2 Spielinfo

3. Liga, Jugend

Die Spiele der dritten Liga werden als Bezahlangebot von Sportdeutschland übertragen. Die Vereine werden an den Einnahmen beteiligt.

3. Liga Handball - Männer: Aufstiegsrunde mit acht Mannschaften - mit Hin- und Rückspielen am 30. Mai und 2. Juni, anschließend werden die beiden Aufsteiger in Hin- und Rückspielen am 8./9. und 15./16. Juni ermittelt.

3. Liga Handball - Frauen: Fünf Teams spielen derzeit noch die zwei Direktaufsteiger und einen Relegations-Teilnehmer aus.

A-Jugend - männlich - Füchse Berlin sind Deutscher Meister

A-Jugend - weiblich - Frankfurter HC ist Deutscher Meister

B-Jugend - männlich - Füchse Berlin sind Deutscher Meister

B-Jugend - weiblich - HC Leipzig ist Deutscher Meister

U20-Europameisterschaft der Junioren

Die Turniere der Nachwuchsteams werden üblicherweise von Sportdeutschland oder von eurohandball.com (EHF) übertragen.

Im slowenischen Celje wird zwischen dem 10. Juli und dem 24. Juli die U20-Europameisterschaft der Jungs ausgetragen. Die deutsche Mannschaft tritt in der Gruppe B gegen die starken Portugiesen sowie Serbien und Griechenland an.

Das Auftaktspiel wird am 10. Juli gegen Serbien ausgetragen, am 11. Juli ist Griechenland der zweite Gegner. Abschließend treffen die DHB-Junioren am 13. Juli auf Portugal. Die Anwurfzeiten stehen noch nicht fest.

Je nach Platzierung geht es anschließend in der Hauptrunde, in der Zwischenrunde oder in der Verliererrunde weiter. In der Hauptrunde können die Plätze eins bis acht erreicht werden, in der Zwischenrunde die Ränge neun bis 16 und so weiter.

2023 schloss die U19 die WM als Fünfter ab, hinter Ägypten und vor Portugal, das im Platzierungsspiel mit 31:27 bezwungen wurde. Im Viertelfinale war man dem späteren Weltmeister Spanien unterlegen.

Weltmeisterschaft im Beachhandball

Von 18. bis 23. Juni findet in Pingtan, China, die Beachhandball-Weltmeisterschaft der Männer und Frauen statt. Gespielt wird jeweils in vier Gruppen mit vier Teams.

Bei den Frauen treffen die Deutschen auf Brasilien, Griechenland und Puerto Rico. Bundestrainer Alexander Novakovic prägte die Bezeichnung "Gruppe der Weltmeister". Die Männer stoßen zum Turnierauftakt auf Uruguay, die USA und Katar, den amtierenden Champion der IHF Beach Handball Global Tour.

Der offizielle Spielplan dürfte in Kürze auf der Webseite der IHF abrufbar sein. Mit einem Livestream-Angebot im Youtube Kanal der IHF ist zu rechnen. Möglicherweise übernimmt SprungwurfTV die Bewegtbilder in Deutschland. Wir halten Sie auf unserer Facebook-Seite auf dem Laufenden.

Österreich, Schweiz

Im NLB-Playoff-Final um den Aufstieg in die erste Liga der Schweiz kommt es zur sogenannten "Belle". Nachdem der RTV Basel und Handball Stäfa ihre beiden Heimspiele gewinnen konnten, steigt am Mittwoch um 20 Uhr im Basler Rankhof das alles entscheidende Spiel fünf, live bei handballTV.ch.

Der Schweizermeister könnte dann am Donnerstag feststehen, wenn den Kadetten Schaffhausen gegen den HC Kriens Luzern (live SRF Sport) der dritte Sieg hintereinander gelingt. Anpfiff ist um 18:15 Uhr. Auch bei den Frauen wird das fünfte Spiel den Titelgewinn bringen, am Freitag ab 18:20 Uhr zwischen dem LC Brühl und GC Amicitia Zürich (live SRF Sport).

In Österreich steht am heutigen Dienstag um 20:20 Uhr das erste Finalspiel um die Meisterschaft der Handball Liga Austria an. Der HC Hard tritt auf den HC Linz, der in der Grundserie lediglich Siebter geworden war. Das zweite von drei Spielen ist am Freitag um 20:30 Uhr angesetzt. Erforderlichenfalls ist ein drittes und letztes Spiel am 5. Juni um 20:20 Uhr an der Reihe.

Alle Partien werden live bei ORF Sport+ und KroneTV gezeigt. In der Abstiegsrunde der HLA stehen noch drei Spieltage bevor, der erste davon am Mittwoch ab 19:00 Uhr bzw. 19:30 Uhr (live fan.at). Die Termine der beiden letzten Spielrunden werden erst noch bekanntgegeben.