Handball im Fernsehen: Die Termine in Free-TV und Livestream

Nur noch wenige Spieltage sind in der Handballsaison 2023/24 zu absolvieren. Während einige Auf- und Absteiger bekannt sind, gibt es noch einige Fragezeichen. Zudem greifen in den internationalen Wettbewerben einige Bundesligisten nach Titeln. Die Termine sowie Informationen zu Übertragungen im Fernsehen und Livestream im Überblick.

Die erste Handball Bundesliga der Frauen startet am morgigen Mittwoch mit dem Spitzenspiel in den Saisonendspurt. Ebenfalls ein einziges HBL-Spiel steht dann am Donnerstag auf dem Programm. Die zweite Liga der Männer spielt am Freitag, die HBL1 ist dann spielfrei. Der Samstag ist geprägt von den Halbfinals der European League der Männer sowie vom Saisonfinale der beiden Frauen-Spitzenligen.

Die EHF Finals werden bei DAZN und Dyn übertragen. Im Saisonfinale der Frauen ist, neben Dyn und DAZN, Bietigheim gegen Blomberg bei Eurosport im Free-TV zu sehen.

Am Sonntag kämpfen mit den Füchse Berlin, der SG Flensburg-Handewitt und den Rhein-Neckar Löwen bei den EHF Finals 2024 drei Bundesligisten um die Medaillen. Die erste und zweite Liga spielt ebenfalls. Der Sonntag hat nochmals eine Liveübertragung bei den Öffentlich-Rechtlichen zu bieten, nämlich das Heimspiel des SC Magdeburg gegen den SC DHfK Leipzig.

Im HBL-Unterhaus gibt es danach ein letztes Montagsspiel. Der kommende Dienstag ist, wie der heutige, spielfrei. Heute nehmen wir den handballfreien Tag als "Schonfrist", bevor die Saison in ihre vor-vorletzte Spielwoche geht.

Handball-Programm der Frauen

Mittwoch, 22. Mai

Spitzenspiel der Handball Bundesliga Frauen

Um 19:00 Uhr messen sich einmal wieder die beiden Topteams der Handball Bundesliga Frauen. Die SG BBM Bietigheim, alter und neuer Deutscher Meister, empfängt die Borussia aus Dortmund, die im Verfolgertrio - zum großen Jubel in der Bergstraße - der HSG Bensheim/Auerbach die Vizemeisterschaft überlassen musste.

Samstag, 25. Mai

Letzter Spieltag der Handball Bundesliga Frauen

Um 17:00 Uhr ist der letzte Spieltag der 2. Liga angesetzt. Um 19:00 Uhr folgen die Partien des letzten Spieltags der 1. Liga. Dabei sollen die Entscheidungen rein sportlich fallen, denn alle Klubs und die infrage kommenden Drittligisten haben die Lizenz für die kommende Saison erhalten - teils mit Auflagen.

Um 17:00 Uhr geben sich die Zweitligisten nochmal ein Stelldichein. Die Entscheidungen um Aufstieg (Göppingen), Abstieg (Kirchhof, Freiburg, Harrislee, Gröbenzelll) und Relegation (Ketsch) sind schon gefallen, sodass es "nur noch" um die Abschlussplatzierungen geht. Sportdeutschland überträgt wie üblich.

Ab 19:00 Uhr geht es in der ersten Liga ein letztes Mal um Punkte. Meister Bietigheim spielt nächste Saison wieder in der Champions League und spielt jetzt nochmals vor Eurosport-Kameras. Die HSG Bensheim/Auerbach, die Vizemeister geworden ist, Borussia Dortmund, der Thüringer HC und Pokalsieger TuS Metzingen werden in der European League den Erfolg suchen.

Beim Abstieg ist noch ein Platz vakant, für den Halle, Zwickau und Neckarsulm infrage kommen. Bad Wildungen und Solingen-Gräfrath werden in der kommenden Saison eine Spielklasse tiefer antreten müssen.

Handball-Programm der Männer

Donnerstag, 23. Mai

SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten am Donnerstag

Am Donnerstag ist um 19:00 Uhr beginnt die Spielwoche in der HBL1. Der Titelkandidat Nummer eins trifft in einem Nachholspiel des 30. Spieltags auf den HBW Balingen-Weilstetten, dessen Abstieg nach diesen 60 Minuten besiegelt sein dürfte - auch für den Fall, dass dem HSV Hamburg die Lizenz für 2024/25 versagt bleibt.

Freitag, 24. Mai

Zweite Liga mit Topspiel am Freitag

Um 19:00 Uhr, um 19:30 Uhr und um 20:00 Uhr wird je ein Spiel des 33. und damit vorletzten Spieltags angepfiffen

Um 19:00 Uhr beginnt der Torreigen mit dem NRW-Duell von GWD Minden gegen den TSV Bayer Dormagen, die beide über dem Strich zur Abstiegszone stehen.

Um 19:30 Uhr messen sich der als HBL1-Aufsteiger feststehende 1. VfL Potsdam und der Tabellendritte ASV Hamm-Westfalen, der nicht mehr aufsteigen kann, da die SG BBM Bietigheim seit dem Wochenende nicht mehr vom zweiten Aufstiegsplatz zu verdrängen ist.

Um 20:00 Uhr hat der TuSEM Essen den TV Hüttenberg zu Gast.

Samstag, 25. Mai

Halbfinals der EHF European League und zweite Liga

Um 15:00 Uhr eröffnen die SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest die EHF Finals, also das Final Four der EHF European League mit dem ersten Halbfinale. Dyn und DAZN übertragen die vier Spiele live aus Hamburg.

Um 18:00 Uhr wird das zweite Halbfinale der EHF Finals angepfiffen. Es ist ein Duell zweier Bundesligisten um den Finaleinzug, die Rhein-Neckar Löwen spielen gegen die Füchse Berlin.

Um 18:00 Uhr wird auch in der zweiten Liga gespielt. Der TuS N-Lübbecke trifft auf den TV Großwallstadt. Der als Absteiger feststehende EHV Aue empfängt den VfL Eintracht Hagen, ein Team aus dem Spitzenfeld der Liga.

Um 19:30 Uhr schließt der Samstag mit der Zweitliga-Partie des HSC Coburg gegen die SG BBM Bietigheim, den zweiten Aufsteiger in die HBL1.

Sonntag, 26. Mai

MDR überträgt HBL-Spiel. Wer holt in der European League den Titel?

EHF Finals (Männer): Finaltag Verl. HF1 Verl. HF1 Verl. HF2 Verl. HF2 Spielinfo Gew. HF1 Gew. HF1 Gew. HF2 Gew. HF2 Spielinfo

Um 15:00 Uhr geht es bei den EHF Finals mit dem Spiel um die Bronzemedaille weiter. Die Verlierer der beiden Halbfinals treffen aufeinander.

Ab 16:00 Uhr wird in der HBL1 gespielt. 16:00 Uhr? - Ja, eine seltsame Uhrzeit. Das liegt daran, dass das vorletzte Heimspiel des SC Magdeburg gegen den SC DHfK Leipzig nicht nur von Dyn, sondern auch im Dritten Programm des MDR-Fernsehens live übertragen wird. Die personelle Besetzung im MDR ist noch nicht bekannt.

Ab 16:30 Uhr spielt der VfL Gummersbach (6.) gegen den THW Kiel, der im Saisonendspurt zuletzt nochmals Federn gelassen hat. Die Oberbergischen kämpfen mit der derzeit knapp dahinter platzierten TSV Hannover-Burgdorf um die Qualifikation zur EHF European League.

Um 17:00 Uhr ist ein Zweitligaspiel angesetzt, Absteiger TuS Vinnhorst trifft im letzten Heimspiel auf die HSG Nordhorn-Lingen.

Um 18:00 Uhr steht im Hamburg das Finale der EHF European League an. Dyn und DAZN übertragen live. Der VfL Gummersbach und die TSV Hannover-Burgdorf werden mit Argusaugen nach Hamburg blicken, denn wenn entweder die Füchse Berlin (über die HBL-Abschlussplatzierung für die Champions League qualifiziert) oder die SG Flensburg-Handewitt (bereits für die European League qualifiziert) als Finalsieger hervorgehen, erhält die HBL einen weiteren Startplatz in der European League.

Das ist so, weil der Sieger der European League in der Folgesaison ein Startrecht erhält. Kann er es nicht wahrnehmen, wird die EHF-Rangliste der Vereine herangezogen, um einen Stellvertreter zu ermitteln. Normalerweise spielen die Klubs auf den Platzen drei bis sechs in der European League, der Siebte wäre in den genannten Fällen ebenfalls qualifiziert. Stand jetzt sind das Gummersbach und Hannover, wobei der SC DHfK Leipzig noch eine mathematische Chance auf Rang sieben hat.

Um 18:00 Uhr wird auch nochmals in der zweiten Liga gespielt, der HC Elbflorenz spielt letztmals in dieser Spielzeit vor heimischem Publikum und empfängt den VfL Lübeck-Schwartau.

Montag, 27. Mai

Letztes Montagsspiel der Saison

Um 19:30 Uhr wird montags nochmals in der zweiten Liga ein Spiel angepfiffen. Der Dessau-Roßlauer HV spielt gegen die Eulen Ludwigshafen.

3. Liga, Jugend

In der dritten Liga und Teilen des Jugendbereichs wird noch gespielt. Die aktuellen Stände und nächsten Termine haben wir hier zusammengestellt. Sportdeutschland.TV streamt die Begegnungen der 3. Liga und die abschließenden Spiele um die Deutschen Meisterschaft der Jugend live.

Handball Liga Austria

Am heutigen Dienstag folgt die nächste Halbfinalrunde. Diesmal haben Krems und Hard das frühe Spiel (18:05 Uhr) und Linz und die Fivers das späte (20:20 Uhr, beides live bei ORF Sport+ und Krone.tv).

In der Halbfinal-Runde geht es dann am Freitag weiter. Diesmal wird zeitgleich um 18:05 Uhr gespielt. Fan.at überträgt beide Spiele. KroneTV und ORF Sport+ haben ihr Programm bisher nicht angepasst.

In der Abstiegsrunde stehen sich am Samstag erneut Hollabrunn und Graz gegenüber, ab 19:30 Uhr live bei fan.at.