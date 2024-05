Handball im Fernsehen: Die Termine in Free-TV und Livestream

Die Handballsaison 2023/24 biegt in die finale Phase ein. Einige wenige Spieltage sind noch zu spielen in den ersten und zweiten Ligen der Frauen und Männer. Einige Entscheidungen sind dabei noch. Die Termine sowie Informationen zu Übertragungen im Fernsehen und Livestream im Überblick.

Die Saison in der ersten und zweiten Liga der Frauen ist fast vorüber: Am Samstag greifen die 30 Teams zum vorletzten Mal zum Ball. Zwischen 16 Uhr und 21 Uhr wird gespielt, dabei stehen Meister Bietigheim und die vier European League-Teilnehmer ebenso schon fest wie der Aufstieg von Frisch Auf Göppingen. Einige Klubs haben aber noch keine Sicherheit, in welcher Spielklasse sie demnächst spielen werden.

Im Abstiegskampf steckt in der ersten Liga noch Spannung, mit Bad Wildungen steht nur einer von drei Absteigern (wegen der schlechten Tordifferenz) praktisch fest. Im Unterhaus müssen Gröbenzell, Harrislee und Freiburg in die dritte Liga runter, und auch Kirchhof kann angesichts des Abstands zum Relegationsplatz, den die Kurpfalz Bären innehaben, nur noch ein Wunder zum Verbleib in Liga zwei verhelfen.

Bei den Männern steht der drittletzte Spieltag bevor, das Programm ballt sich dabei nicht so sehr wie bei den Frauen. Am Mittwoch und Donnerstag nimmt die HBL mit je einem Spiel etwas vorsichtig Fahrt auf, dann folgt die Freitagskonferenz, die zwei Derbys in Hessen und Württemberg birgt. Auch die HBL2 steigt am Freitag, wie üblich, in den Torreigen ein. Dort ist nur der zweite Aufstiegsplatz noch nicht fix.

Die HBL1 birgt einige Spannung. So kämpfen Gummersbach und Hannover in einem Fernduell um Rang sechs, der möglicherweise das Ticket für die European League bedeutet. Im Kampf um den Klassenerhalt liegt der Bergische HC noch in Schlagdistanz zum HC Erlangen. So sind es vor allem die Derbys am Freitag und die Fernduelle mit Europa-Reizen, die der Spielwoche die nötige Würze verleihen.

Handball-Programm der Frauen

Samstag, 18. Mai

Vorletzter Spieltag der Handball Bundesliga Frauen

Um 16:00 Uhr eröffnet der Buxtehuder SV (9.) gegen den SV Union Halle-Neustadt, der als Elfter noch Sorgen um den Klassenerhalt hat, den vorletzten Spieltag der ersten Liga.

Um 17:30 Uhr stehen sich in der zweiten Liga, die ebenso weit vorangeschritten ist wie die erste, in der vorletzten Spielrunde der TuS Lintfort (11.) und die Spreefüxxe Berlin (6.) gegenüber.

Ab 18:00 Uhr sind mehrere Geräte oder eine Vielzahl von Fenstern nötig, um alle Spiele gleichzeitig sehen zu können: Die HSG Bensheim/Auerbach könnte am 25. Spieltag bei Borussia Dortmund nach Punkten zu den Westfälinnen aufschließen. Beide Klubs stehen derweil schon vor dem vorletzten Spieltag als European League-Teilnehmer fest.

Im Duell VfL Oldenburg gegen BSV Sachsen Zwickau könnten die Sächsinnen den Klassenerhalt fix machen. Ein Zählerchen ist dafür wohl noch nötig. Beim Duell zwischen der HSG Blomberg-Lippe (5.) und der Sport-Union Neckarsulm (13.) geht es für die Lipperinnen nicht mehr um Europa, die Gäste aus Nordwürttemberg können noch um den Klassenerhalt kämpfen.

In der zweiten Liga steigt das Duell der beiden Abstiegskandidaten SG 09 Kirchhof und HSG Freiburg. Die Nordhessinnen können mit einem Sieg gegen die abgestiegenen Breisgauerinnen den Abstand auf den Relegationsplatz nochmals verkürzen. Im Unterhaus trifft außerdem der HC Leipzig auf einen weiteren designiertem Absteiger, den TSV Nord Harrislee.

Um 18:30 Uhr gesellt sich zu den insgesamt sechs schon laufenden Partien drei weitere hinzu: Im Spiel des HSV Solingen-Gräfrath gegen den Thüringer HC (4.) können die Gastgeberinnen die rechnerische Chancen wahren, den Abstieg in die Zweitklassigkeit zu vermeiden Im Unterhaus empfängt der ESV 1927 Regensburg (5.) den feststehenden Erstliga-Aufsteiger Frisch Auf Göppingen.

Der HC Rödertal ist zwar Platz zwei nicht mehr zu nehmen, die Sächsinnen werden aber nicht aufsteigen, da der Aufzug in dieser Spielzeit nur für den Spitzenreiter funktioniert. Zuhause geht es gegen die TG Nürtingen (4.), die ebenfalls eine starke Saison absolviert hat.

Um 19:00 Uhr folgt ein weiteres Spiele-Trio: "Oben" steht für das bereits abgestiegene Schlusslicht HSG Bad Wildungen die schwere Aufgabe gegen den feststehenden Meister SG BBM Bietigheim bevor Unten treffen die Kurpfalz Bären, die seit Wochen auf dem Relegationsplatz liegen und auch kaum noch von dort zu verdrängen sind, auf den VfL Waiblingen, der mit vier Zählern Vorsprung dem Klassenerhalt entgegenblickt. Außerdem hat der Tabellenletzte HCD Gröbenzell sein vorerst letztes Zweitliga-Heimspiel gegen Werder Bremen (9.).

Auch um 19:30 Uhr gibt es nochmals ein Mix aus erster und zweiter Liga: In der ersten Liga kämpfen die TuS Metzingen und der TSV Bayer 04 Leverkusen ein vorletztes Mal in der laufenden Spielzeit um Punkte. In der zweiten Liga ist es am 1. FSV Mainz 05 und den HL Buchholz-Rosengarten, das reichhaltige Samstagsprogramm zu beenden.

Handball-Programm der Männer

Mittwoch, 15. Mai

Hamburg gegen Flensburg am Mittwoch

Am Mittwoch um 19:00 Uhr kommt es zum Nordduell zwischen dem HSV Hamburg (9.) und der SG Flensburg-Handewitt (4.).

Donnerstag, 16. Mai

THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag

Am Donnerstag ist um 19:00 Uhr auch wieder Bundesliga-Zeit. Der THW Kiel (3.) empfängt die Rhein-Neckar Löwen, die als Elfter vier Spieltage vor Schluss vier Punkte Abstand auf einen einstelligen Tabellenplatz haben.

Freitag, 17. Mai

Dyn-Konferenz mit Hessenderby und Schwabenderby

Um 19 Uhr und um 20 Uhr ist Handball-Derbytime bei Dyn. In den Mix aus erster und zweiter Liga bugsiert sich um 19:30 Uhr außerdem noch ein weiteres Zweitligaspiel.

Um 19:00 Uhr wird je ein Spiel in der ersten und in der zweiten Liga angepfiffen. "Oben" findet das 39. Hessenderby zwischen der MT Melsungen (5.) und der HSG Wetzlar (13.) statt. Die 2. HBL hat parallel das Heimspiel der HSG Nordhorn-Lingen (10.) gegen den HC Elbflorenz (6.) zu bieten.

Um 19:30 Uhr ist das "Einlagespiel" - wie es bei Turnieren oft heißt: Der VfL Lübeck-Schwartau (9.) spielt in der zweiten Liga gegen den TuS N-Lübbecke (5.).

Um 20:00 Uhr steht noch einmal ein Liga-Mix auf dem Programm, "oben" das Schwabenderby TVB Stuttgart (14.) gegen den designierten Absteiger HBW Balingen-Weilstetten (18.), "unten" die Eulen Ludwigshafen (8.) gegen GWD Minden (15.), die beide die Klasse halten werden.

Samstag, 18. Mai

Handball-Potpourri mit den Topteams

Um 18:00 Uhr beginnt das Samstagsprogramm zu einer ungewohnten Zeit. Der HSV Hamburg greift erneut zum Ball und gastiert beim SC DHfK Leipzig. Beide haben den achten Tabellenplatz im Blick.

Um 18:00 Uhr wird auch in der zweiten Liga gespielt. Der ASV Hamm-Westfalen (3.) spielt gegen den TV Hüttenberg (14.), der TSV Bayer Dormagen (16.) empfängt den feststehenden Erstliga-Aufsteiger 1. VfL Potsdam (1.). Dormagen ist rechnerisch fast sicher über die Saison hinaus Zweitligist.

Um 19:00 Uhr ist ein Nachholspiel des zwölften Spieltags der HBL1 auf dem Tapet, der HC Erlangen (16.), der noch vom Vorletzten Bergischer HC in der Tabelle überholt werden könnte, empfängt Spitzenreiter SC Magdeburg.

Zeitgleich könnte die SG Flensburg-Handewitt im Fernduell mit den Füchsen Berlin noch zu einem Angriff auf Rang zwei ansetzen, denn die Schleswig-Holsteiner spielen beim (keineswegs leicht zu nehmenden) ThSV Eisenach (15.), während der Hauptstadtklub bei der TSV Hannover-Burgdorf (6.) um die nächsten Zähler kämpft. Die "Recken" könnten sich als Sechster in der Endabrechnung Hoffnungen auf die European League machen.

Um 19:30 Uhr schließt der Samstag mit der Zweitliga-Partie Dessau-Roßlauer HV (11.) gegen HSC Coburg (7.).

Sonntag, 19. Mai

Nach dem Samstag: VfL Gummersbach, Bergischer HC und SG BBM Bietigheim unter Zugzwang

Um 15:00 Uhr kann der VfL Gummersbach, live bei Welt TV und Dyn, im Kampf um Rang sechs reagieren, wenn die Sigurdsson-Sieben gegen die Rhein-Neckar Löwen punktet. Der Grad der Spannung hängt dabei vom Ergebnis der "Recken" vom Vortag ab.

Ab 16:30 Uhr steht der Bergische HC unter Zugzwang, denn abhängig vom Ergebnis in Erlangen am Samstag, könnten die "Löwen" den Mittelfranken in der Tabelle auf die Pelle rücken. Zu Gast haben die Bergischen allerdings den TBV Lemgo, der als Tabellenzehnter als Favorit in dieses NRW-Duell geht.

Um 17:00 Uhr hat die SG BBM Bietigheim im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz in die erste Liga eine vermeintlich leichte Hürde vor sich: Das Heimspiel gegen den designierten Absteiger EHV Aue (18.) steht an. Ein Sieg vorausgesetzt, ist die Rückkehr ins Oberhaus für die von Iker Romero trainierten Schwaben zum Greifen nah.

Das Interesse am Parallelspiel - VfL Eintracht Hagen (4.) gegen TuSEM Essen (13.) - dürfte vor dem Bietigheimer Beinahe-Aufstieg, zumindest außerhalb des Ruhrgebiets, etwas zurücktreten.

Montag, 20. Mai

Handballspiele am Feiertag

Um 19:00 Uhr ist auch am Pfingstmontag HBL-Zeit: Der THW Kiel empfängt Frisch Auf Göppingen. Die Schwaben aus dem Stauferland haben als Tabellenzwölfter (Stand bei Redaktionsschluss) aller Voraussicht nach keine Chance mehr, ihr Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes noch zu erreichen, bei fünf Punkten Rückstand und - dieses eingerechnet - nur noch drei Spielen.

Um 19:30 Uhr endet unsere Vorschau am kommenden Montag mit einem Zweitligaspiel, der TV Großwallstadt (12.) gegen den TuS Vinnhorst (17.), dessen direkter Wiederabstieg wohl heute besiegelt sein wird.

3. Liga, Jugend

In der dritten Liga und Teilen des Jugendbereichs wird noch gespielt. Die aktuellen Stände und nächsten Termine haben wir hier zusammengestellt. Sportdeutschland.TV streamt die Begegnungen der 3. Liga und in der Deutschen Meisterschaft der Jugend mindestens die Final4-Turniere live.

Handball Liga Austria

Am Freitag um 19:00 Uhr begegnen sich in der Abstiegsrunde die HSG Graz und die HSG Bärnbach/Köflach (live bei fan.at)

Am Samstag treffen im Playoff-Halbfinale zunächst um 18:30 Uhr der HC WAT Fivers Margareten und der HC Linz aufeinander, um 20:20 Uhr folgt folgt das Duell zwischen dem HC Hard und UHK Krems (beides live bei ORF Sport+ und Krone.tv).

Am Dienstag folgt die nächste Halbfinalrunde. Diesmal haben Krems und Hard das frühe Spiel (18:05 Uhr) und Linz und die Fivers das späte (20:20 Uhr, beides live bei ORF Sport+ und Krone.tv).