Handball im Fernsehen: Die Termine in Free-TV und Livestream

Das Programm bei den Männern ist schnell erzählt: Jetzt, Anfang Mai, steigen in Europa die Play-offs zur Handball-WM 2025 (EHFTV). Deutschland ist als EM-Vierter beim Turnier dabei. Das DHB-Team hat ein Trainingslager und wird an dessen Ende, am Sonntag um 14:30 Uhr, gegen den EM-Dritten Schweden testen (DHB-Kader).

Im Fernsehen wird diese Partie nicht zu sehen sein, das ZDF zeigt das Spiel jedoch in seiner Mediathek. Im Hauptprogramm wird - Stand jetzt - hintereinander weg "Duell der Gartenprofis", "Mein fabelhaftes Ferienhaus" und "Blütenzauber ohne Gift" ausgestrahlt. Der Reporter des Handballspiels wurde noch nicht genannt.

Bei den Frauen sind Spiele am Mittwoch und Donnerstag auf dem Programm. Am Wochenende kämpft Nationalspielerin Meike Schmelzer in Graz mit Braila um den Gewinn der EHF European League (Dyn und DAZN). Daneben sind eine ganze Reihe von Ligaspielen angesetzt, es geht um den Klassenerhalt und um Europa.

Eurosport zeigt am Samstag um 18:45 Uhr das Bundesligaspiel des Thüringer HC gegen die HSG Blomberg-Lippe im Free-TV. - Bereits am heutigen Dienstag ist ein weiteres Highlight im Programm, im ungarischen Budapest werden die Halbfinals der Champions League (Männer und Frauen) ausgelost - live bei EHFTV.com.

Derzeit läuft im pfälzischen Frankenthal die Handball-EM der Gehörlosen. Das deutsche Team liegt nach zwei Siegen auf Kurs (Spielbericht und Spielplan). Am Mittwoch geht es abschließend um 19 Uhr gegen Kroatien. Am Freitag sind die Halbfinals, am Samstag werden die Medaillen vergeben. Sprungwurf.tv überträgt.

Handball-Programm Frauen

Dyn und Sportdeutschland übertragen die Spiele der 1. Liga und die Partien in den europäischen Wettbewerben mit deutscher Beteiligung (Sublizenz von DAZN). Die 2. Liga läuft exklusiv bei Sportdeutschland.tv (als Pay-Angebot).

Dienstag

Auslosung EHF Final4

?? Um 17:00 Uhr wird in Budapest bestimmt, welche Klubs in den Halbfinals der EHF Champions League Anfang Juni aufeinandertreffen. EHFTV.com streamt die Auslosung live. Der Service ist kostenfrei, auch wenn eine Anmeldung nötig ist.

Das Final4 der Frauen erreicht haben Lokalmatador Györi ETO, Metz HB, Team Esbjerg und, als erster Bundesligist, die SG BBM Bietigheim. Handball-Historiker merken zu Recht an, dass Leverkusen 1983 und 1984 (Finalist) im Landespokal der Landesmeister ähnliche Meriten verdient hat und dass der SC Leipzig, der Berliner TSC und der TV Lützellinden diesen Wettbewerb gewonnen haben. Die Endrunde der Champions League wird allerdings erst seit 2014 im Final4-Format veranstaltet.

Buxtehude gegen Bietigheim am Mittwoch

?? Um 19:30 Uhr empfängt der Buxtehuder SV den Liga-Platzhirsch SG BBM Bietigheim.

Spreefüxxe gegen Harrislee am Donnerstag

?? Um 16:00 Uhr spielen die Berliner Spreefüxxe in der zweiten Liga gegen Abstiegskandidat TSV Nord Harrislee.

Samstag

Meike Schmelzer im Titelkampf, HBL-Spiel im Free-TV

?? Um 15:00 Uhr geht es für DHB-Nationalspielerin Meike Schmelzer und ihren Klub Dunarea Braila in einem rumänischen Duell gegen CS Gloria Bistrita ums Erreichen des Endspiels der EHF Finals 2024. Das zweite Halbfinale zwischen Storhamar (Norwegen) und Nantes (Frankreich) wird um 18:00 Uhr angepfiffen. Beide Spiele live bei Dyn und DAZN.

?? Um 18:00 Uhr wird auch in der Handball Bundesliga Frauen gespielt. Im Kellerduell trifft der Vorletzte Sport-Union Neckarsulm auf den Tabellenletzten HSG Bad Wildungen. Vor dem "roten Bereich" der Liga spielt zeitgleich der BSV Sachsen Zwickau gegen den Buxtehuder SV.

?? Auch in der zweiten Liga wird ab 18:00 Uhr gespielt, aber diesmal nur einmal: Der VfL Waiblingen, der sich der Abstiegssorgen noch nicht entledigt hat, empfängt Schlusslicht HCD Gröbenzell - dort ist das Thema Klassenerhalt in der zweiten Liga durch.

?? Um 18:30 Uhr wird nur ein Spiel angepfiffen, in einem Mittelfeld der zweiten Liga kämpfen der SV Werder Bremen und der 1. FSV Mainz 05 um die nächsten Zähler. Um 18:45 Uhr ist Eurosport mal wieder mit von der Partie und geht mit dem HBL1-Spiel Thüringer HC gegen HSG Blomberg-Lippe auf Sendung. Die Gäste könnten mit einem Sieg noch einmal in den Kampf um die European League mitmischen. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen, dann auch live bei Dyn und Sportdeutschland.

?? Um 19:00 Uhr spielt die SG BBM Bietigheim erneut und zwar gegen den VfL Oldenburg. Zeitgleich empfängt der SV Union Halle-Neustadt im Kampf um den Klassenerhalt den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

?? Um 19:00 Uhr sind auch zwei Zweitligaspiele angesetzt. Die HL Buchholz-Rosengarten haben ihr Heimspiel gegen den TuS Lintfort, der noch in die Abstiegszone rutschen könnte.

?? Um 19:30 Uhr steht die erste und die zweite Liga auf dem Programm. Im Oberhaus ist mit TuS Metzingen gegen HSG Blomberg-Lippe ebenso ein Südwest-Duell angesagt wie im Unterhaus, wo die TG Nürtingen die Kurpfalz Bären empfängt, die derzeit den Relegationsplatz belegen.

Sonntag

Medaillenkämpfe bei den EHF Finals

?? Um 15:00 Uhr geht es in der EHF European League der Frauen ins Spiel um Platz drei, das Finale wird um ?? 18:00 Uhr angepfiffen. Dyn und DAZN übertragen live.

?? Um 16:00 Uhr steigt das NRW-Duell zwischen dem TSV Bayer 04 Leverkusen und dem im Abstiegskampf steckenden HSV Solingen-Gräfrath.

?? Um 16:00 Uhr sind auch zwei Spiele in der zweiten Liga. Im Verfolgerfeld empfängt der HC Leipzig den ESV 1927 Regensburg. Frisch Auf Göppingen kann in einem Heimspiel den Aufstieg fix machen und zwar gegen die SG 09 Kirchhof, die um den Fortbestand in der Zweitklassigkeit kämpft.

Handball-Programm Männer

Die Play-offs um die Weltmeisterschaft 2025 werden bei EHFTV.com übertragen (gratis, Anmeldung notwendig). Die DHB-Auswahl bestreitet am Sonntag um 14:30 Uhr ein Länderspiel gegen Schweden (live in der ZDF-Mediathek).

Dienstag

Halbfinal-Auslosung EHF Final4

?? Um 17:00 Uhr werden in Budapest die Final4-Halbfinals beider Champions League-Abschlussevents, der Männer und der Frauen, ausgelost. Bei den Männern haben sich Aalborg und Barça sowie Magdeburg, im Siebenmeterwerfen gegen Kielce - und nach dem Zehn-Tore-Rush gegen Montpellier auch der THW Kiel für die Veranstaltung in Köln qualifiziert. EHFTV.com überträgt die Auslosung live. Der Service ist gratis, auch wenn eine Anmeldung erforderlich ist.

Mittwoch

WM Play-offs, zweite Runde

Ab 16:15 Uhr stehen die ersten fünf Play-off-Hinspiele der zweiten Runde der Qualifikation zur WM 2025 auf dem Programm. Das Turnier wird in Norwegen, Dänemark und Kroatien ausgetragen, Deutschland ist als EM-Vierter bereits qualifiziert. EHFTV.com zeigt alle Partien im Gratis-Livestream (Anmeldung erforderlich). In einem der drei Abendspiele spielen um 20:00 Uhr die Färöer gegen Nordmazedonien.

Donnerstag

Sechs weitere Play-off-Hinspiele um die WM

??Am Donnerstag haben unter anderem die Österreicher (16 Uhr in Georgien, EHFTV.com oder ORF Sport+) und die Schweizer mit ihrem neuen Trainer Andy Schmid (18 Uhr in Slowenien / EHFTV.com) ihren Einstieg in die Play-offs. Das letzte der insgesamt sechs Spiele des Tages bestreiten um 20:30 Uhr Portugal und Bosnien-Herzegowina. EHFTV.com streamt kostenlos (Anmeldung erforderlich).

Samstag

Estland oder Island - Wer holt das erste WM-Ticket der Play-offs?

?? Als einzige kämpfen Esten und Isländer bereits am Samstag im Rückspiel um das erste, in den Play-offs zu vergebende WM-Ticket. Die Inseleuropäer aus dem Nordmeer sind freilich haushoher Favorit. Anpfiff ist um 17 Uhr (live EHFTV.com - Anmeldung notwendig).

Sonntag

Länderspiel Schweden - Deutschland und Vergabe der europäischen WM-Tickets

?? Um 14:30 Uhr steigt im schwedischen Växjö ein Länderspiel, das für die DHB-Auswahl vor allem im Zeichen der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele steht. Es ist die Wiederauflage des EM-Spiels um Platz drei, Schweden gegen Deutschland. Übertragen wird die Partie exklusiv in der ZDF-Mediathek (einfach dem Link folgen).

?? Ab 16:00 Uhr stehen die restlichen zehn Rückspiele der WM-Playoffs auf dem Programm. EHFTV.com überträgt alle Spiele live, eine kostenfreie Anmeldung ist erforderlich. Die Schweizer treffen um 16 Uhr auf Slowenien (live SRF oder EHFTV.com), die Österreicher stehen zeitgleich Georgien gegenüber (live ORF1 oder EHFTV.com).

Gespielt wird auch um die Deutsche Meisterschaft im Jugendbereich. Die weibliche B-Jugend ermittelt am Donnerstag die Teilnehmer am Final4, die männliche B-Jugend absolviert am Donnerstag die Halbfinal-Hinspiele und dann am Wochenende die Rückspiele. Die weibliche A-Jugend bestreitet am Wochenende ihr Final4, bei der männlichen A-Jugend wird hingegen diese Woche pausiert.

In der 3. Liga steht bei den Frauen sowohl in der Aufstiegsrunde wie auch in der Qualifikationsrunde der 3. Spieltag bevor. Bei den Männern finden ab Mittwoch insgesamt sieben Nachholspiele statt.

