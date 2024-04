Handball im Fernsehen: Die Termine in Free-TV und Livestream

Während bei den Frauen in dieser Woche bei den Übertragungnen im Fernsehen und Livestream die EM-Qualifikation im Fokus steht, biegt die Handball-Saison in den europäischen Wettbewerben aber auch in der Bundesliga der Männer so langsam in die finale Phase ein. Die Übersicht über die Termine der Woche.

Bei den Frauen steht in dieser Woche der Abschluss der EM-Qualifikation im Mittelpunkt. Die DHB-Auswahl spielt am Donnerstag, am Samstag und am Sonntag in Heidelberg. Die Gegner sind einmal Israel und die Ukraine mit zwei Partien. Sportdeutschland und Sport1 zeigen die Begegnungen der DHB-Auswahl, EHFTV.com überträgt alle weiteren angesetzten Spiele kostenfrei.

Bei den Männern stehen zunächst die Rückspiele der Play-offs in der EHF European League auf dem Programm, mit den Bundesligisten aus Hannover, Mannheim und Berlin an diesem Dienstag. Die Play-offs in der EHF Champions League sind am Mittwoch und Donnerstag angesetzt, aber ohne deutsche Beteiligung. Dyn überträgt diese Spiele jedoch ebenfalls, im Rahmen des üblichen Abonnements.

Zwischen Donnerstag und dem kommenden Dienstag ist dann Liga-Programm angesagt. Allmählich steuern der Ligabetrieb auf das Saisonfinale zu, denn in drei Monaten ist die aktuelle Saison 2023/24 schon wieder vorbei. Die Top sieben der ersten Liga kämpfen um die europäischen Startplätze, Melsungen und Flensburg stehen sich dabei in einem direkten Duell um Platzierungen am Samstagabend gegenüber.

Bereits am Freitag steht das Topspiel der zweiten Liga auf dem Programm, Potsdam spielt gegen Bietigheim. Am Sonntag um 15 Uhr blickt Welt TV auf den Abstiegskampf der ersten Liga, der Bergische HC und der ThSV Eisenach kämpfen um Punkte. Dieser ist auch im HBL-Unterhaus längst entbrannt, denn in der HBL1 sind 26 von 34 Spieltagen absolviert, in der HBL2 liegen 25 Spielrunden hinter uns.

» Alle Meldungen von Handball im Fernsehen

Handball-Programm der Frauen

Sportdeutschland überträgt zwei der drei EM-Qualifikationsspiele für je fünf Euro. Das Spiel am Sonntag läuft live auf Sport1. EHFTV.com streamt diverse weitere Partien der internationalen Konkurrenz kostenfrei, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich.

Mittwoch, 3. April

Mittwochsspiele der EM-Qualifikation

Bereits um 15:00 Uhr geht es in der Türkei mit dem Spiel gegen Montenegro und in Aserbaidschan mit der Partie gegen Nordmazedonien los. Insgesamt stehen am Mittwoch acht Duelle um die EM-Tickets an. Färöer gegen Schweden ist um 20 Uhr das letzte Spiel des Tages. EHFTV.com sollte alle Partien live und gratis im Internet übertragen.

Donnerstag, 4. April

Fortsetzung der EM-Qualifikation: Ukraine - Deutschland

Um 19:00 Uhr trifft die DHB-Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch in der EM-Qualifikation in Heidelberg auf die Ukraine. Sportdeutschland streamt das Spiel für 5 Euro auf seiner Plattform, am Mikrofon ist Tobias Schimon.

Das Programm beginnt um 16:30 Uhr mit dem Spiel Israels gegen die Slowakei und endet erneut um 20:00 Uhr mit den Begegnungen Portugals gegen die Niederlande und Bosnien-Herzegowinas gegen Rumänien. Alle Spiele des Tages ohne deutsche Beteiligung zeigt EHFTV.com kostenfrei.

» Alle Meldungen zur EM-Qualifikation der Frauen

Samstag, 6. April

Israel - Deutschland in der EM-Qualifikation

Um 17:00 Uhr ist das Spiel der deutschen Handballerinnen gegen Israel. Es wird ebenfalls in Heidelberg ausgetragen und ist für fünf Euro bei Sportdeutschland zu sehen. Ulf Kahmke kommentiert. Es ist das einzige EM-Qualifikationsspiel, das am Samstag angesetzt ist.

Sonntag, 7. April

Liveübertragung auf Sport1

Um 18:00 Uhr stehen am letzten Spieltag der EM-Qualifikation zeitgleich eine ganze Latte von Spielen auf dem Programm. Deutschland gegen Israel ist eines davon. Sport1 hat dieses Spiel ab 17:45 Uhr live im Programm. EHFTV.com zeigt alle anderen Partien gratis auf seiner Plattform.

Handball-Programm der Männer

Dyn überträgt die Spiele der ersten und der zweiten Bundesliga sowie alle Partien mit deutscher Beteiligung in den europäischen Wettbewerben ab der Gruppenphase (Sublizenz von DAZN). Einige Spiele werden auch live im Ersten Programm und den dritten Programmen der ARD übertragen.

Dienstag, 2. April

Rückspiele der European League-Playoffs

Heute entscheidet sich, wer den bereits qualifizierten Teams, darunter die SG Flensburg-Handewitt, ins Viertelfinale der European League folgt.

Um 18:45 Uhr ist die TSV Hannover-Burgdorf auswärts in Schweden gefordert, Gegner ist IK Sävehof.

Um 20:45 Uhr haben die Rhein-Neckar Löwen (gegen RK Nexe Nasice) und die Füchse Berlin (gegen die Kadetten Schaffhausen) in ihren Rückspielen Heimrecht. Alle deutschen Vertreter haben ihre Hinspiele mit vier oder fünf Toren gewonnen und daher gute Chancen, das Viertelfinale zu erreichen.

Um den vierten Play-off-Startplatz im Viertelfinale kämpfen Dinamo Bukarest (Rumänien) und Bjerringbro-Silkeborg (Dänemark), das im Hinspiel mit drei Toren unterlegen ist, nun aber im Rückspiel Heimrecht hat.

Die Spielpaarungen im Viertelfinale stehen übrigens fest (weitere Informationen zum Modus der EHF European League). Die SG Flensburg-Handewitt bekommt es mit einem Gegner aus der Bundesliga zu tun.

» Alle Informationen zur EHF European League der Männer

Donnerstag, 4. April

Ein Bundesligaspiel und Champions League-Playoffs

Im einzigen Um 19:00 Uhr empfängt Frisch Auf Göppingen die Füchse Berlin.

» Alle Informationen zur 1. Bundesliga der Männer

Darüber hinaus sind am Mittwoch und Donnerstag Playoff-Spiele der EHF Champions League angesetzt. Der SC Magdeburg und der THW Kiel dürfen hier aussetzen, da sie das Viertelfinale direkt erreicht haben. Den Kampf um die Qualifikation kann man live bei Dyn und DAZN verfolgen.

Auf wen der THW Kiel und der SC Magdeburg im Viertelfinale treffen werden, steht bereits fest. Bei den "Zebras" lautet der Gegner RK Zagreb oder Montpellier, die im Hinspiel unentschieden gespielt haben. Der SCM tritt wohl gegen KS Kielce an, da der polnische Kontrahent GOG im Play-off-Hinspiel mit acht Toren distanziert hat.

» Alle Informationen zur EHF Champions League der Männer

Freitag, 5. April

Freitagskonferenz mit dem Zweitliga-Topspiel

Um 19:00 Uhr tritt der VfL Gummersbach gegen den HBW Balingen-Weilstetten an. Die Oberbergischen haben sechs ihrer letzten acht Partien gewonnen, währen die "Gallier von der Alb" immer mehr dem Abstieg entgegenschlittern. Ebenfalls um 19:00 Uhr beginnt das erste Zweitligaspiel der Woche, der VfL Lübeck-Schwartau gegen die HSG Nordhorn-Lingen.

Im weiteren Verlauf des Freitagabends kann man zunächst um 19:30 Uhr beim TSV Bayer Dormagen gegen den TV Großwallstadt verfolgen.

Um 20:00 Uhr spielt die TSV Hannover-Burgdorf gegen den HSV Hamburg. Außerdem steht das Zweitliga-Topspiel 1. VfL Potsdam gegen die SG BBM Bietigheim auf dem Programm.

Samstag, 6. April

Top 5-Duell mit Melsungen gegen Flensburg

Um 18:00 Uhr treffen in einem Zweitligaspiel der Dessau-Roßlauer HV und der TSV GWD Minden aufeinander.

Um 19:00 Uhr ist HBL-Zeit. Der THW Kiel hat den HC Erlangen zu Gast.

Um 19:30 Uhr sind zwei HBL2-Spiele angesetzt. Im Sachsenderby stehen sich der HC Elbflorenz Dresden und der EHV Aue gegenüber. Die Eulen Ludwigshafen sind nach Nordhessen zum TV Hüttenberg gereist.

Um 20:30 Uhr ist ein weiteres Erstligaspiel im Programm, die MT Melsungen gegen die SG Flensburg-Handewitt.

Sonntag, 7. April

Kellerduell bei Welt TV

Um 15:00 Uhr ist wieder Free-TV angesagt. Welt TV und Dyn zeigen das Heimspiel des Bergischen HC gegen den ThSV Eisenach. Die "Löwen" wollen endlich ihre schwarze Serie beenden, die Thüringer könnten einen großen und vielleicht entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Um 16:30 Uhr geht das Programm weiter. Der SC DHfK Leipzig tritt gegen den TBV Lemgo-Lippe an. Es ist ein Spiel zwischen zwei Teams im oberen Mittelfeld, wobei Lemgo durch die knappe Niederlage in Kiel etwas Boden verloren hat. Titelaspirant SC Magdeburg spielt gegen den TVB 1898 Stuttgart, der nach dem Sieg über den Bergischen HC zurzeit sieben Zähler Vorsprung zum Abstieg hat.

Um 17:00 Uhr sind diesmal wieder zwei Zweitligaspiele angesetzt. In einem NRW-Derby stehen sich der ASV Hamm-Westfalen und der VfL Eintracht Hagen gegenüber. Zeitgleich spielt der TuSEM Essen, der zuletzt in Bietigheim ein Lebenszeichen gesendet hat, gegen den TuS Vinnhorst.

Um 18:00 Uhr ist ein spätes Spiel in der Liqui Moly HBL auf dem Tapet, die HSG Wetzlar empfängt die Rhein-Neckar Löwen.

Montag, 8. April

Montagsspiel in der zweiten Liga

Um 19:30 Uhr ist das Heimspiel des TuS N-Lübbecke gegen den HSC Coburg angesetzt, die punktgleich in der erweiterten Spitzengruppe der zweiten Liga rangieren.

Dienstag, 9. April

In der zweiten Liga wird auch am Dienstag gespielt

Nach den Play-offs in der EHF European League - und bevor das Programm dort weitergeht - ist dienstags offenbar wieder Platz für die nationalen Ligen.

In der zweiten Liga stehen sich um 19:30 Uhr die Eulen Ludwigshafen und der TSV Bayer Dormagen gegenüber. Mit dem Abstieg dürften die Rheinländer nichts mehr zu tun zu haben. Auch GWD Minden, das als Drittletzter lange im Abwärtsstrudel steckte, hat mittlerweile fünf Punkte Vorsprung auf Vinnhorst.