Handball im Fernsehen: Die Termine in Free-TV und Livestream

Lediglich am Karfreitag ist eine gesetzliche Pause verordnet - ansonsten gibt es auch in dieser Woche im Fernsehen sowie im Livestream Handball satt - zudem gibt es drei Übertragungen im Free-TV: Zwei bei den Männern und eine bei den Frauen. Die Übersicht über die Termine der Woche.

Bei den Männern beginnt das Handball Programm heute mit den Hinspielen in den Play-offs der European League. Die Sieger erreichen das Viertelfinale, drei Bundesligisten sind von der Partie und wollen Flensburg folgen, das das direkte Ticket löste. Am Mittwoch ist ein Topspiel der zweiten Liga angesagt und auch am Donnerstag wird im Unterhaus gespielt. Dann treffen auch der TVB Stuttgart und der Bergische HC aufeinander.

Der Samstag am Osterwochenende ist von einer Mischung aus erster und zweiter Liga geprägt, darunter zwei Duelle in der unteren Tabellenhälfte. HC Erlangen gegen VfL Gummersbach (15 Uhr, Welt) und ThSV Eisenach gegen SC Magdeburg (16 Uhr, MDR) sind frei empfangbar. Auch das Baden-Württemberg-Derby zwischen den Löwen und Göppingen steht an. Und um 18 Uhr spielt der THW Kiel in Lemgo.

Bei den Frauen ist der Samstag pickepackevoll, denn nach dem Auftaktspiel um 17:30 Uhr sind in vier "Schichten" je drei Partien angesetzt. Außerdem wird am morgigen Mittwoch und am Sonntag gespielt. Im Programm befinden sich einige Spitzenduelle, zwei davon bestreitet die HSG Bensheim/Auerbach. Eurosport geht am Sonntag dabei um 18:30 Uhr mit einem HBF-Spiel auf Sendung.

Am Ostermontag empfängt der HSV Hamburg die MT Melsungen. Außerdem spielt der HSC Coburg gegen den HC Elbflorenz und der TuS Vinnhorst gegen den TuS N-Lübbecke. - Während in der zweiten Liga das Interesse fast zwangsläuft dem Auf- und Abstieg gilt, ist in der ersten Liga, zweieinhalb Monate vor dem Saisonende, auch der Kampf um Rang sechs spannend.

Am nächsten Dienstag ist dann wieder High Life in der European League, wo die TSV Hannover-Burgdorf, die Füchse Berlin und die Rhein-Neckar Löwen um das Erreichen des Viertelfinals kämpfen.

» Liveticker von allen Spielen aus HBL, HBF und Europa

Handball in Free-TV und Livestream - Männer

Dyn überträgt die Spiele der ersten und der zweiten Bundesliga sowie alle Partien mit deutscher Beteiligung in den europäischen Wettbewerben ab der Gruppenphase (Sublizenz von DAZN). Einige Spiele werden auch live im Ersten Programm und den dritten Programmen der ARD übertragen.

Dienstag, 26.03.2024: European Handball League-Playoffs

In der EHF European League hat nur die SG Flensburg-Handewitt direkt das Viertelfinale erreicht. Die drei anderen Bundesligisten im Teilnehmerfeld müssen in den Play-offs "nachsitzen". Heute sind die Hinspiele angesetzt, die Rückspiele folgenden am kommenden Dienstag. Neben Dyn überträgt auch DAZN live - Spiele ohne deutsche Beteiligung können unter Umständen unter ehftv.com verfolgt werden.

Um 18:45 Uhr sind die Füchse Berlin in der "Frühschicht" bei den Kadetten Schaffhausen in der Schweiz zu Gast. Um 20:45 Uhr müssen die Rhein-Neckar Löwen bei RK Nexe Nasice in Kroatien ebenfalls zuerst auswärts ran. Die TSV Hannover-Burgdorf spielt zunächst zuhause und tritt gegen IK Sävehof aus Schweden an.

Mittwoch, 27.03.2024: 2. Handball Bundesliga

Um 19:30 Uhr treffen am Mittwoch der ASV Hamm-Westfalen und die SG BBM Bietigheim im Duell der Aufstiegsaspiranten in der 2. Handball Bundesliga aufeinander. Während Potsdam mit 43:7 Punkte an der Spitze thront, liefern sich Bietigheim mit 38:10 Punkten und Hamm mit 37:11 Punkten einen Zweikampf um den zweiten Aufstiegsplatz - der Abstand auf die weiteren Verfolger beträgt sieben Minuspunkte. Dyn überträgt live.

Gespielt wird zudem auch in der Champions League im Handball, die beiden deutschen Vertreter THW Kiel und SC Magdeburg haben als jeweils einer der beiden Gruppenbesten die Play-offs aber übersprungen und stehen direkt im Viertelfinale. Dazn hat aktuell eigenen Angaben zu Folge lediglich das Spiel Zagreb gegen Montpellier im Angebot, bei Dyn ist auch GOG gegen Kielce vorgemerkt.

Donnerstag, 28.03.2024: 1. und 2. Handball Bundesliga

Am Donnerstag steht nur eine Partie in der 1. Handball Bundesliga an, die hat es aber in sich: Sowohl für den TVB 1898 Stuttgart sowie für den derzeit auf einem Abstiegsplatz liegenden Bergischen HC geht es um wichtige Punkte um den Klassenverbleib - Dyn überträgt ab 19 Uhr live.

In der 2. Liga gibt es drei Spiele: Um 19 Uhr heißt es zunächst VfL Eintracht Hagen gegen VfL Lübeck-Schwartau, eine halbe Stunde später dann Dessau-Roßlauer HV gegen TV Hüttenberg und um 20 Uhr duellieren sich dann die HSG Nordhorn-Lingen und TSV Bayer Dormagen.

Auch in der Champions League wird am Donnerstag Handball gespielt. Während Kiel und Magdeburg bereits im Viertelfinale stehen, geht es im Hinspiel der Play-offs sowohl im ungarischen Duell zwischen Szeged und Veszprem sowie bei Plock gegen Paris um eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Kampf um den Platz im Viertelfinale.

Freitag, 29.03.2024: Kein Handball in Deutschland

Da der Karfreitag ein sogenannter stiller Feiertag ist, sind an diesem Tag Sportveranstaltungen gesetzlich verboten. Daher gibt es auch keine Handball-Übertragungen im Fernsehen oder im Livestream.

Samstag, 30.03.2024: 1. und 2. Handball Bundesliga an Ostersamstag

Um 19:00 Uhr ist am Ostersamstag HBL-Zeit: Der HBW Balingen-Weilstetten hat den SC DHfK Leipzig zu Gast und trifft auf den früheren Trainer Runar Sigtryggsson. Um 20:30 Uhr folgt mit SG Flensburg-Handewitt gegen die TSV Hannover-Burgdorf ein weiteres Spiel aus der Beletage des deutschen Handballs. Es geht für die Recken um wichtige Punkte im Kampf um den internationalen Wettbewerb und für Flensburg darum den Druck auf die beiden Spitzenteams aufrecht zu erhalten.

Um 18:00 Uhr empfangen in der 2. Liga die Eulen Ludwigshafen den 1. VfL Potsdam. Um 19:30 Uhr ist dann das Zweitliga-Kellerduell zwischen dem EHV Aue und dem TSV GWD Minden angesetzt, dem im Abstiegskampf vor einigen Tagen im Mühlenkreis-Derby ein Befreiungsschlag gelungen war.

Sonntag, 31.03.2024: Fünf Stunden Live-Handball

Knapp fünf Stunden Live-Handball gibt es am Ostersonntag von 15 Uhr an, teils im Free-TV - die Spiele in der Übersicht:

Um 15:00 Uhr ist wieder Free-TV angesagt: Welt TV und Dyn zeigen das Heimspiel des HC Erlangen gegen den VfL Gummersbach. Um 16:00 Uhr ist das Ostduell zwischen dem ThSV Eisenach und dem SC Magdeburg angesetzt. Die beiden Teams treffen zum 18. Mal aufeinander. Auch dieses Spiel läuft, neben Dyn, im frei empfangbaren Fernsehen und zwar im Dritten Programm des MDR.

Um 16:30 Uhr empfangen die Füchse Berlin die HSG Wetzlar und wollen sich im Kampf um die Meisterschaft keine Blöße geben. Außerdem steht das Baden-Württemberg-Derby zwischen den Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen auf dem Programm - dabei geht es für beide darum, das Polster auf die Abstiegsplätze zu vergrößeren.

Um 17:00 Uhr ist ein Zweitligaspiel angesetzt, der TV Großwallstadt gegen den ASV Hamm-Westfalen, der nach dem Spitzenspiel am Mittwoch im Aufstiegskampf nachlegen will. Und Um 18:00 Uhr folgt dann noch ein spätes Spiel in der Handball Bundesliga: Der TBV Lemgo-Lippe spielt gegen den THW Kiel.

Montag, 01.04.2024: Drei Handball-Übertragungen

Am Ostermontag sind in den Handball Bundesligen der Männer drei Spiele angesetzt: Um 16:30 Uhr empfängt der HSV Hamburg die MT Melsungen. Um 17:00 Uhr wird in der zweiten Liga gespielt, der HSC Coburg tritt gegen den HC Elbflorenz an. Um 18:30 Uhr ist der TuS Vinnhorst im Kampf um den Klassenverbleib gegen den TuS N-Lübbecke im Einsatz.

Dienstag, 02.04.2024: European Handball League

Am kommenden Dienstag entscheidet sich, wer den bereits qualifizierten Teams, darunter die SG Flensburg-Handewitt, ins Viertelfinale der European Handball League folgt. Um 18:45 Uhr ist die TSV Hannover-Burgdorf auswärts in Schweden gefordert, Gegner ist IK Sävehof. Um 20:45 Uhr haben die Rhein-Neckar Löwen (gegen RK Nexe Nasice) und die Füchse Berlin (gegen die Kadetten Schaffhausen) in ihren Rückspielen Heimrecht.

» Infos zur Ausgangslage nach den Hinspielen der European Handball League

Handball in Free-TV und Livestream - Frauen

Dyn und Sportdeutschland übertragen die Spiele der 1. Handball Bundesliga Frauen und die Partien in den europäischen Wettbewerben mit deutscher Beteiligung (Sublizenz von DAZN). Die 2. Liga der Frauen läuft exklusiv bei Sportdeutschland.tv (als Pay-Angebot).

Mittwoch, 27.03.2024: Handball Bundesliga Frauen

Die SG BBM Bietigheim löste am Wochenende das Ticket ins Viertelfinale der Champions League, der Thüringer HC schied in der European League hingegen aus. Am Mittwoch holen beide Teams ihre HBF-Spiele nach: Die SG BBM Bietigheim empfängt die HSG Bensheim-Auerbach zum Topspiel. Der Thüringer HC reist nach Sachsen-Anhalt und spielt beim SV Union Halle-Neustadt.

Samstag, 30.03.2024: Volles Programm in HBF1 und HBF2

Volles Programm gibt es Ostersamstag in der Handball Bundesliga Frauen: Um 17:30 Uhr beginnt der Samstag mit dem Zweitligaspiel des TuS Lintfort gegen Aufstiegsaspirant Frisch Auf Göppingen. Es ist der einzige Anwurf-Zeitpunkt, an dem ein Spiel exklusiv beginnt. Im späteren Verlauf des Samstags sind es immer drei auf einmal.

Um 18:00 Uhr wird sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga gespielt. Im Oberhaus trifft die Sport-Union Neckarsulm auf den SV Union Halle-Neustadt. Auch die HSG Bensheim-Auerbach greift nach dem Mittwochsspiel erneut zum Ball und empfängt die HSG Blomberg-Lippe zum nächsten Topspiel. Um 18:00 Uhr ist auch das bayerische Zweitligaduell von HCD Gröbenzell gegen den ESV 1927 Regensburg angesetzt.

Um 18:30 Uhr spielt der TSV Nord Harrislee gegen den HC Rödertal. Der SV Werder Bremen trifft auf den VfL Waiblingen. In der ersten Liga stehen sich der HSV Solingen-Gräfrath und die HSG Bad Wildungen gegenüber.

Um 19:00 Uhr wartet der nächste "Dreierpack". Die SG BBM Bietigheim begegnet dem BSV Sachsen Zwickau. In der zweiten Liga erwartet uns zum einen das Kellerduell zwischen der Kurpfalz Bären und der SG 09 Kirchhof, zum anderen Spiel ist die TG Nürtingen zu den HL Buchholz-Rosengarten gereist.

In einem der drei 19:30 Uhr-Spiele treffen die DHB-Pokal-Halbfinalisten TuS Metzingen und VfL Oldenburg in der Liga aufeinander. In der zweiten Liga kämpfen der 1. FSV Mainz 05 und der HC Leipzig sowie die Spreefüxxe Berlin und die HSG Freiburg um die nächsten Zähler.

Sonntag, 31.03.2024: Eurosport-Spiel und NDR-Besuch

Um 16:00 Uhr empfängt am Ostersonntag zunächst der TSV Bayer 04 Leverkusen den Buxtehuder SV. Zu einer ungewohnten Uhrzeit um 18:30 Uhr gibt es dann das Topspiel zwischen dem Thüringer HC und Borussia Dortmund. Das liegt daran, dass diese Partie neben Dyn und Sportdeutschland auch live im Free-TV gesendet wird und zwar bei Eurosport.

Im Free-TV ist auch Katharina Filter am späteren Abend zu sehen. "Der NDR Sportclub freut sich auf den Besuch von Katharina Filter", so der NDR. Vor der EM-Quali und Olympia-Quali (Sa. + So. 13./14.4. live in der ARD) wird die Torhüterin des DHB-Teams live im Sportclub (So., 31.3., ab 22:50 Uhr) über "ihr Leben, ihre Abenteuer und ihre Visionen" berichten.