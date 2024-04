Handball im Fernsehen: Die Termine im Free-TV und Livestream

Während der Handball bei den Frauen bis zum Ende der Woche ruht, werden im Männer-Handball in den Viertelfinals der Champions League sowie der European League die Teilnehmer für die jeweiligen Final4-Turniere gesucht. Am Ende der Woche steht dann der reguläre Ligabetrieb im Fokus der Übertragungen im Fernsehen und Livestream. Die Termine der Woche im Überblick.

In den nächsten Tagen tut sich Entscheidendes: In der European League und in der Champions League wird ausgespielt, wer die beiden Final4-Turniere in den Wettbewerben der Männer erreicht.

Bei den Frauen der SG BBM Bietigheim öffnet oder schließt sich am Sonntag die Tür nach Budapest (live Dyn/DAZN). Dyn und DAZN übertragen alle Entscheidungen der Männer live. Um die drei Viertelfinals der Frauen ohne deutsche Beteiligung sehen zu können, muss man DAZN-Kunde sein.

Bei den Frauen ist außerdem das Dienstagsspiel auffällig, am Vorabend des Feiertags wird in Metzingen gespielt. Am Wochenende kommen mehrere Fernduelle hinzu, in denen die Wettbewerber um die European League-Startplätze punkten wollen. Am Samstag steht außerdem das Spitzenspiel der zweiten Liga an.

Am Donnerstag entscheidet sich, ob der THW Kiel ins EHF Final4 in Köln vorstößt, gegen Montpellier sind neun Tore aufzuholen. In den Bundesligen fallen das Aufstiegs-Rennen von Potsdam und Bietigheim und das Free-TV-Spiel bei "Welt TV" am Sonntag zwischen den Füchsen Berlin und dem VfL Gummersbach ins Auge.

Am Horizont erscheinen die Olympischen Sommerspiele. ARD, ZDF, Eurosport und Discovery+ haben die Übertragungsrechte (TV und Internet). Zum Wochenanfang wurden nun die Vorrunden-Spielpläne der Frauen und der Männer bekanntgegeben. Drei der zehn Spiele mit deutscher Beteiligung werden vormittags angepfiffen.

Handball-Programm Frauen

Dienstag, 30. April

Nachholspiel mit Kampf um Rang 2

Um 19:30 Uhr stehen sich am Dienstag die TuS Metzingen und der Thüringer HC gegenüber. Metzingen ist über den Pokalsieg fürs internationale Geschäft qualifiziert. Die Gäste wollen das über die Liga schaffen und haben dabei, nach 21 von 26 Spielen, drei Punkte Vorsprung auf die HSG Blomberg-Lippe.

Samstag, 04. Mai

Kampf ums CL Final4, Spitzenspiel der zweiten Liga

Um 16:00 Uhr und um 18:00 Uhr stehen die ersten beiden Viertelfinal-Rückspiele der Champions League (Metz - Bukarest und Györ - Kristiansand) bei DAZN auf dem Programm. Metz (+3) und Györ (+7) waren im Hinspiel siegreich.

Um 18:00 Uhr wird auch in der Handball Bundesliga Frauen gespielt, die HSG Blomberg-Lippe trifft in einem NRW-Duell auf den TSV Bayer Leverkusen. Das gleichzeitige Heimspiel der HSG Bensheim-Auerbach gegen den SV Union Halle-Neustadt macht die 18-Uhr-Schiene zu einem Fernduell um die European League-Qualifikation, wobei Bensheim vier Punkte vorne liegt.

Auch in der zweiten Liga wird ab 18:00 Uhr gespielt: Die SG 09 Kirchhof, auf dem ersten Abstiegsplatz, empfängt den HC Leipzig. Der feststehende Drittliga-Absteiger HCD Gröbenzell spielt gegen die TG Nürtingen, die seit dem vergangenen Wochenende sicher für die nächste Zweitligasaison planen kann.

Auch um 18:30 Uhr gibt es eine Mischung aus erster und zweiter Liga. Im Oberhaus misst sich der HSV Solingen-Gräfrath, auf einem Abstiegsplatz liegend, mit dem European League-Qualifikant TuS Metzingen. Der TSV Nord Harrislee hat im Unterhaus vor dem Heimspiel gegen den ESV Regensburg mittlerweile acht Punkte Abstand zum Klassenerhalt. Außerdem kommt es zum Spitzenspiel, Frisch Auf Göppingen spielt gegen den HC Rödertal - den Schwäbinnen wäre bei einem Sieg der Aufstieg nur noch rechnerisch zu nehmen.

Um 19:00 Uhr kommt es zwischen Borussia Dortmund und dem Thüringer HC um einem weiteren Fernduell um die Europa-Startplätze. Die Westfälinnen treffen auf den BSV Sachsen Zwickau, die Thüringerinnen sind zur HSG Bad Wildungen gereist. In der zweiten Liga kämpfen die Kurpfalz Bären um sicheres Terrain und die HSG Freiburg um den fast letzten Strohhalm, die Klasse zu halten.

Um 19:30 Uhr wird noch zweimal gespielt. Der 1. FSV Mainz 05 hat sein Heimspiel gegen den VfL Waiblingen, die Spreefüxxe Berlin bekommen es mit den HL Buchholz-Rosengarten zu tun.

Sonntag, 05. Mai

Schafft Bietigheim den Sprung ins CL Final4?

Das Sonntagsprogramm beginnt bereits um 14:00 Uhr mit dem Champions League-Viertelfinale der SG BBM Bietigheim beim HC Odense in Dänemark. Der Bundesligist hat das Hinspiel mit 30:26 gewonnen. Dyn und DAZN übertragen live.

Um 16:00 Uhr ist das letzte CL-Viertelfinale, Team Esbjerg gegen FTC Budapest, angesetzt (live bei DAZN). Zeitgleich wird in der zweiten Liga gespielt, der TuS Lintfort empfängt den SV Werder Bremen (wie üblich live bei Sportdeutschland).

Um 16:30 Uhr ist nochmals Programm in der ersten Liga, der VfL Oldenburg kämpft mit Schlusslicht Sport-Union Neckarsulm um die nächsten Zähler (live bei Dyn und Sportdeutschland).

Handball-Programm Männer

Dienstag, 30. April

Viertelfinal-Rückspiele der European League

Ab 18:45 Uhr empfängt Skjern Dinamo Bukarest. Außerdem spielt die SG Flensburg-Handewitt gegen IK Sävehof.

Um 20:45 Uhr müssen die beiden übrigen Bundesligisten auswärts ran: die Rhein-Neckar Löwen bei Sporting CP Lissabon und die Füchse Berlin beim HBC Nantes.

Die drei Duelle mit deutscher Beteiligung sind bei Dyn und DAZN zu sehen. Das vierte, Bukarest gegen Skjern, zeigt DAZN exklusiv. Flensburg hat sein Hinspiel mit elf, die Löwen habend ihres mit drei Toren gewonnen. Die Füchse Berlin haben in Nantes lediglich eine Punkteteilung im Gepäck.

Mittwoch, 01. Mai

SC Magdeburg auf dem Weg ins Final4 der Champions League?

Um 20:45 Uhr ist, im Kampf um das Final4 in Köln, der SC Magdeburg gegen KS Kielce gefordert. Das Hinspiel haben die Grün-Roten zwar verloren, aber nur knapp, die Chancen stehen also, mit den eigenen Fans im Rücken, recht gut. Kielce hat im Ligaspiel am vergangenen Wochenende die Dujshebaev-Brüder und Andreas Wolff geschont.

Um 18:45 Uhr bestreitet Aalborg sein Rückspiel gegen Veszprem, ebenfalls live bei Dyn und DAZN.

» Alle Informationen EHF Champions League der Männer

Um 19:00 Uhr erwartet uns am Feiertag auch ein HBL-Spiel. Der durchgereichte HC Erlangen erwartet die MT Melsungen.

Donnerstag, 02. Mai

Herkulesaufgabe für den THW Kiel in der Königsklasse

Am Donnerstag um 18:45 Uhr steht der THW Kiel in der Champions League vor einem schwierigen Spiel. Nach der Neun-Tore-Niederlage am vergangenen Mittwoch geht es gegen Montpellier ums Dabeisein beim Final4 in Köln. Die "Zebras" haben 60 Minuten Kampf angekündigt - andernfalls kommt zum Super Cup in der Saison 2023/24 kein Titel hinzu.

Um 19:00 Uhr ist das Bundesligaspiel zwischen dem HSV Hamburg und dem Bergischen HC angesetzt.

Um 20:45 Uhr kann man, ebenfalls wieder bei DAZN und Dyn, verfolgen, wer der vierte Teilnehmer im Kampf um die Champions League-Trophäe sein wird. In einem Elefantenduell stehen sich der FC Barcelona und Paris Saint-Germain gegenüber. Die Katalanen haben allerdings auswärts mit acht Toren gesiegt.

Freitag, 03. Mai

Freitag: Fünf Spiele in der Konferenz

Um 19:00 Uhr leitet erneut ein Double aus erster und zweite Liga den Freitag ein. Im Oberhaus empfängt Frisch Auf Göppingen (12.) den SC DHfK Leipzig (8.), beide wollen die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. In der HBL2 spielt GWD Minden gegen den HSC Coburg.

Um 19:30 Uhr wird nur das Zweitligaspiel zwischen den früheren Erstligisten TuSEM Essen und der HSG Nordhorn-Lingen angepfiffen.

Um 20:00 Uhr sind zwei Spiele zeitgleich. Im Oberhaus empfängt der HBW Balingen-Weilstetten den ThSV Eisenach. In der zweiten Liga spielt der Vorletzte TuS Vinnhorst gegen Aufstiegsaspirant SG BBM Bietigheim.

Samstag, 04. Mai

Samstag mit Derbys im Westen und im Osten

Der Handball-Samstag beginnt um 16:00 Uhr mit dem Zweitliga-Ostduell EHV Aue gegen Dessau-Roßlauer HV.

Um 18:00 Uhr stehen zwei weitere Partien in der HBL2 auf dem Programm: Der ASV Hamm-Westfalen tritt gegen den VfL Lübeck-Schwartau an, und der TuS N-Lübbecke empfängt den VfL Eintracht Hagen zu einem NRW-Duell "Ostwestfalen gegen Südwestfalen".

Um 19:00 Uhr hat die erste Liga das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem TVB Stuttgart zu bieten.

Um 19:30 Uhr geht es nahtlos in der zweiten Liga mit dem Spitzenreiter weiter. 1. VfL Potsdam hat sein Heimspiel gegen den TV Großwallstadt und kann den Aufstieg schaffen.

Um 20:30 Uhr bestreiten die Rhein-Neckar Löwen (11.) das späte HBL1-Spiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf (7.), die sich im Kampf um Europa strecken muss, während die Löwen, wie so viele, im Saisonendspurt in die erste Tabellenhälfte wollen.

Sonntag, 05. Mai

Berlin gegen Gummersbach bei Welt TV

Um 15:00 Uhr zeigen das frei empfangbare Welt TV und Dyn die Füchse Berlin gegen den VfL Gummersbach, der nächste Saison (ebenfalls) international spielen möchte. Wenn Hannover am Abend zuvor in Mannheim punktet, müssen die Oberbergischen nachziehen.

Um 16:30 Uhr trifft die HSG Wetzlar auf den THW Kiel. Wie dieses Spiel sich entwickelt, hängt sicher auch von dem Ergebnis ab, das die "Zebras" im Viertelfinale der Champions League am Donnerstag erzielt haben.

Um 17:00 Uhr sind die üblichen zwei Zweitligaspiele im Programm. Der TV Hüttenberg ist wieder mit von der Partie und empfängt den TSV Bayer Dormagen. Zeitgleich spielt der HC Elbflorenz gegen die Eulen Ludwigshafen.

Um 18:00 Uhr erwartet uns mal wieder ein spätes HBL1-Spiel. Der TBV Lemgo Lippe bekommt es mit dem SC Magdeburg zu tun. Den Sachsen-Anhaltern dürfte die Meisterschaft nach dem Patzer der Füchse Berlin in Melsungen kaum noch zu nehmen sein.

Handball Liga Austria

Erste Entscheidungen im Viertelfinale?

In Österreich stehen die Viertelfinalspiele der Handball Liga Austria an. Fan.at und Krone.tv übertragen am heutigen Dienstag ab 18:25 Uhr zunächst Ferlach gegen Hard und anschließend ab 20:15 Uhr Linz gegen Schwaz (auch bei ORF Sport+ zu sehen). In der Abstiegsrunde messen sich um 19 Uhr Graz und Hollabrunn (fan.at).

Am Mittwoch sind die beiden anderen Viertelfinals, ab 17:15 Uhr Bregenz gegen Krems und ab 19:30 Uhr die Fivers gegen Bruck-Trofaiach (beides bei krone.tv und fan.at). Außerdem zeigt fan.at ab 17:15 Uhr zwei Spiele der Aufstiegsrunde.

Am Samstag stehen um 17:10 Uhr und um 20:15 Uhr die beiden ersten Viertelfinal-Rückspiele auf dem Programm, bei fan.at und krone.tv. Am Sonntag dürften wohl die beiden anderen Partien sein, allerdings ist der genaue Spielplan noch nicht veröffentlicht. Auch am Samstag laufen ab 19 Uhr mehrere Spiele der Auf- und Abstiegsrunde sowie der zweiten Liga bei fan.at.