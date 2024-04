Handball im Fernsehen: Die Termine im Free-TV und Livestream

Während der Handball bei den Frauen bis zum Ende der Woche ruht, werden im Männer-Handball in den Viertelfinals der Champions League sowie der European League die Teilnehmer für die jeweiligen Final4-Turniere gesucht. Am Ende der Woche steht dann der reguläre Ligabetrieb im Fokus der Übertragungen im Fernsehen und Livestream. Die Termine der Woche im Überblick.

Die Handball-Saison 2023/24 biegt in die finale Phase ein. Das ist dieser Tage daran erkennbar, dass bei den Männern die Viertelfinals sowohl in der European League als auch in der Champions League auf dem Programm stehen. DAZN und Dyn übertragen live.

Auch bei den Frauen sind die Viertelfinals der Champions League zu spielen - Bietigheim am Sonntag bei Dyn, die anderen Spiele bei DAZN. Ligaspiele sind am Wochenende und am kommenden Dienstag angesetzt. Dabei stehen der Endspurt im Kampf um die "EHF-Startplätze" sowie um den Auf- und Abstieg im Mittelpunkt.

Je näher der Saisonabschluss rückt, desto mehr dreht sich naturgemäß alles um den Titelkampf, den europäischen Wettbewerb und den Klassenerhalt. Dabei haben die kommenden Tage - nur am Montag ist Ruhetag - direkte und Fernduelle zu bieten. In den Titelkampf könnte sich derweil am Samstag die MT Melsungen einschalten.

Handball-Programm Frauen

Samstag, 27. April

Kampf um Europa und Klassenerhalt

Das Wochenprogramm beginnt bei den Frauen diesmal erst am Samstag - und geht dann gleich in die Vollen. Um 17:30 Uhr können der VfL Waiblingen (12.) und der TuS Lintfort (10.) im direkten Duell wertvolle Punkte für den direkten Klassenerhalt sammeln: Die "Tigers" liegen auf dem Relegationsplatz, mit vier Zählern Rückstand auf Rang zehn.

Die erste Liga spielt ab 18:00 Uhr. Im ersten Dreierpack lädt der Thüringer HC (4.), der derzeit den letzten European League-Startplatz belegt, den VfL Oldenburg (6.) zum Fight. Die Sport-Union Neckarsulm hat als Schlusslicht vor dem Spiel gegen den Buxtehuder SV (9.) nur vier Punkte Abstanz zum "rettenden Ufer". Im letzten Parallelspiel treffen sich der BSV Sachsen Zwickau (11.) und der SV Union Halle Neustadt (10.), die punktgleich direkt vor den drei Abstiegsplätzen rangieren.

Um 18:30 Uhr wird sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga gespielt. "Oben" spielt der auf dem ersten Abstiegsplatz liegende HSV Solingen-Gräfrath (12.) gegen die HSG Bensheim-Auerbach (3.). "Unten" bekommt es der SV Werder Bremen (9.) mit den Spreefüxxen Berlin (4) zu tun, und der ESV Regensburg empfängt die SG 09 Kirchhof (13.). Die Nordhessinnen sind einer von vier Abstiegskandidaten, der bereits erwähnte VfL Waiblingen hat drei Punkte Vorsprung.

Um 19:00 Uhr geht es in der zweiten Liga weiter. Dort begegnen sich die Handball-Luchse Buchholz-Rosengarten (8.) und der TSV Nord Harrislee (14.). Außerdem kommt es zum Duell der Zweitliga-Schlusslichter HSG Freiburg (15.) und HCD Gröbenzell (16.). Die einen haben fünf Spieltage vor Schluss neun Punkte Rückstand auf einen Nichtabsteigsplatz, Gröbenzell wird sicher absteigen.

Um 19:30 Uhr wird zweimal gespielt. Die TuS Metzingen (7.) empfängt die HSG Blomberg-Lippe (5.). Im Unterhaus wollen die punktgleichen TG Nürtingen (6.) und der 1. FSV Mainz 05 (7.) die nächsten Zähler erringen.

Sonntag, 28. April

Bietigheim in der CL, Aufstiegs-Fernduell in der HBF2

Das Sonntagsprogramm beginnt bereits um 14:00 Uhr mit dem Champions League-Viertelfinale der SG BBM Bietigheim gegen den HC Odense aus Dänemark. Das ursprünglich tags zuvor geplante HBF1-Spitzenspiel gegen Dortmund wird zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt.

Um 16:00 Uhr beendet ein Dreierpack die Spielwoche: Im Oberhaus spielt der TSV Bayer 04 Leverkusen (8.) gegen die HSG Bad Wildungen (13.), die mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenzehnten Zwickau einen der drei Abstiegsplätze belegt. In der zweiten Liga kommt es um Fernduell um den Aufstiegsplatz, wobei Frisch Auf Göppingen (1.) vor dem BW-Duell mit den Kurpfalz Bären (11.) vier Punkte Vorsprung auf den HC Rödertal (2.) hat, der beim HC Leipzig (5.) spielt.

Dienstag, 30. April

Metzingen - THC am Dienstag

Um 19:30 Uhr stehen sich am Dienstag die TuS Metzingen und der Thüringer HC gegenüber. Metzingen ist über den Pokalsieg fürs internationale Geschäft qualifiziert, die Gäste wollen sich das noch über den Erfolg in der Liga verdienen.

Handball-Programm Männer

Dienstag, 23. April

Viertelfinal-Hinspiele der European League

Ab 18:45 Uhr kämpfen acht Teams um die beste Ausgangsposition für die Rückspiele am kommenden Dienstag. Die SG Flensburg-Handewitt spielt als Gruppenerster zunächst auswärts, bei IK Sävehof in Schweden.

Um 20:45 Uhr sind die Füchse Berlin gegen HBC Nantes (Frankreich) gefordert. Die Rhein-Neckar Löwen bekommen es mit Sporting CP Lissabon (Portugal) zu tun. Die drei Duelle mit deutscher Beteiligung sind bei Dyn und DAZN zu sehen. Das vierte, Bukarest gegen Skjern, zeigt DAZN exklusiv.

Mittwoch, 24. April

Champions League-Viertelfinale mit Kiel und Magdeburg

Um 18:45 Uhr ist, im Kampf um das Final4 in Köln, zunächst der THW Kiel an der Reihe und zwar bei Montpellier HB in Südfrankreich. Um 20:45 Uhr will der SC Magdeburg die Chance nutzen, im Hinspiel eine gute Ausgangslage zu schaffen. Die Sachsen-Anhalter haben ebenfalls im Rückspiel Heimrecht und treffen nun auswärts auf den KS Kielce (Polen).

Donnerstag, 25. April

Ausländische Konkurrenz ums EHF Final4 im Fokus

Am Donnerstag werden die beiden anderen Viertelfinalspiele ausgetragen, ebenfalls übertragen von Dyn und DAZN. Um 18:45 Uhr messen sich dabei Veszprem und Aalborg, um 20:45 Uhr treffen Paris Saint-Germain und Barça aufeinander.

Freitag, 26. April

Freitag: Sechs Spiele in der Konferenz

Um 19:00 Uhr leitet ein Double aus erster und zweite Liga den Freitag ein. Im Oberhaus empfängt der SC DHfK Leipzig (8.) die SG Flensburg-Handewitt (3.). In der HBL2 spielen der HSC Coburg (6.) und der EHV Aue (18.), der fünf Spieltage vor Schluss neun Punkte Rückstand auf Rang 16 angehäuft hat.

Um 19:30 Uhr wird einzig das Zweitligaspiel zwischen dem VfL Eintracht Hagen (4.) und dem HC Elbflorenz (7.) angepfiffen.

Um 20:00 Uhr sind dann drei Spiele zeitgleich. In der ersten Liga spielt die TSV Hannover-Burgdorf (7.) gegen Frisch Auf Göppingen (12.). Außerdem hat der ThSV Eisenach (15.) den TBV Lemgo Lippe (11.) zu Gast. Im HBL-Unterhaus treffen die Eulen Ludwigshafen (8.) auf den TuSEM Essen, der als Elfter noch einen Punkt für den Klassenerhalt benötigt.

Samstag, 27. April

Titelkampf: Füchse Berlin bei der MT Melsungen

Um 18:00 Uhr sind zwei Zweitligaspiele angesetzt. Der Dessau-Roßlauer HV (14.) spielt gegen den TuS Vinnhorst (17.), der noch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt hat. Zeitgleich empfängt der Tabellenzweite SG BBM Bietigheim den TuS N-Lübbecke (5.).

Um 19:00 Uhr hat die erste Liga das Duell zwischen dem VfL Gummersbach (6.) und der HSG Wetzlar (13.) zu bieten.

Um 19:30 Uhr geht es nahtlos in der zweiten Liga weiter. Der TSV Bayer Dormagen (15.) spielt gegen den ASV Hamm-Westfalen (3.), der bei Redaktionsschluss vier Punkte Rückstand auf Bietigheim hat. Deren Konkurrent 1. VfL Potsdam hat als Tabellenführer vier Zähler Vorsprung auf Bietigheim und gastiert nun beim VfL Lübeck-Schwartau (9.).

Um 20:30 Uhr steht ein weiteres Erstligaspiel auf dem Programm, die MT Melsungen (5.) könnte dabei gegen die Füchse Berlin (2.) im Titelkampf zum Zünglein an der Waage werden.

Sonntag, 28. April

Stuttgart - Hamburg bei Welt TV

Um 15:00 Uhr greifen der TVB Stuttgart (14.) und der HSV Hamburg (9.) bei Welt TV (frei empfangbar) und Dyn zum Ball. Die Hanseaten haben derzeit die beste Ausgangslage in der Konkurrenz um einen einstelligen Tabellenplatz.

Um 16:30 Uhr kann dem Bergischen HC (17.), nach dem Sieg in Balingen, gegen den HC Erlangen (16.) ein weiterer Achtungserfolg gelingen. Der Abstand der beiden Klubs in der Tabelle könnte sich dabei, am 30. von 34 Spieltagen, auf zwei Punkte verringern.

Um 17:00 Uhr sind noch zwei Zweitligaspiele im Programm. Die HSG Nordhorn-Lingen (13.) duelliert sich mit dem TV Hüttenberg (12.). Zeitgleich empfängt der TV Großwallstadt (10.) den TSV GWD Minden (16.), der bei Redaktionsschluss vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat.

Dienstag, 30. April

Viertelfinal-Rückspiele der European League

Ab 18:45 Uhr empfängt Skjern Dinamo Bukarest. Außerdem spielt die SG Flensburg-Handewitt gegen IK Sävehof.

Um 20:45 Uhr müssen die beiden übrigen Bundesligisten auswärts ran: die Rhein-Neckar Löwen bei Sporting CP Lissabon und die Füchse Berlin beim HBC Nantes. Die drei Duelle mit deutscher Beteiligung sind bei Dyn und DAZN zu sehen. Das vierte, Skjern gegen Bukarest, zeigt DAZN exklusiv.