Handball im Fernsehen: Die Termine im Free-TV und Livestream

Nach zwei handballfreien Tagen startet die Handballwoche am Mittwoch mit der HBF und der 2. Liga bevor dann auch in der HBL am Donnerstag die ersten Spiele anstehen. Besonders die Topspiele Flensburg gegen Magdeburg und Füchse gegen Kiel stehen im Fokus bei den Übertragungnen im Fernsehen und Livestream. Die Termine der Woche im Überblick.

Die Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich, erstmals seit 16 Jahren, am vergangenen Wochenende für die Olympischen Spiele qualifiziert. Für die Spielerinnen der SG BBM Bietigheim geht der Ligabetrieb nun bereits am Mittwoch weiter, mit dem Derby bei der Sport-Union Neckarsulm. Weitere Partien, auch der Topteams und in der zweiten Liga, stehen am Wochenende auf dem Programm.

Bereits am heutigen Dienstag wird ab 17:30 Uhr ausgelost, auf welche Gegner die DHB-Teams bei den Olympischen Spielen (25. Juli bis 11. August) treffen. Dazu gibt es einen Livestream. Bei den Männern und den Frauen (1: Norwegen/Ungarn, 2: Niederlande/Deutschland, 3: Slowenien/Spanien, 4: Schweden/Frankreich, 5: Dänemark/Brasilien, 6: Angola/Südkoriea) gibt es jeweils eine Setzliste.

Bei den Männern stand zuletzt der Pokal-Triumph des SC Magdeburg im Mittelpunkt des Interesses. Nach zwei spielfreien Tagen ist jetzt am Mittwoch ein Zweitligaspiel angesetzt, am Donnerstag können Melsungen und Hannover weitere Punkte für die Europa-Startplätze erringen. Ab Freitag und am Wochenende gibt es die gewohnte Mischung aus erster und zweiter Liga, am Freitag bekanntlich als Konferenz.

Spiele in unterschiedlichen Regionen der Tabelle stechen hervor: Am Freitag ist es das HBL-Spiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den SC Magdeburg. Am Samstag könnte der ThSV Eisenach zum TVB Stuttgart aufschließen und am Sonntag treffen die Füchse Berlin nicht nur live bei Dyn auf dem THW Kiel, sondern das Spiel ist auch im NDR und im RBB im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu empfangen.

Ein Schmankerl, nicht nur für Handball-Historiker, wartet noch am späten Sonntagabend. Das Doku-Format NDR Sportclub Story blickt um 23:35 Uhr zurück auf den April 1979. Im Finale des Europapokals der Landesmeister traf das beste Team der BRD auf das beste Team der DDR. Die Kapitäne von damals wurden zu besten Freunden. Matthias Cammann hat einen Film daraus gemacht.

Handball-Programm der Frauen

Dienstag, 16. April

Auslosung der Vorrunde des Olympischen Handballturniers

Ab 17:30 Uhr werden die Lose gezogen. Dabei ist zu erwarten, dass als erstes die Gruppen des Handballturniers der Frauen festgelegt werden. Es gibt einen kostenfreien Livestream, der bereits ab 17 Uhr aktiv sein soll.

Mittwoch, 17. April

Olympia-Spielpause endet

Um 19:30 Uhr wird das Derby der Sport-Union Neckarsulm und der SG BBM Bietigheim angepfiffen. Es sind die beiden ersten Vereine, die nach der - durch die Olympia-Qualifikation bedingten - Spielpause heute wieder zum Ball greifen.

Samstag, 20. April

Fernduelle um Europa am Samstag

Um 18:00 Uhr sind es abermals die Neckarsulmerinnen, die handballseitig das Wochenende einläuten - mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Die Westfälinnen ringen mit den aktuell dahinter platzierten Bensheim, THC und Blomberg um die drei European-League-Startplätze der Liga.

Die bereits genannte HSG Blomberg-Lippe greift ebenfalls um 18:00 Uhr zum Ball und spielt gegen den HSV Solingen-Gräfrath, der zwei Plätze vor Schlusslicht Neckarsulm rangiert. Die ebenfalls erwähnte HSG Bensheim-Auerbach tritt gegen den BSV Sachsen Zwickau (11.) an und komplettiert die zeitgleichen Fernduelle um die European League an diesem Samstag.

Ab 18:00 Uhr wird auch in der zweiten Liga gespielt, der Tabellenletzte HCD Gröbenzell empfängt Aufstiegsaspirant und Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen.

Um 18:30 Uhr spielt der Tabellen-Vorletzte TSV Nord Harrislee gegen den zwei Ränge höher postierten zweiten Aufsteiger SG 09 Kirchhof. Zeitgleich trifft Göppingen-Verfolger HC Rödertal auf den Achten ESV Regensburg.

Um 19:00 Uhr ist das nächste Erstligaspiel angesetzt, der SV Union Halle-Neustadt gegen die SG BBM Bietigheim. Der Spitzenreiter spielt - wie Neckarsulm - nach dem Mittwoch am Samstag erneut.

Um 19:00 Uhr geht es auch in der zweiten Liga weiter. Die Kurpfalz Bären (12.) treffen auf den HC Leipzig (3.). Die Sächsinnen dürften allerdings, mit zehn Punkten Rückstand auf Rödertal, nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen, ebenso wenig die dicht gedrängte Konkurrenz dahinter. Außerdem haben die Handball-Luchse der SG Buchholz-Rosengarten (10.) und SV Werder Bremen (4.) ein Nordduell.

Um 19:30 Uhr wird ebenfalls zweimal gespielt. Die über den DHB-Pokal bereits für die European League qualifizierte TuS Metzingen empfängt den Vorletzten HSG Bad Wildungen, im Unterhaus streben die Füchse Berlin (5.) und der VfL Waiblingen (11.) die nächsten Zähler an.

Sonntag, 21. April

Vier Sonntagsspiele

Das Sonntagsprogramm beginnt zur Kaffee-Zeit um 15:00 Uhr mit dem Duell Buxtehuder SV gegen den Thüringer HC. Der Neunte empfängt den Vierten.

Ebenfalls um 15:00 Uhr ist das Heimspiel des 1. FSV Mainz 05 (7.) gegen die HSG Freiburg (14.) angesetzt. Der Aufsteiger aus Südbaden nimmt mit Harrislee und Gröbenzell die Abstiegsplätze ein.

Um 16:00 Uhr geht es bei der TG Nürtingen (6.) und dem TuS Lintfort (9.) weiter.

Um 16:30 Uhr endet der Sonntag erneut mit einem Erstligaspiel. Der VfL Oldenburg (6.) und der TSV Bayer 04 Leverkusen (8.) stehen sich gegenüber.

Handball-Programm der Männer

Dienstag, 16. April

Auslosung der Vorrunde des Olympischen Handballturniers

Ab 17:30 Uhr werden die Lose gezogen. Dabei ist zu erwarten, dass als erstes die Gruppen des Handballturniers der Frauen festgelegt werden, anschließend sind die Männer dran. Es gibt einen kostenfreien Livestream, der bereits ab 17 Uhr aktiv sein soll.

Mittwoch, 17. April

Zweite Liga am Mittwoch: 18. gegen 14.

Um 19:00 Uhr treffen sich im HBL-Unterhaus der EHV Aue und der TV Großwallstadt. Derzeit trennen die beiden Teams zwölf Punkte Abstand.

Donnerstag, 18. April

Drei HBL-Spiele um 19 Uhr am Donnerstag

Um 19:00 Uhr spielt Frisch Auf Göppingen (13.) gegen die HSG Wetzlar (11.). Die Schwaben könnten die Hessen aufgrund der Tordifferenz in der Tabelle überholen, beim umgekehrten Ergebnis würde der Vorsprung auf vier Punkte anwachsen.

Ebenfalls um 19:00 Uhr kämpfen der TBV Lemgo Lippe (12.) und die im European-League-Spektrum der Tabelle rangierende TSV Hannover-Burgdorf (7.) um die nächsten Zähler.

Im dritten 19:00-Uhr-Spiel stehen sich die Rhein-Neckar Löwen (10.) und die MT Melsungen (5.) gegenüber. Melsungen hat derzeit vier Punkte Vorsprung auf Hannover und drei Punkte Rückstand auf den Vierten, den THW Kiel.

Freitag, 19. April

Freitag: "Halbmarathon" mit Kellerduell und Spitzenspiel

Um 19:00 Uhr eröffnet das Erstligaspiel des HBW Balingen-Weilstetten (18.) gegen den Bergischen HC (17.) den Freitag. Fünf Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer astronomische sieben bzw. fünf Punkte.

Als "Halbmarathon" lässt sich dieser Freitag deshalb bezeichnen, weil vor Wochenfrist elf Partien auf dem Programm standen und diesmal nur sechs. Dabei ist um 19:00 Uhr auch ein Zweitligaspiel auf dem Tapet und zwar tritt der TuSEM Essen (10.) gegen den HSC Coburg (7.) an.

Im weiteren Verlauf des Freitagabends kann man zunächst um 19:30 Uhr zwei weitere Zweitligaspiele verfolgen. Der ASV Hamm-Westfalen (3.) trifft auf die Eulen Ludwigshafen (9.) und der 1. VfL Potsdam (1.) hat sein Heimspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen (12.). Die Hammer rangieren zwei Punkte hinter Potsdam-Verfolger Bietigheim.

Um 20:00 Uhr steht uns ein HBL-Spitzenspiel ins Haus, die SG Flensburg-Handewitt (3.) tritt gegen den SC Magdeburg (2.) an. Zeitgleich gastiert in der zweiten Liga der Dessau-Roßlauer HV (13.) beim TuS N-Lübbecke (5.).

Samstag, 20. April

Drei Samstagsspiele, zwei weitere Kellerduelle

Um 18:00 Uhr ist das Zweitligaspiel des TSV Bayer Dormagen (16.) gegen den VfL Lübeck-Schwartau (8.) angesetzt. Die Rheinländer haben nach 28 Spieltagen sechs Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Um 19:00 Uhr wird in der ersten Liga gespielt. Im Kampf um den Klassenerhalt könnte dabei eine weitere Klärung eintreten, denn der ThSV Eisenach (16.) empfängt den TVB Stuttgart (14.). Die Thüringer könnten ihren Vorsprung auf die Abstiegsplätze, bei unserem Redaktionsschluss fünf Punkte, weiter ausbauen.

Beim Duell TuS Vinnhorst gegen EHV Aue um 19:30 Uhr sind die Vorzeichen genau umgekehrt. Mit neun bzw. sechs Punkten Rückstand auf das rettende Ufer stecken beide Klubs mehr als knietief im Abstiegskampf Richtung dritte Liga.

Sonntag, 21. April

Fünf Sonntagsspiele, Topspiel bei NDR und RBB

Um 14:05 Uhr deutet die krumme Uhrzeit des Anpfiffs einmal mehr auf Handball-Präsenz in den Öffentlich-rechtlichen hin. NDR- und RBB-Fernsehen übertragen, parallel zu Dyn, das Heimspiel der Füchse Berlin gegen den THW Kiel.

Um 15:00 Uhr greifen der HSV Hamburg (9.) und der VfL Gummersbach (6.) zum Ball. Die Oberbergischen liegen aussichtsreich, um kommende Saison möglicherweise in der European League anzutreten - das erste internationale Terrain seit dem Europapokal der Pokalsieger vor 13 Jahren.

Um 16:30 Uhr spielt der in den letzten Wochen durchgereichte HC Erlangen (15.) gegen den SC DHfK Leipzig (8.).

Die beiden letzten Sonntagsspiele sind um 17:00 Uhr in der zweiten Liga angesetzt. Der HC Elbflorenz (6.) duelliert sich mit der SG BBM Bietigheim (2.). Und der TV Hüttenberg (11.) empfängt den TV Großwallstadt (14.).

Zu später Stunde um 23:35 Uhr ist noch einmal der Blick ins NDR-Fernsehen empfehlenswert. NDR Sportclub Story schaut zurück ins Jahr 1979, als sich im Endspiel des Europapokals der Landesmeister der TV Großwallstadt (BRD) und Empor Rostock (DDR) gegenüberstanden. Die Kapitäne von damals, Wolfgang Böhme und Kurt Klühspies, sind innige Freunde geworden. Der Film ist bereits vorab in der ARD-Mediathek auf Abruf verfügbar.

Montag, 22. April

Zweitligaspiel in NRW am Montag

Um 19:30 Uhr ist in der zweiten Liga ein Montagsspiel und zwar hat der TSV GWD Minden (15.) Heimrecht gegen den VfL Eintracht Hagen (4.).

Dienstag, 23. April

Viertelfinal-Hinspiele der European League

Ab 18:45 Uhr kämpfen acht Teams um die beste Ausgangsposition für die Rückspiele am kommenden Dienstag. Die SG Flensburg-Handewitt spielt als Gruppenerster zunächst auswärts, bei IK Sävehof in Schweden.

Um 20:45 Uhr sind die Füchse Berlin gegen HBC Nantes (Frankreich) gefordert. Die Rhein-Neckar Löwen bekommen es mit Sporting CP Lissabon (Portugal) zu tun. Die drei Duelle mit deutscher Beteiligung sind bei Dyn und DAZN zu sehen. Das vierte, Bukarest gegen Skjern, zeigt DAZN exklusiv.

