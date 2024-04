Handball im Fernsehen: Die Termine im Free-TV und Livestream

In dieser Woche steht die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele der Frauen, sowie das Final4 im DHB-Pokal der Männer im Fokus bei den Übertragungnen im Fernsehen und Livestream. Die Termine der Woche im Überblick.

Bei den Frauen geht es diesmal ab Donnerstag um die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele. Gegner in Neu-Ulm sind Montenegro, Paraguay und Auftaktgegner Slowenien. Die Spiele der DHB-Auswahl sind bei Sport1 und, am Wochenende, im Ersten Programm der ARD live zu sehen. Dyn zeigt alle drei Spiele. Sport1 und Das Erste zeigen die Spiele neben dem TV auch über das Internet.

Bei den Männern steht diese Woche ganz im Zeichen der Vorfreude auf die Endrunde im DHB-Pokal in Köln am kommenden Wochenende, live zu sehen bei Dyn und in der ARD. Bis dahin sind am heutigen Dienstag und am Freitag einige Ligaspiele angesetzt, wobei vorrangig im Unterhaus gespielt wird. Am Wochenende gibt es auch Ligaspiele der Frauen, auch hier steht die zweite Liga im Vordergrund.

Dyn wird ab heute (Dienstag, 9. April) mit einigem Aufwand auf das DHB-Pokal Final4 hinarbeiten. So erscheint am Abend um 20 Uhr eine neue Folge "Kretzsche&Schmiso", die sich um das Event in Köln dreht. Weitere Formate am Mittwoch und Freitag, dann direkt aus der Kölnarena, folgen. Am Finalsonntag sind ebenfalls spezielle Sendungen im Rahmenprogramm geplant.

» Alle Meldungen von Handball im Fernsehen

Handball-Programm der Frauen

Sport1 (Donnerstag), Das Erste (ARD) und Dyn übertragen die Spiele der Olympiaqualifikation mit deutscher Beteiligung.

Donnerstag, 11. April

Beginn der Olympiaqualifikation der Frauen

Ab 15:30 Uhr kämpfen in Europa an drei Standorten insgesamt zwölf Nationalteams um sechs Tickets für Paris 2024. Beim Turnier in Ungarn spielen neben dem Gastgeber noch Schweden, Kamerun und Japan.

Beim Turnier in Spanien sind neben den Ibererinnen die Niederlande, Tschechien und Argentien am Start - jedoch Stand jetzt ohne Livebild in Deutschland, im Gegensatz zur Olympiaqualifikation der Männer, die komplett bei Dyn zu sehen war. Zu allen Spielen dürfte allerdings ein Liveticker verfügbar sein.

Das Programm für die DHB-Auswahl beginnt um 17:45 Uhr mit dem Spiel gegen Slowenien. Sport1 zeigt diese Begegnung live. Die deutschen Frauen konnten sich zuletzt 2008, also vor 16 Jahren, für Olympische Spiele qualifizieren.

» Alle Meldungen zur Olympia-Qualifikation der Frauen

Freitag, 12. April

Ligaspiele und Olympiaqualifikation

Das Freitagsprogramm beginnt um 18:00 Uhr mit dem Olympia-Qualifikationsspiel Schwedens gegen Ungarn. Der zweite Turniertag in Spanien und Ungarn wird bis gegen 22:30 Uhr ausgetragen. In Deutschland wird es voraussichtlich keine Live-Bewegtbilder geben, aber die Liveticker sind aktiv.

Samstag, 13. April

Deutschland gegen Montenegro in der Olympiaquali

Um 14:15 Uhr steigt in Neu-Ulm das Spiel der DHB-Auswahl gegen Montenegro. Es wird live im Ersten Programm der ARD übertragen. Reporter ist Markus Herwig. Ansonsten ist am Samstag nur das zweite Spiel beim Turnier in Neu-Ulm angesetzt, Slowenien trifft um 16:45 Uhr auf Paraguay (Liveticker).

Ab 17:30 Uhr ist am Samstag das erste von mehreren Zweitligaspielen (live Sportdeutschland.TV / Bezahlangebot) zu verfolgen. Der VfL Waiblingen empfängt die HL Buchholz-Rosengarten.

Um 18:30 Uhr wird der Spielreigen mit dem Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den TSV Nord Harrislee fortgesetzt.

Um 19:00 Uhr trifft Frisch Auf Göppingen auf den 1. FSV Mainz 05. Zeitgleich bekommt es die HSG Freiburg mit dem TuS Lintfort zu tun.

Um 19:30 Uhr schließt das Heimspiel der TG Nürtingen gegen die Spreefüxxe Berlin den Samstag ab.

Sonntag, 14. April

Finale der Olympiaquali gegen Paraguay

Das vermeintlich leichteste Spiel steht bei der deutschen Mannschaft als letztes auf der Agenda. Ab 13:30 Uhr ist die Begegnung mit den Südamerikanerinnen live im Ersten Programm der ARD zu sehen, übrigens im direkten Vorlauf zum DHB-Pokalfinale der Männer. Markus Herwig kommentiert.

Die weiteren Spiele der Qualifikationsturniere stehen dann ab 15:30 Uhr auf dem Programm. Spannend aus deutscher Sicht ist womöglich der Ausgang des Duells zwischen Montenegro und Slowenien mit Anpfiff um 16:00 Uhr. Die Liveticker aller Spiele sind über diesen Link erreichbar.

Im deutschen Ligabetrieb geht das Programm um 15:00 Uhr mit dem Heimspiel der SG 09 Kirchhof gegen den HC Rödertal weiter.

Um 16:00 Uhr geht es beim ESV Regensburg und dem HC Leipzig weiter, wo die Kurpfalz Bären bzw. der HCD Gröbenzell gastieren. Um 17:30 Uhr endet der Sonntag mit einem Erstligaspiel. Die Sport-Union Neckarsulm tritt gegen den SV Union Halle-Neustadt an.

Handball-Programm der Männer

Dyn überträgt die Spiele der ersten und der zweiten Bundesliga sowie das Final4 um den DHB-Pokal live. Ein Halbfinale sowie das Endspiel um den DHB-Pokal wird auch live im Ersten Programm der ARD ausgestrahlt.

Dienstag, 9. April

In der zweiten Liga wird auch am Dienstag gespielt

Nach den Play-offs in der EHF European League - und bevor das Programm dort weitergeht - ist dienstags offenbar wieder Platz für die nationalen Ligen.

In der zweiten Liga stehen sich um 19:30 Uhr die Eulen Ludwigshafen und der TSV Bayer Dormagen gegenüber. Mit dem Abstieg dürften die Rheinländer nichts mehr zu tun zu haben. Auch GWD Minden, das als Drittletzter lange im Abwärtsstrudel steckte, hat mittlerweile fünf Punkte Vorsprung auf Vinnhorst.

» Alle Informationen zur 2. Liga der Männer

Bei Dyn ist ab 20:00 Uhr die neueste Folge "Kretzsche&Schmiso" abrufbar. Es ist das erste von mehreren Formaten, das sich bis Sonntag mit dem DHB-Pokal Final4 am Wochenende befassen wird.

» Video-Zusammenfassungen der Bundesliga-Spiele auf Abruf

Mittwoch, 10. April

Weitere Dyn-Formate zum DHB-Pokal Final4

Für 08:00 Uhr morgens hat Dyn die Sendung "Auszeit" angekündigt, bei der die DHB-Pokal-Halbfinal-Teilnehmer Simon Pytlick (Flensburg), Felix Claar (Magdeburg), Erik Balenciaga (Melsungen) und Nils Lichtlein (Berlin) zu Wort kommen sollen.

Ab 18:00 Uhr lässt Dyn eine neue Folge des Formats "Schnelle Mitte" los. Dann sollen die Verantwortlichen der vier Klubs im Mittelpunkt stehen, die am Wochenende um den Triumph im DHB-Pokal kämpfen werden.

Freitag, 12. April

Freitagsmarathon mit elf Spielen

Um 19:00 Uhr eröffnet das Erstligaspiel des SC DHfK Leipzig gegen die TSV Hannover-Burgdorf den Freitag. Um 19:00 Uhr wird auch in der zweiten Liga gespielt. Der VfL Lübeck-Schwartau tritt gegen den TV Hüttenberg an, der viertplatzierte VfL Eintracht Hagen trifft auf das Spitzenteam 1. VfL Potsdam. Schlusslicht EHV Aue bekommt es mit dem TuS N-Lübbecke (6.) zu tun.

Im weiteren Verlauf des Freitagabends kann man zunächst um 19:30 Uhr drei weitere Zweitligaspiele verfolgen. Der Dessau-Roßlauer HV hat dabei das Ostduell gegen den HC Elbflorenz, der HSC Coburg spielt gegen den Tabellenvorletzten TuS Vinnhorst und der TV Großwallstadt hat im unteren Tabellendrittel ein Platzierungsduell mit dem TuSEM Essen.

Um 20:00 Uhr sind noch vier Spiele auf dem Programm. Die Rhein-Neckar Löwen holen ihr Spiel gegen den nun vollends im Abstiegsstrudel steckenden Bergischen HC nach, der HSV Hamburg spielt gegen den THW Kiel. In der zweiten Liga empfängt der Tabellenzweite SG BBM Bietigheim den TSV GWD Minden (15.). Der Elfte HSG Nordhorn-Lingen trifft auf Bietigheim-Verfolger ASV Hamm-Westfalen.

» Alle Informationen zur 1. Bundesliga der Männer

Für Freitagabend hat Dyn auch eine Liveschalte in die Kölnarena angekündigt, allerdings ohne genaue Uhrzeit. Hannah Nitsche und Jari Brüggmann wollen dabei hinter die Kulissen des nach Köln umgezogenen Events blicken.

Samstag, 13. April

Halbfinaltag im DHB-Pokal

Um 16:10 Uhr ist das erste Halbfinale angesetzt. Es ist ein Duell der beiden Bundesliga-Topteams, der SC Magdeburg trifft auf die Füchse Berlin. Dyn überträgt die Partie ebenso live wie das Erste Programm der ARD. Dort führt wie üblich Alexander Bommes durch die Sendung, an seiner Seite Dominik Klein. Florian Naß kommentiert das Spiel.

Um 19:00 Uhr beginnt das zweite Halbfinale. Auch hier ist die Spitzengruppe der Liga beteiligt, die SG Flensburg-Handewitt tritt gegen die MT Melsungen an - gerade einmal eine Woche nach dem Ligaduell, das remis endete. Dyn überträgt dieses Spiel exklusiv für seine Abonnenten.

» Alle Informationen zum DHB-Pokal der Männer

Sonntag, 14. April

Wer wird Pokalsieger 2024?

Um 12:45 Uhr wird beim diesjährigen DHB-Pokal Final4 der Männer ein Spiel um den dritten Platz angeboten. Dyn überträgt diese Partie live. Das Endspiel um den DHB-Pokal 2023/24 beginnt um 15:35 Uhr. Dyn und die ARD zeigen die Partie live aus der Arena in Köln. Als Rahmenprogramm zum Finaltag hat Dyn zwei Sondersendungen angekündigt.

Um 14:30 Uhr wird der "Future Talk" mit den Social Media-Stars Nils Kretschmer (HC Elbflorenz), Leonie Henkel (VfL Waiblingen) und Josefine Schneiders (TSG Mainz-Bretzenheim) auf Sendung gehen.

Im Anschluss an das Endspiel und die Siegerehrung folgt gegen 17:30 Uhr eine neue Ausgabe des "Harzblut"-Talks mit Stefan Kretzschmar, Pascal Hens, Michael Kraus und Florian Schmidt-Sommerfeld.