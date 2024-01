Deutschland - Ungarn in Liveticker, Livestream und Free-TV

Showdown im Kampf um die Halbfinaltickets - sowohl für Deutschland wie auch Ungarn ist dieses Duell ein Schlüsselspiel, die genaue Ausgangslage entscheidet sich erst nach Abpfiff der Partie zwischen Frankreich und Österreich.

Einen Zähler trennen derzeit beide Mannschaften, Deutschland hat schon gegen Spitzenreiter Frankreich verloren und zuletzt ein Remis gegen Österreich kassiert. Ungarn hingegen unterlag dem Team Austria, konnte aber zuletzt mit dem Sieg über Kroatien wieder Selbstvertrauen tanken.

"Wir sind nach wie vor eine super Truppe und auch das wird uns nicht brechen und deswegen bin ich optimistisch, dass wir den Kopf hoch kriegen. Den Kopf hoch kriegen reicht aber nicht, wir müssen auch besser Handball spielen", erklärte DHB-Kapitän Johannes Golla nach dem Spiel gegen Österreich.

"Deutschland ist sehr stark, aber das sind wir auch", so der Stuttgarter Egon Hanusz, den auch die Atmosphäre in Köln nicht schockt. "20.000 sind unglaublich, aber es ist besser als vor 3.000 zu spielen", so der Spielmacher mit einem Lächeln. "Unser Ziel ist es in die nächste Runde zu kommen und nach dem Spiel gegen Österreich war es nicht einfach. Wir wollten gewinnen, aber wir hatten einen schlechten Tag. Aber so ist Handball, beim nächsten Spiel kann man alles korrigieren."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes aus der Lanxess-Arena in Köln im Livestream. Die Moderation übernimmt Hannah Nitsche und als Experte ist Stefan Kretzschmar dabei. Mit Finn-Ole Martins für Social Media und Lea Rostek

als Field Reporterin hat Dyn noch weitere Personen im Einsatz. Im linearen Free-TV und im kostenlosen Livestream überträgt das ZDF. Moderator Yorck Polus und Kommentator Christoph Hamm haben die Experten Sven-Sören Christophersen und Markus Baur an ihrer Seite.

Liveticker Deutschland - Ungarn

Aufgebote

Bundestrainer Alfred Gislason hat nach den Ausfällen von Marian Michalczik und Patrick Groetzki nur 17 einsatzbereite Spieler vor Ort. Zum offiziellen Aufgebot des deutschen Teams gehören auch Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) und Tim Nothdurft (Bergischer HC), die aber vorerst noch im heimischen Klub trainieren.

Während Torwartlegende Roland Mikler nur im erweiterten Kader der Ungarn steht, schafften die drei Bundesligaspieler Zoran Ilic (HSV Hamburg), Egon Hanusz (TVB Stuttgart) und Adrian Sipos (MT Melsungen) den Sprung ins EM-Aufgebot.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Deutschland für die Handball-EM

» Der Kader von Deutschland

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 David Späth TH 29.04.2002 Rhein-Neckar Löwen 33 Andreas Wolff TH 03.03.1991 Industria Kielce 34 Rune Dahmke LA 10.04.1993 THW Kiel 36 Lukas Mertens LA 22.03.1996 SC Magdeburg 73 Timo Kastening RA 25.06.1995 MT Melsungen 38 Martin Hanne RL 12.05.2001 TSV Hannover-Burgdorf 11 Sebastian Heymann RL 01.03.1998 Frisch Auf Göppingen 18 Julian Köster RL 16.03.2000 VfL Gummersbach 20 Philipp Weber RL 15.09.1992 SC Magdeburg 15 Juri Knorr RM 09.05.2000 Rhein-Neckar Löwen 3 Nils Lichtlein RM 31.07.2002 Füchse Berlin 25 Kai Häfner RR 10.07.1989 TVB Stuttgart 23 Renars Uscins RR 29.04.2002 TSV Hannover-Burgdorf 44 Christoph Steinert RR 18.01.1990 HC Erlangen 4 Johannes Golla KM 05.11.1997 SG Flensburg-Handewitt 14 Justus Fischer KM 06.02.2003 TSV Hannover-Burgdorf 80 Jannik Kohlbacher KM 19.07.1995 Rhein-Neckar Löwen Alfred Gislason Trainer 07.09.1959 RESERVE 28 Tim Nothdurft LA 11.07.1997 Bergischer HC 17 Lukas Zerbe RA 17.01.1996 TBV Lemgo Lippe

Kader Ungarn für die Handball-EM

» Der Kader von Ungarn

chs