Deutschland - Schweiz in Liveticker, Livestream und Free-TV

Gleich zum Auftakt wartet auf Deutschland ein Schlüsselspiel gegen die Schweiz. Beide Teams haben Ambitionen auf die Hauptrunde, eine Niederlage würde den Druck entsprechend erhöhen.

Gruppenfavorit und Olympiasieger Frankreich und Außenseiter Nordmazedonien. Das Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz ist gleich ein Schlüsselspiel. "Die Schweiz ist eine starke und gefährliche Mannschaft. Wir müssen an unser Limit gehen", warnte Julian Köster schon im Vorfeld und Philipp Weber betonte: "Wir wollen jedes Spiel angehen und jedes Spiel gewinnen. Wir wollen jedes Spiel wie ein Finale spielen."

Bereits ab 19.25 Uhr geht das ZDF mit sportstudio live und mit Moderator Yorck Polus und ZDF-Handball-Experte Sören Christophersen auf Sendung. Ab 19.30 Uhr folgt zunächst die "sportstudio reportage: Heimspiel - Die deutschen Handballer und ihr Weg zur EM".

Die "sportstudio reportage" von Michael Niermann und Lars Ruthemann gibt Einblicke in das Innenleben des Teams und beleuchtet die Vorbereitung auf das Turnier. Zum Spielbeginn um 20.45 Uhr übernehmen Kommentator Christoph Hamm sowie Co-Kommentator und Handball-Weltmeister Markus Baur das Mikrofon.

Auch der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich aus der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen mit Kommentator Karsten Petrzika mit einem Livestream. Die Moderation übernimmt Anett Sattler und als Experte ist Pascal Hens dabei. Mit Finn-Ole Martins für Social Media und Lea Rostek als Field Reporterin hat Dyn noch weitere Personen im Einsatz.

Liveticker Deutschland - Schweiz

Aufgebote

Bundestrainer Alfred Gislason hat nach den Ausfällen von Marian Michalczik und Patrick Groetzki nur 17 einsatzbereite Spieler vor Ort. Zum offiziellen Aufgebot des deutschen Teams gehören auch Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) und Tim Nothdurft (Bergischer HC), die aber vorerst noch im heimischen Klub trainieren.

Auch die Schweiz ist nur mit 17 Spielern angereist, zum offiziellen Kader gehören aber auch der dritte Torhüter Aurel Bringolf (BSV Bern) und Spielmacher Zoran Markovic (Kadetten Schaffhausen) gehören zur offiziellen Delegation, werden aber nicht zum Einsatz kommen. "Mein Vertrauen in diese 17 Jungs ist groß. Sie haben am Yellow Cup in allen drei Spielen überzeugt und sind in dieser Woche auch als Mannschaft noch einmal zusammengewachsen", erklärte Nationalcoach Michael Suter, der mit Dimitrij Küttel, Samuel Röthlisberger und Jonas Schelker drei Schlüsselspieler ersetzen muss.

Die beiden Trainer müssen eine Stunde vor dem Anwurf ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren.

Kader Deutschland für die Handball-EM

» Der Kader von Deutschland

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 David Späth TH 29.04.2002 Rhein-Neckar Löwen 33 Andreas Wolff TH 03.03.1991 Industria Kielce 34 Rune Dahmke LA 10.04.1993 THW Kiel 36 Lukas Mertens LA 22.03.1996 SC Magdeburg 28 Tim Nothdurft LA 11.07.1997 Bergischer HC 73 Timo Kastening RA 25.06.1995 MT Melsungen 17 Lukas Zerbe RA 17.01.1996 TBV Lemgo Lippe 38 Martin Hanne RL 12.05.2001 TSV Hannover-Burgdorf 11 Sebastian Heymann RL 01.03.1998 Frisch Auf Göppingen 18 Julian Köster RL 16.03.2000 VfL Gummersbach 20 Philipp Weber RL 15.09.1992 SC Magdeburg 15 Juri Knorr RM 09.05.2000 Rhein-Neckar Löwen 3 Nils Lichtlein RM 31.07.2002 Füchse Berlin 23 Renars Uscins RR 29.04.2002 TSV Hannover-Burgdorf 25 Kai Häfner RR 10.07.1989 TVB Stuttgart 44 Christoph Steinert RR 18.01.1990 HC Erlangen 4 Johannes Golla KM 05.11.1997 SG Flensburg-Handewitt 14 Justus Fischer KM 06.02.2003 TSV Hannover-Burgdorf 80 Jannik Kohlbacher KM 19.07.1995 Rhein-Neckar Löwen Alfred Gislason Trainer 07.09.1959

Kader Schweiz für die Handball-EM

» Der Kader der Schweiz

