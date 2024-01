Zweiter Test Deutschland - Portugal mit Steigerung bei TV-Werten

Auch den zweiten Test vor der Handball-EM hat Gastgeber Deutschland gegen Portugal gewonnen - und verbuchte dabei eine deutliche Steigerung bei den Fernseh-Zuschauern.

Das Team der ARD mit Dominik Klein, Florian Naß, Alexander Bommes, Desiree Krause und Jogi Bitter am Donnerstag in Flensburg. Sascha Klahn

Die Handball-Übertragung der ARD vom ersten Testspiel zwischen Deutschland und Portugal verfolgten am Donnerstagnachmittag (5. Januar) ab 16 Uhr im Schnitt 1,37 Millionen Zuschauer am TV. Das entspricht einem Marktanteil von elf Prozent.

Angesichts der frühen und ungewöhnlichen Zeit unter der Woche wohl eine annehmbare Quote. Die Sportschau-Sendung zum Handball-Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal begann bereits ab 15.45 Uhr. Seinen ersten Einsatz in der ARD hatte dabei Johannes Bitter, der auch bei der Handball-EM 2024 als Co-Kommentator fungieren wird. (wir berichteten).

Am Samstag (6. Januar) folgte dann die EM-Generalprobe, Deutschland konnte sich erneut gegen Portugal durchsetzen - musste aber mit der Verletzung von Patrick Groetzki einen Rückschlag hinnehmen. Die TV-Zuschauer erlebten dies nicht live mit, die erste Halbzeit wurde lediglich im Livestream gezeigt.

Das TV schaltete sich dann ab 18:45 Uhr nach der Siegerehrung der Vierschanzen-Tournee dazu - und von den gut 6 Millionen am Fernsehen, schaute gut die Hälfte in der Folge Handball. 3,07 Millionen Zuschauer und eine Quote von 15 Prozent werden für das Fernsehen ausgewiesen, wie viele den Handball auch im zweiten Abschnitt im Livestream verfolgten, ist nicht bekannt.

Am Mittwoch startet Deutschland in Düsseldorf mit einem Zuschauer-Rekord in einem Fußball-Stadion in die Handball-EM. Den Auftakt überträgt das ZDF, das sich in der Folge die Übertragungen der deutschen Spiele mit der ARD aufteilt. Alle EM-Spiele können unterdessen die Abonnenten von Dyn verfolgen.

