Deutschland - Island in Liveticker, Livestream und Free-TV

Island und Deutschland stehen mit dem Rücken zur Wand. Jede weitere Niederlage dürfte das Ende aller Hoffnungen auf ein Halbfinale zunichte machen.

Beide Mannschaften haben dieselbe Ausgangssituation, in der Vorrunde wurde ein Spiel verloren - nominell spielt der Fünfte gegen den Sechsten. "Wir nehmen das Spiel morgen an und wir schauen dann, wie es weitergeht. Man kann bei der EM nicht zwei, drei Spiele in die Zukunft schauen. Man muss sich immer auf das nächste Spiel konzentrieren", betont Islands Gisli Kristjansson.

"Wir müssen sehr kompakt decken. Die Isländer haben ein ähnliches System wie wir in Magdeburg, viel Eins-gegen-eins und viel in der Kleingruppe. Da gilt es dem Nebenmann zu helfen, zuzuschieben und die Mitte kompakt zu halten. Das ist einfach gesagt, aber gegen so Weltklasseleute muss man das dann auch umsetzen", so Weber zum Erfolgsrezept.

"Ich habe hier vor fünf Jahren die Weltmeisterschaft in einer ausverkauften Arena gespielt, das war ein schönes Erlebnis und ich hoffe, das wir diesmal gewinnen", erklärte Islands Bjarki Mar Elisson und betont: "Deutschland ist eine sehr starke Mannschaft. Sie haben auf jeder Position gute Spieler aus der Bundesliga. Ich hoffe aber, dass wir sie stoppen können."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes aus der Lanxess-Arena in Köln im Livestream. Die Moderation übernimmt Lea Rostek und als Experte ist Stefan Kretzschmar dabei. Mit Finn-Ole Martins für Social Media und Anett Sattler als Field Reporterin hat Dyn noch weitere Personen im Einsatz. Im linearen Free-TV überträgt das ZDF. Moderator Yorck Polus und Kommentator Christoph Hamm haben die Experten Sven-Sören Christophersen und Markus Baur an ihrer Seite.

Aufgebote

Bundestrainer Alfred Gislason hat nach den Ausfällen von Marian Michalczik und Patrick Groetzki nur 17 einsatzbereite Spieler vor Ort. Zum offiziellen Aufgebot des deutschen Teams gehören auch Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) und Tim Nothdurft (Bergischer HC), die aber vorerst noch im heimischen Klub trainieren.

Große Überraschungen im EM-Kader von Island gibt es nicht. Insgesamt neun Spieler, die in der Handball-Bundesliga spielen, haben den Sprung in den Kader geschafft, allen voran Gísli Kristjánsson, der nach seiner schweren Schulterverletzung vor kurzem sein Comeback gefeiert hatte.

Mit im Kader steht neben Kristjánsson auch seine Magdeburger Mitspieler Ómar Ingi Magnússon und Janus Smárason. Zudem ist mit Einar Thorsteinn Olafsson ein gebürtiger Magdeburger im Kader, denn der Rückraumspieler von Fredericia HK ist Sohn von Handball-Legende Olafur Stefansson.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Deutschland für die Handball-EM

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 David Späth TH 29.04.2002 Rhein-Neckar Löwen 33 Andreas Wolff TH 03.03.1991 Industria Kielce 34 Rune Dahmke LA 10.04.1993 THW Kiel 36 Lukas Mertens LA 22.03.1996 SC Magdeburg 73 Timo Kastening RA 25.06.1995 MT Melsungen 38 Martin Hanne RL 12.05.2001 TSV Hannover-Burgdorf 11 Sebastian Heymann RL 01.03.1998 Frisch Auf Göppingen 18 Julian Köster RL 16.03.2000 VfL Gummersbach 20 Philipp Weber RL 15.09.1992 SC Magdeburg 15 Juri Knorr RM 09.05.2000 Rhein-Neckar Löwen 3 Nils Lichtlein RM 31.07.2002 Füchse Berlin 25 Kai Häfner RR 10.07.1989 TVB Stuttgart 23 Renars Uscins RR 29.04.2002 TSV Hannover-Burgdorf 44 Christoph Steinert RR 18.01.1990 HC Erlangen 4 Johannes Golla KM 05.11.1997 SG Flensburg-Handewitt 14 Justus Fischer KM 06.02.2003 TSV Hannover-Burgdorf 80 Jannik Kohlbacher KM 19.07.1995 Rhein-Neckar Löwen Alfred Gislason Trainer 07.09.1959 RESERVE 28 Tim Nothdurft LA 11.07.1997 Bergischer HC 17 Lukas Zerbe RA 17.01.1996 TBV Lemgo Lippe

Kader Island für die Handball-EM

