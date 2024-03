Deutschland - Algerien in Liveticker, Livestream und Free-TV

Deutschlands Handballer starten mit einer Pflichtaufgabe gegen Algerien in die Olympia-Qualifikation. Das Spiel gegen den WM-Vorletzten von 2023 ist am Donnerstag (17.45 Uhr/Sport1 und Dyn) das erste von insgesamt drei Gruppenspielen für die DHB-Auswahl.

"Wir nehmen alle Erfahrungen aus dem Januar mit in das Olympia-Qualifikationsturnier", sagt Bundestrainer Alfred Gislason, dessen neuer Vertrag bis 2027 nur im Falle einer Olympia-Qualifikation gilt. "Mit Algerien, Kroatien und Österreich haben wir harte Aufgaben, aber die gehen wir selbstbewusst an. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir uns auf den Weg nach Paris machen werden."

Die Partie gegen die Algerier, gegen die zuletzt bei der WM 2023 ein 37:21-Sieg gelang, dürfte ein Aufgalopp werden. Der Vergleich mit Kroatien steht für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Samstag ab 14.30 Uhr an. Am Sonntag gibt es zum Anschluss das um 14.10 Uhr beginnende Nachbarschaftsduell mit Österreich.

Für Christoph Steinert vom HC Erlangen geht es "gegen drei harte Gegner mit unterschiedlicher technischer und taktischer Ausrichtung". Das sei viel "Arbeit für Körper und Kopf", sagte der mit 34 Jahren älteste Spieler im deutschen Aufgebot. Die Olympischen Spiele sind für ihn das "größte sportliche Ziel, das ich abhaken will auf meiner Bucket List".

"Das wird ein heißes Turnier. Für jeden Sportler ist Olympia das Größte", sagte Lukas Mertens vom SC Magdeburg bei einem digitalen Medientermin.

Olympiaqualifikation im Fernsehen

Der Streamingdienstanbieter Dyn überträgt sämtliche Partien im Rahmen der Olympiaqualifikation. Zudem bietet man auch am Donnerstag eine Konferenz an, Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Moderatorin Hannah Nitsche haben Experte Pascal Hens dabei.

Alle Spiele des Team Austria werden live auf ORF 1 übertragen. Die Partien von Deutschland gibt es auf unterschiedlichen Sendern im Free-TV. Das Auftaktspiel gegen Algerien überträgt Sport 1, das Duell mit Kroatien das ZDF und die abschließende Partie gegen Österreich die ARD.

Aufgebote

Die angeschlagenen Kreisläufer Golla und Kohlbacher reisten am Montag nach Hannover, wo von Donnerstag bis Sonntag die Paris-Tickets vergeben werden. 2016-Europameister Pekeler steht aber auf Abruf bereit."Aktuell glaube ich, dass wir mit dem aktuellen Kader zurecht kommen werden. Wir haben momentan nicht vor, Veränderungen vorzunehmen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer bei einem Medientermin am Montag.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat Franz Semper und Luca Witzke vom SC DHfK Leipzig nachnominiert, da mit Kai Häfner (TVB Stuttgart) und Martin Hanne (TSV Hannover-Burgdorf) zwei Spieler ausfallen. Aus dem ursprünglich 18 Mann umfassenden Aufgebot hatte zuvor bereits Kreisläufer Justus Fischer verletzt absagen müssen.

Algeriens Torhüter Khalifa Ghedbane wechselt im Sommer von Eurofarm Pelister Bitola zum HC Erlangen, Moustapha Hadj Sadok spielt bei Pfadi Winterthur in der Schweiz und Hichem Kaabeche bei Besiktas Istanbul.

Erfahrene Spieler wie Ayyoud Abdi (Fenix Toulouse), Hichem Daoud (Limoges Handball) und Bastien Khermouche (Dijon Metropole HB) sind in Frankreichs Lidl Starligue, Messaoud Berkous (Istres Provence) und Nori Selim Benhalima (HC Cournon D´Auvergne) in der zweitklassigen ProLigue.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 18 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können im Laufe des Turniers bis zu fünf Wechsel aus einem erweiterten Aufgebot von 35 Spielern vorgenommen werden.

chs

Kader Deutschland für die Olympiaqualifikation

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 David Späth TW 29.04.2002 Rhein-Neckar Löwen 33 Andreas Wolff TW 03.03.1991 Barlinek Industria Kielce/POL 34 Rune Dahmke LA 10.04.1993 THW Kiel 36 Lukas Mertens LA 22.03.1996 SC Magdeburg 73 Timo Kastening RA 25.06.1995 MT Melsungen 17 Lukas Zerbe RA 17.01.1996 TBV Lemgo Lippe 38 Martin Hanne RL 12.05.2001 TSV Hannover-Burgdorf 11 Sebastian Heymann RL 01.03.1998 Frisch Auf Göppingen 18 Julian Köster RL 16.03.2000 VfL Gummersbach 15 Juri Knorr RM 09.05.2000 Rhein-Neckar Löwen 3 Nils Lichtlein RM 31.07.2002 Füchse Berlin 22 Marian Michalczik RM 01.02.1997 TSV Hannover-Burgdorf 25 Kai Häfner RR 10.07.1989 TVB Stuttgart 44 Christoph Steinert RR 18.01.1990 HC Erlangen 23 Renars Uscins RR 29.04.2002 TSV Hannover-Burgdorf 4 Johannes Golla KM 05.11.1997 SG Flensburg-Handewitt 80 Jannik Kohlbacher KM 19.07.1995 Rhein-Neckar Löwen

Kader Algerien für die Olympiaqualifikation