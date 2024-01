Handball im Fernsehen: Derby gegen Österreich mit Tagessieg

Deutschlands Handballer haben bei allen vier Partien der Heim-EM ein Millionen-Publikum vor die Fernsehgeräte gelockt und eine Top-Quote erreicht. Das Duell gegen Österreich holte am Samstagabend den Tagessieg, allerdings tritt man quotentechnisch auf der Stelle.

Eine beeindruckende Zahl von 7,6 Millionen TV-Zuschauern wurde als Einschaltquote für den Auftakt der Handball-EM zwischen Deutschland und der Schweiz ausgegeben, die das ZDF zur Prime Time im Fernsehen zeigte. Nicht eingerechnet ist die Zahl der Nutzer des Livestreams des ZDF Sportstudios und bei Dyn, das die Begegnung ebenfalls übertrug.

Das Handball-Spiel Deutschland gegen Nordmazedonien sahen von 20.30 Uhr an durchschnittlich 7,4 Millionen Menschen im ZDF und sorgten für einen Marktanteil von 24,2 Prozent. Den Krimi der ARD, der eine Viertelstunde vorher begonnen hatte, schauten 8,751 Millionen. Der Marktanteil des "Tatort" lag nach Angaben der AGF Videoforschung bei 28,1 Prozent. Die Handball-Übertragung ist damit die drittmeistgesehene Sendung des Sonntags - hinter dem Krimi und der Tagesschau, die direkt vor dem Tatort im Ersten lief.

Bei der Zielgruppe 14 bis 49-Jährige lagen die Handballer sogar vor dem Tatort. 2,07 Millionen junge Zuschauer verfolgten die Übertragung des Zweiten. Das entspricht einem Marktanteil von starken 27,0 Prozent. Zum Vergleich: Den Tatort sahen 1,5 Millionen Menschen der Zielgruppe 14 bis 49 - ein Marktanteil von 19,4 Prozent.

Beim dritten Spiel hat man mit 7,97 Millionen Zuschauen gegen Frankreich und bei der Übertragung durch die ARD die bisher höchste TV-Quote erreicht. Bei einem Marktanteil von 28,9 Prozent war das letzte Gruppenspiel nach Angaben der AGF Videoforschung die mit Abstand erfolgreichste Fernsehsendung des Abends. Die Handball-Übertragung des Ersten lag klar vor dem zeitgleich ausgestrahlten Film "Inga Lindström: Das gestohlene Herz" im ZDF, der auf 3,45 Millionen TV-Zuschauer kam.

Erfreulich auch die Werte in der werberelevanten Zielgruppe, hier betrug der Marktanteil bei 2,11 Millionen Zuschauern starke 34 Prozent. Bei der Vorberichterstattung lag die Reichweite bereits bei 6,24 Millionen (23,7 Prozent). Für die ARD zahlte sich die Übertragung insgesamt aus, 15,4 % Marktanteil über den gesamten Tag bringen den Tagessieg vom dem ZDF (15,0 %), RTL (8,2 %) und Sat 1 (4,6 %).

Den Hauptrundenauftakt am Donnerstagabend verfolgten im ZDF dann 7,84 Millionen Zuschauer live. Das ergab nach Angaben der AGF Videoforschung einen Marktanteil von 28 Prozent. Knapp vor dem Handballkrimi lag dann jedoch einer der herkömmlichen Sorte: Den ARD-Krimi "Nord bei Nordwest" sahen 8,04 Millionen Menschen live (28,3 Prozent).

Die Live-Übertragung vom Unentschieden gegen Österreich war die erfolgreichste Sendung des Tages. Das vierte Spiel der Heim-Europameisterschaft sahen am Abend durchschnittlich 7,70 Millionen Menschen in der ARD. Das ergab nach Angaben der AGF Videoforschung einen Marktanteil von 27,1 Prozent. Der ZDF-Krimi "Ein starkes Team" lag mit 6,05 Millionen und 21,3 Prozent deutlich dahinter.

Das Zweitliga-Spiel mit den Traditionsvereinen Schalke 04 und Hamburger SV hatte es am Abend gegen die Handball-Übertragung schwer. Lediglich 0,61 Millionen schauten beim Spartensender Sport1 zu, was deutlich hinter dem bisherigen Topwert von knapp 0,9 Millionen beim Schalke-Spiel gegen Kaiserslautern lag. Erfreulich sind die Werte beim jungen Publikum, 2,19 Millionen Menschen in der werberelevanten Zielgruppe sorgen für einen Marktanteil von 32,8 %. Auch der Beginn von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wurde mit 1,51 Millionen Zuschauer klar geschlagen, lag sogar knapp hinter der Vorberichterstattung (1,51 Mio, 24,3 %).

Auf das Knacken der 8-Millionen-Marke muss das DHB-Team also weiter warten. Das nächste Spiel am Montag (20.30 Uhr) gegen Ungarn überträgt das ZDF und läuft parallel beim kostenpflichtigen Sport-Sender Dyn, der keine Zuschauerzahlen veröffentlicht. Zum Hauptrundenabschluss wartet dann wieder in der ARD eine Übertragung der ARD.

dpa, red

Einschaltquoten der Handball-EM im Überblick

Zuschauer 3+

Tag Partie Zuschauer (Mio.) Ma (%) 10.01.24 Deutschland - Schweiz 7,60 28,8 14.01.24 Nordmazedonien - Deutschland 7,38 24,2 16.01.24 Frankreich - Deutschland 7,97 28,9 18.01.24 Deutschland - Island 7,84 28,0 20.01.24 Deutschland - Österreich 7,70 27,1 22.01.24 Deutschland - Ungarn 24.01.24 Deutschland - Kroatien

Zuschauer 14-49