Handball im Fernsehen: Der Blick auf die Termine der Woche in Free-TV und Livestream

Bis Donnerstag ist noch Geduld gefragt, ehe nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation der DHB-Männer das Ligaprogramm fortgesetzt wird. Bei den Frauen wird sogar nur am Wochenende gespielt, dabei stechen sicherlich die Rückspiele des Thüringer HC (Samstag) und der SG BBM Bietigheim (Sonntag) in der ersten K.O.-Phase der europäischen Wettbewerbe hervor.

Am Donnerstag ist auch ein Livestream aus Dänemark interessant. In Kopenhagen werden ab 16:30 Uhr die Qualifikationsgruppen der EHF EURO 2026 ausgelost. Die DHB-Auswahl ist im ersten Lostopf, das Team von Bundestrainer Alfred Gislason könnte indes erneut auf Österreich treffen. Auch einige weite Reisen könnten auf dem Weg zum Turnier in Dänemark, Norwegen und Schweden liegen.

Bei den Männern fällt auf, dass die Füchse Berlin am Donnerstag, am Sonntag und am kommenden Dienstag spielen. Das enge Programm ist unter anderem den Play-offs in der EHF European League der Männer geschuldet, in denen vor und nach Ostern vier weitere Viertelfinalisten ermittelt werden. Bereits qualifiziert sind die Gruppensieger, darunter die SG Flensburg-Handewitt.

Die SG Flensburg-Handewitt reist derweil am Samstag an die andere Förde zum THW Kiel, denn um 15:40 Uhr steht das 110. Nordderby an. Dyn und das Erste Programm der ARD übertragen live - gleich der nächste Einsatz für Dominik Klein und Co. nach der Olympia-Qualifikation. Welt TV und Dyn blicken derweil am Sonntag um 15 Uhr in den Osten der Republik auf das Spiel Leipzig - Eisenach.

Handball-Programm Frauen

Dyn und Sportdeutschland übertragen die Spiele der 1. Liga und die Partien in den europäischen Wettbewerben mit deutscher Beteiligung (Sublizenz von DAZN). Die 2. Liga läuft exklusiv bei Sportdeutschland.tv (als Pay-Angebot).

Samstag, 23. März

European League-Viertelfinale und Bundesliga

Um 16:00 Uhr kämpft der Thüringer HC um die Chance, die EHF Finals Mitte Mai zu erreichen. Nach dem 35:39 im Hinspiel sind allerdings bei Storhamar HE vier Tore aufzuholen.

Um 16:00 Uhr wird auch in der Bundesliga gespielt. In der Tabelle trennt den Buxtehuder SV und die TuS Metzingen nur ein Punkt.

Um 18:00 Uhr geht der Blick in den Keller der ersten Liga. Der BSV Sachsen Zwickau empfängt den Tabellenletzten Sport-Union Neckarsulm.

Um 18:00 Uhr wird auch in der zweiten Liga gespielt. Der VfL Waiblingen rangiert dabei am 22. Spieltag im Mittelfeld, der TSV Nord Harrislee steht auf einem Abstiegsplatz.

Um 18:30 Uhr spielt der Zweitliga-Zweite HC Rödertal gegen die Kurpfalz Bären. Zeitgleich stehen sich im oberen Mittelfeld die Tabellennachbarn ESV Regensburg und 1. FSV Mainz 05 gegenüber.

Um 19:00 Uhr sind insgesamt sechs Partien angesetzt, davon drei in der ersten Liga. Der VfL Oldenburg (6) trifft auf den HSV Solingen-Gräfrath (11), Borussia Dortmund (3) empfängt im NRW-Duell den TSV Bayer 04 Leverkusen (8) und die HSG Bad Wildungen (13) spielt gegen die HSG Blomberg-Lippe (5).

In den drei 19:00 Uhr-Spielen der zweiten Liga ist unter anderem Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen gefordert und zwar gegen die Spreefüxxe Berlin (7). Im unteren Tabellendrittel begegnen sich SG 09 Kirchhof und HCD Gröbenzell. Die HSG Freiburg (14) trifft auf die Handball-Luchse aus Buchholz-Rosengarten (10).

Das Samstagsprogramm endet um 19:30 Uhr mit dem Heimspiel der TG Nürtingen (4) gegen den SV Werder Bremen (6).

Sonntag, 24. März

SG BBM Bietigheim im Champions League Play-off-Rückspiel, Leipzig und Lintfort im Ligaspiel

14:00 Uhr ist die SG BBM Bietigheim im Play-off-Rückspiel der Königinnenklasse gefordert, auswärts bei Ikast Handbold. Das Hinspiel gewann der Bundesligist mit 29:27.

Um 16:00 Uhr ist ein Verfolgerduell der zweiten Liga angesetzt, der HC Leipzig empfängt den TuS Lintfort.

Handball-Programm Männer

Dyn überträgt die Spiele der ersten und der zweiten Bundesliga sowie alle Partien mit deutscher Beteiligung in den europäischen Wettbewerben ab der Gruppenphase (Sublizenz von DAZN). Einige Spiele werden auch live im Ersten Programm und den dritten Programmen der ARD übertragen.

Donnerstag, 21. März

Erste Bundesligaspiele nach der Olympia-Qualifikation, Auslosung der 1. Runde der EM-Qualifikation 2026

Um 16:30 Uhr geht der Blick nach Kopenhagen, denn in der dänischen Hauptstadt werden die Qualifikationsgruppen der EHF EURO 2026 ausgelost. Über die Streamangebote auf EHFTV.com (Anmeldung erforderlich) und auf der Youtube-Seite der EHF ist man live dabei.

Um 19:00 Uhr werden zwei HBL-Spiele angepfiffen. Die TSV Hannover-Burgdorf spielt gegen Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten. Der SC Magdeburg empfängt den HC Erlangen, der im Mittelfeld rangiert.

Magdeburgs Titelkonkurrent Füchse Berlin ist um 20:00 Uhr auswärts bei den Rhein-Neckar Löwen gefordert.

Freitag, 22. März

Dyn-Konferenz am Freitag

Um 19:00 Uhr ist der TV Hüttenberg gegen den HSC Coburg der Underdog. Für die Partie um 19:30 Uhr zwischen dem TSV Bayer Dormagen und dem VfL Eintracht Hagen kann man ein ähnliches Kräfteverhältnis annehmen.

Im Erstligaspiel MT Melsungen gegen den TBV Lemgo um 20:00 Uhr empfängt der Tabellenvierte den Neunten.

Ebenfalls um 20:00 Uhr wird das Zweitligaspiel der HSG Nordhorn-Lingen gegen die Eulen Ludwigshafen angepfiffen. Nicht nur wegen der engen Tabellensituation im Mittelfeld ist in diesem Duell für Hochspannung gesorgt.

Samstag, 23. März

110. Nordderby und 71. Mühlenkreis-Derby

Am Samstag steht um 15:40 Uhr mit dem 110. Nordderby gleich ein Kracher auf dem Programm: Der THW Kiel trifft auf die SG Flensburg-Handewitt. Die krumme Uhrzeit ist ein Anhaltspunkt: Dieses Spiel wird nicht nur bei Dyn, sondern auch live im Ersten Programm der ARD übertragen.

Um 18:00 Uhr ist das 71. Mühlenkreis-Derby auf dem Programm, GWD Minden empfängt den TuS N-Lübbecke und versucht als 16. der Tabelle nach dem Strohhalm zu greifen. Zeitgleich spielt Spitzenreiter 1. VfL Potsdam gegen Schlusslicht EHV Aue.

Um 19:00 Uhr ist HBL-Zeit. Der Tabellenzehnte HSG Wetzlar trifft auf den HSV Hamburg. Die Hanseaten liegen vier Plätze, aber nur drei Punkte hinter den Mittelhessen.

Um 19:30 Uhr endet das Samstagsprogramm mit einem Zweitligaspiel. Im unteren Tabellendrittel begegnen sich im Sportpark "Am Hallo" der TuSEM Essen und der Dessau-Roßlauer HV.

Sonntag, 24. März

SC Sachsen-Thüringen-Duell bei Welt.TV

Um 15:00 Uhr ist wieder Free-TV angesagt. Welt TV und Dyn zeigen das Heimspiel des SC DHfK Leipzig gegen den ThSV Eisenach, der Achte trifft auf den Tabellen-16.

Um 16:30 Uhr greifen die Füchse Berlin abermals zum Ball. In einem Nachholspiel des 20. Spieltags stehen sie dem HBW Balingen-Weilstetten gegenüber. Das Heimspiel von Frisch Auf Göppingen gegen den HC Erlangen, die am oberen Ende des Schlussdrittels des Klassements Tabellennachbarn sind, und die Partie des VfL Gummersbach gegen den TVB 1898 Stuttgart sind hingegen vom aktuellen Spieltag.

Um 17:00 Uhr ist wie üblich Zweitliga-Zeit. Der Tabellensiebte HC Elbflorenz spielt gegen den Vorletzten TuS Vinnhorst, der VfL Lübeck-Schwartau und der TV Großwallstadt sind derweil, an der Spitze der zweiten Tabellenhälfte, beinahe Nachbarn.

Um 18:00 Uhr ist ein spätes Spiel in der Liqui Moly HBL auf dem Tapet, der Bergische HC spielt darin gegen den SC Magdeburg.

Dienstag, 26. März

European League-Playoffs mit drei Bundesligisten

In der EHF European League hat nur die SG Flensburg-Handewitt direkt das Viertelfinale erreicht. Die drei anderen Bundesligisten im Teilnehmerfeld müssen in den Play-offs "nachsitzen". Die Hinspiele stehen bevor.

Um 18:45 Uhr sind die Füchse Berlin in der "Frühschicht" bei den Kadetten Schaffhausen in der Schweiz zu Gast.

Um 20:45 Uhr müssen die Rhein-Neckar Löwen bei RK Nexe Nasice in Kroatien ebenfalls zuerst auswärts ran. Die TSV Hannover-Burgdorf spielt zunächst zuhause und tritt auf IK Sävehof aus Schweden.