Handball im Fernsehen: Der Blick auf die Termine der Woche in Free-TV und Livestream

Der Männerhandball befindet sich in der Nationalmannschaftspause, unter anderem kämpft Deutschland um die Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Die Handball Bundesliga Frauen kehrt in den regulären Spielbetrieb zurück, im Europapokal starten die Play-offs und am Sonntag haben die SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC jeweils Heimspiele.

Am kommenden Sonntag steht fest, welche sechs Teams noch den Sprung ins Olympische Handballturnier der Männer geschafft haben. Die deutsche Mannschaft trifft bei einem der drei Qualifikationsturniere in Hannover auf Algerien (Donnerstag, Sport1), Kroatien (Samstag, ZDF) und Österreich (Sonntag, ARD). Die Sieben von Alfred Gislason muss für den Erfolg einen der beiden vorderen Plätze belegen.

Das Auftaktspiel am Donnerstag kommentiert Peter Kohl für Sport1. Im ZDF moderiert Florian Zschiedrich, als Experte ist wie gewohnt Sven-Sören Christophersen aktiv, Gari Paubandt fungiert als Reporter. Am Sonntag in der ARD sind Moderator Alexander Bommes, Experte Dominik Klein und Reporter Florian Naß im Einsatz. Johannes Bitter, Co-Kommentator bei der EM, wird nicht genannt.

Die Spiele ohne deutsche Beteiligung in Hannover und die Partien der beiden anderen Turnier im ungarischen Tatabanya und im spanischen Granollers sind in Deutschland im Dyn-Abo zu sehen. Der Springer-Sportsender hatte sein Personal bei unserem Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht. Die drei Begegnungen der Österreicher werden von ORF1 übertragen, ein Ritterschlag für die "ÖHB-Burschen".

Bei den Frauen geht nach dem Pokal-Wochenende das Programm im Liga-Alltag weiter. In der European League mit dem Viertelfinale und in der Champions League mit den Play-offs, jeweils die Hinspiele, stehen außerdem für den Thüringer HC und die SG BBM Bietigheim Entscheidungsspiele bevor. Dyn überträgt auch diese Partien live, die zweite Liga wird bekanntlich exklusiv bei Sportdeutschland gezeigt.

Bei den Männern möchten wir noch das nächste Ligaspiel nennen, das in der ARD übertragen wird. Am 23. März, also am Samstag in einer Woche, wird ab 15:30 Uhr das 110. Nordderby live im Ersten ausgestrahlt. Dominik Klein und Florian Naß sind wieder von der Partie. Über den Moderator der Sendung hüllt sich der ARD-Programmführer allerdings noch in Schweigen. Dyn überträgt freilich ebenfalls live.

Handball-Programm Frauen

Dyn und Sportdeutschland übertragen die Spiele der 1. Liga und die Partien in den europäischen Wettbewerben mit deutscher Beteiligung (Sublizenz von DAZN). Die 2. Liga läuft exklusiv bei Sportdeutschland.tv (als Pay-Angebot).

Mittwoch, 13. März

Der DHB-Pokal-Vierte greift zum Ball

Um 19:30 Uhr ist vom 18. Spieltag die Partie des Thüringer HC gegen den BSV Sachsen Zwickau angesetzt.

Freitag, 15. März

Schwabenderby in der zweiten Liga

Um 20:00 Uhr empfängt der VfL Waiblingen in der 2. Handball Bundesliga Frauen die TG Nürtingen zum Derby.

Samstag, 16. März

Rückkehr zum Ligaalltag nach dem Haushahn Final4

Um 17:30 Uhr eröffnet das Zweitligaspiel des TuS Lintfort gegen den ESV Regensburg den Samstag.

Um 18:00 Uhr sind zwei Erstligaspiele angesetzt. Der DHB-Pokal-Dritte VfL Oldenburg gastiert bei der HSG Blomberg-Lippe. Die HSG Bensheim/Auerbach, die über den Erfolg in der Liga um die Wiederqualifikation für das internationale Geschäft kämpft (das gilt auch für Blomberg), spielt gegen die HSG Bad Wildungen.

Um 18:00 Uhr ist auch das Zweitligaspiel zwischen HCD Gröbenzell und HC Rödertal angesetzt, die unterschiedlichen Regionen der Tabelle stehen.

Um 18:30 Uhr gelten die unterschiedlichen Vorzeichen auch für das Erstligaspiel des HSV Solingen-Gräfrath (sieben Punkte) gegen den Buxtehuder SV (16 Punkte).

Um 18:30 Uhr gibt es auch drei Zweitliga-Begegnungen. Der TSV Nord Harrislee empfängt als Vorletzter des Klassements die Kurpfalz Bären, die vier Punkte über dem Strich stehen. Der SV Werder Bremen spielt gegen die HSG Freiburg, die wie Harrislee abstiegsgefährdet ist. Die HL Rosengarten-Buchholz sind im "gesicherten Mittelfeld" und stehen vor dem Duell mit Spitzenreiter Frisch Auf Göppingen.

Um 19:30 Uhr erwartet uns ebenfalls ein Mix aus erster und zweiter Liga. Im Oberhaus empfängt die TuS Metzingen, die sich mit dem Pokaltitel am vergangenen Wochenende für die European League qualifiziert hat, Borussia Dortmund.

In der 2. Liga ist um 19:30 Uhr zum einen das Hessenduell angesetzt, Mittelfeldklub 1. FSV Mainz 05 spielt gegen Aufsteiger SG 09 Kirchhof, der derzeit keinen Abstiegsplatz belegt. In einem Ostduell messen sich zum anderen die Spreefüxxe Berlin und der HC Leipzig.

Sonntag, 17. März

Viertelfinale der European League, Champions League Play-offs und Ligabetrieb

16:00 Uhr ist die SG BBM Bietigheim nach dem Aus im Halbfinale des DHB-Pokals in der Königinnenklasse gefordert, in den Play-offs die Weichen für das Viertelfinale zu stellen. Gegner ist Ikast aus Dänemark, das Rückspiel ist dann dort.

Um 16:00 Uhr ist auch das erste K.O.-Hinspiel des Thüringer HC in der European League angesetzt, wobei es für die Herbert-Müller-Sieben wie für Bietigheim gilt, das Abschneiden im DHB-Pokal rechtzeitig zu verarbeiten. Gegner ist Storhamar Handball Elite aus Norwegen, das im Rückspiel Heimrecht hat.

Um 16:00 Uhr wird trotz der europäischen Konkurrenz auch in der Handball Bundesliga Frauen gespielt. Der TSV Bayer Leverkusen hat sein Heimspiel gegen den SV Union Halle Neustadt.

Handball-Programm Männer

Dyn hat sich die Übertragungsrechte für alle drei olympischen Qualifikationsturniere in Deutschland, Spanien und Ungarn gesichert. Gespielt wird am Donnerstag, Samstag und Sonntag. Die Spiele der DHB-Auswahl werden darüber hinaus in Sport1 (Donnerstag), im ZDF (Samstag) und in der ARD (Sonntag) im Free-TV übertragen.

Donnerstag, 14. März

Auftakt der Olympiaqualifikation

Um 17:45 Uhr hat die DHB-Auswahl von Alfred Gislason ihr Auftaktspiel in der Olympiaqualifikation. Sie muss mindestens Zweiter werden, um in Paris bzw. Lille dabei zu sein. Auftaktgegener ist Underdog Algerien, der Vizemeister der Afrikameisterschaft. Live: Sport1 (free), Dyn (pay).

Um 18:30 Uhr stehen sich in Granollers der dortige Turnier-Ausrichter Spanien und der Asien-Dritte Bahrain sowie am Spielort in Tatabanya Norwegen und Portugal gegenüber. Dyn überträgt live.

Um 20:15 Uhr geht es in Hannover zwischen Kroatien und Österreich um die nächste wichtige Weichenstellung beim Quali-Turnier in Deutschland. Dieses Spiel ist ebenfalls live bei Dyn sowie in Österreich in ORF1 zu sehen.

Um 21:00 Uhr spielt in Tatabanya der dortige Turniergastgeber Ungarn gegen den Afrika-Dritten Tunesien. Im spanischen Granollers trifft Slowenien auf den Panamerika-Zweiten Brasilien. Dyn zeigt auch diese beiden Spiele live.

» Alle Informationen zur Olympia-Qualifikation der Männer

Freitag, 15. März

Zweiter Spieltag in Granollers

Um 18:30 Uhr beginnt das Freitagsprogramm im spanischen Granollers mit der Partie Bahrain gegen Brasilien.

Um 21:00 Uhr trifft Turnier-Gastgeber Spanien in Granollers auf Slowenien. Aufgrund des Vorrundenaus der Iberer bei der Europameisterschaft werden einige mit Argusaugen auf diese Partie blicken. Nationaltrainer Jordi Ribeira durfte nach dem EM-Debakel weitermachen, die Olympiaqualifikation ist für die "Hispanos" wie für das deutsche Team Pflicht. Slowenien wurde immerhin EM-Sechster. Dyn überträgt die beiden Spiele live.

Samstag, 16. März

Zweiter Spieltag in Hannover und Tatabanya

Bereits um 14:30 Uhr ist die deutsche Mannschaft in einem unangenehmen Spiel gegen Kroatien gefordert, das neuerdings von Dagur Sigurdsson trainert wurde, der als Bundestrainer Deutschland 2016 zum Europameistertitel führte. ZDF und Dyn zeigen diese wichtige Partie live.

Um 17:00 Uhr wollen sich die Österreicher gegen Algerien schadlos halten, vor dem dann entscheidenden Spiel gegen Deutschland am Sonntag - oder Deckel drauf machen, sollten sie am Donnerstag Kroatien geschlagen haben. Neben Dyn zeigt ORF1 dieses Spiel live im Fernsehen.

Ebenfalls um 17:00 Uhr sind Portugal und Tunesien im ungarischen Tatabanya gefordert, den nächsten Schritt nach Paris zu machen. Dyn überträgt live.

Um 19:30 Uhr steigt in Tatabanya noch das Duell zwischen Norwegen und Ungarn, der WM-Dritte trifft auf den den zehnten der Weltrangliste, wobei die Magyaren bei der EM in Deutschland Fünfter wurden und die Nordeuropäer das Turnier im Januar als Neunter abschlossen. Live bei Dyn.

Sonntag, 17. März

Sonntag ist der Finaltag der Olympiaqualifikation

Durch den frühen Anpfiff um 14:10 Uhr und da sich pro Turnier zwei Teilnehmer qualifizieren, weiß die deutsche Mannschaft wohl mit als erste, ob sie das Ticket für Paris 2024 gelöst hat oder nicht. Gegner ist Österreich, das bei der EM im Januar für Furore sorgte und nun die Chance hat, zum ersten Mal an Olympischen Spielen teilzunehmen. Die ARD überträgt dieses Spiel live im Ersten, außerdem läuft es bei Dyn und ORF1.

Um 15:15 Uhr wird im spanischen Granollers die Partie zwischen Slowenien und Bahrain angepfiffen. Dyn überträgt live.

Um 16:45 Uhr folgt, direkt im Anschluss, das letzte Spiel in Hannover. Kroatien trifft auf Algerien. Dyn überträgt live.

Als letztes geht das Turnier im ungarischen Tatabanya zu Ende und der dritte Turniertag dort beginnt auch zuletzt. Erst um 18:30 Uhr begegnen sich Tunesien gegen Norwegen, Dyn überträgt live.

Um 21:00 Uhr können Ungarn und Portugal womöglich beide die Teilnahme an den Olympischen Spielen fix machen, Dyn überträgt live.

Montag und Dienstag sind erneut spielfrei.