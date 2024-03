Handball im Fernsehen: Der Blick auf die Termine der Woche in Free-TV und Livestream

Nach der Länderspielpause in der Handball-Bundesliga Frauen steigt am Wochenende in Stuttgart das DHB-Pokal Final4. In der Bundesliga der Männer kommt es zum Spitzenspiel zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg. Außerdem wird in dieser Woche der letzte Hauptrundenspieltag der European League und der letzte Spieltag der Gruppenphase in der Champions League angepfiffen.

Handball im Fernsehen Sascha Klahn