Handball im Fernsehen: Der Blick auf die Termine der Woche in Free-TV und Lifestream

Während in dieser Woche der Handball-Betrieb bei den Frauen nahezu vollständig weger der Qualifikation für die Handball-EM 2024 ruht, fliegt der Ball im Männer-Handball auf nationaler und europäischer Bühne.

Die Wochenvorschau beginnt am heutigen Dienstag mit dem dritten Hauptrunden-Spieltag der European League, darunter das Rückspiel im Bundesliga-Duell der TSV Hannover-Burgdorf und den Rhein-Neckar Löwen. Am Mittwoch und Donnerstag spielen der SC Magdeburg und der THW Kiel in der Champions League. Die Magdeburger treffen im Gruppen-Endspurt auf Barça und Veszprem.

Am Donnerstag gibt es auch Bundesliga-Programm. Aufstiegsaspirant 1. VfL Potsdam spielt in der zweiten Liga, sozusagen die Vorhut für den Freitag, an dem ausschließlich das HBL-Unterhaus spielt. Am Samstag ist die SG BBM Bietigheim, der andere Titelaspirant der zweiten Liga, gefordert. Außerdem kämpfen die Nordklubs aus Kiel und Flensburg um die nächsten Punkte.

Am Sonntag spielt der HC Erlangen erstmals in dieser Saison im Free-TV und zwar beim Spitzenreiter Füchse Berlin. Außerdem stehen zwei Zweitligaspiele auf dem Programm. Am Montag wird in Göppingen gespielt, bevor am Dienstag das Hauptrunden-Finale in der European League ansteht. Nur die Gruppensieger erreichen direkt das Viertelfinale - die Play-offs gibt es aber auch noch.

Bei den Frauen steht diese Woche - abgesehen von zwei Zweitligaspielen - im Zeichen der Nationalteams und des Kampfes um die Qualifikation für die EHF EURO 2024, die im Winter in Österreich, Ungarn und der Schweiz ausgetragen wird. Die DHB-Auswahl trifft am Donnerstag (Sportdeutschland) und am Sonntag (Sport1) zweimal auf die Slowakei und ist klarer Favorit.

Über den Wochenfokus hinaus geht eine Ankündigung, die uns am Montag erreicht hat: Ab dem 14. März kämpft das DHB-Team der Männer, wie bekannt, um ein Olympia-Ticket. ARD, ZDF und Sport1 haben nun bekanntgegeben, das Turnier mit den weiteren Teilnehmern Algerien, Österreich und Kroatien zu übertragen. Sport1 wird außerdem das Qualifikationsturnier der Frauen ab dem 11. April ausstrahlen.

Derzeit werden die Stimmen für die German Handball Awards 2023 ausgezählt. Dyn überträgt die Gala am 11. März live aus dem Sendestudio.

Handball-Programm Frauen

Bis auf zwei Zweitligaspiele pausiert der Ligahandball in unserem Vorschauzeitraum. Grund dafür ist die Qualifikation zur EHF EURO 2024, die im Dezember in Österreich, Ungarn und der Schweiz stattfindet.

Mittwoch, 28. Februar

EM-Qualifikation der Frauen, dritter Spieltag

Bereits um 14:00 Uhr beginnt das Torewerfen in der EM-Qualifikation. Der dritte Spieltag steht an. Die meisten Spiele des Tages werden voraussichtlich bei EHFTV.com im kostenfreien Stream gezeigt, darunter auch das Heimspiel von DHB-Gegner Slowakei um 18:00 Uhr gegen Israel.

Donnerstag, 29. Februar

Spiel in der Slowakei im Bezahlstream

Um 18:00 Uhr ist die DHB-Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch im slowakischen Sala gefordert. Das Spiel ist für 5 Euro bei Sportdeutschland zu sehen.

Die Sloweninnen eröffnen das Programm am Donnerstag um 17:00 Uhr gegen Weltmeister Frankreich. Die Israelinnen bleiben im slowakischen Sala und treffen dort um 20:30 Uhr auf die Ukraine. Die meisten Spiele des Tages werden voraussichtlich bei EHFTV.com im kostenfreien Stream gezeigt.

Samstag, 2. März

Vierter Spieltag der EM-Qualifikation am Samstag

Um 14:00 Uhr eröffnen Schweden und Island die EM-Qualifikationsspiele des Samstags. Um 16:00 Uhr trifft Dänemark auf Polen, die Ukraine spielt um 18:00 Uhr gegen Israel (erneut in Sala/SVK). Auch bei diesen Spielen kann man auf den Livestream-Service von EHFtv.com zählen.

Um 18:00 Uhr bricht die zweite Liga in die Phalanx der Länderspiele ein und zwar mit dem Heimspiel von HCD Gröbenzell gegen die HSG Freiburg, im Kampf um den Klassenerhalt.

Sonntag, 3. März

Rückspiel gegen die Slowakei im Free TV

Um 13:30 Uhr sind es die Niederländerinnen, die gegen Tschechien das erste Sonntagsspiel machen. Die meisten Spiele des Tages werden voraussichtlich bei EHFTV.com im kostenfreien Stream gezeigt.

Um 16:30 Uhr messen sichdie Kurpfalz Bären und Titelaspirant Frisch Auf Göppingen in einem baden-württembergischen Duell der zweiten Liga.

Um 18:15 Uhr findet in Düsseldorf das Rückspiel der DHB-Auswahl in der EM-Qualifikation gegen die Slowakei staett. Um 18:00 Uhr geht Sport1 auf Sendung und überträgt live im Free-TV. Uwe Semrau kommentiert.

Die europäischen Wettbewerbe werden Mitte März fortgesetzt.

Handball-Programm Männer

Dyn hat sich die Übertragungsrechte für alle Spiele der nationalen Ligen, des DHB-Pokals sowie der europäischen Top-Wettbewerbe Champions League und European League gesichert. Einzelne Partien werden von ARD-Sendern übertragen.

Dienstag, 27. Februar

Dritter Hauptrundenspieltag der European League

Um 18:45 Uhr hat die SG Flensburg-Handewitt das Rückspiel gegen RK Vojvodina.

Um 20:45 Uhr bestreiten die TSV Hannover-Burgdorf und die Rhein-Neckar Löwen ihr "internationales Rückspiel". Die Füchse Berlin treten zeitgleich in Lissabon bei Sporting CP an.

Die vier Gruppensieger der Hauptrunde sind direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Die weiteren Viertelfinalisten werden in Playoffs zwischen den Tabellenzweiten und -dritten an den beiden Dienstagen vor und nach Ostern ermittelt.

Mittwoch, 28. Februar

THW Kiel in der Champions League

Um 18:45 Uhr bestreitet der THW Kiel sein letztes Auswärtsspiel in der Gruppenphase der EHF Champions League und will bei Pick Szeged sicherlich den Platz an der Sonne verteidigen.

Donnerstag, 29. Februar

Bundesligaspiele, SC Magdeburg in der Königsklasse

Ab 19:00 Uhr stehen drei HBL-Spiele auf dem Programm. Die MT Melsungen empfängt den ThSV Eisenach, der sich auf die 80 Kilometer kurze Reise nach Kassel macht. Die TSV Hannover-Burgdorf trifft auf den TVB Stuttgart, bei dem Max Häfner mit Kreuzbandriss ausfällt. In Abstiegsgefahr kämpfen der SC DHfK Leipzig und der Bergische HC um die nächsten Punkte.

Um 19:30 Uhr ist die zweite Liga an der Reihe. Tabellenführer 1. VfL Potsdam empfängt den Drittletzten TuS Vinnhorst.

Im späten HBL-Spiel um 20:30 Uhr sind die Rhein-Neckar Löwen und der HSV Hamburg, die zuletzt emotional wichtige Siege in Balingen und gegen Göppingen eingefahren haben, erneut gefordert zu punkten.

Um 20:45 Uhr tritt der SC Magdeburg im letzten Heimspiel der Gruppenphase in der EHF Champions League gegen den FC Barcelona an. Die Katalanen führen die Gruppe B an, die Sieben von Bennet Wiegert ist in einer Sandwich-Position und wird vom Dritten Veszprém KC gejagt, den SCM-Gegner in Wochenfrist.

Freitag, 1. März

Zweite Liga am Freitag

Um 19:00 Uhr beginnt der Freitag mit dem Heimspiel des TSV Bayer Dormagen gegen den Dessau-Roßlauer HV.

Um 19:30 Uhr spielt Aufstiegsränge-Verfolger ASV Hamm-Westfalen, auf Rang drei, gegen den HSC Coburg, der ebenfalls im ersten Tabellendrittel rangiert.

Um 20:00 Uhr treffen vormals traditionelle Erstligisten aufeinander. Der TuSEM Essen ist aktuell weiterhin im "gesicherten Mittelfeld" beheimatet, der TSV GWD Minden steht am 23. von 34. Spieltagen am Abgrund zur Drittklassigkeit.

Samstag, 2. März

Samstags-Mix mit vier Stunden Handball

Um 18:00 Uhr wird der 23. Spieltag der 2. Liga fortgesetzt. Der TuS N-Lübbecke ist zu Gast beim HC Elbflorenz in Dresden.

Um 19:00 Uhr geht es in der 1. Liga am 24. Spieltag weiter. Die HSG Wetzlar spielt gegen die SG Flensburg-Handewitt. Mit dem THW Kiel tritt das andere Topteam aus Schleswig-Holstein gegen den HBW Balingen-Weilstetten an, der weiterhin drei Punkte Abstand zum rettenden Ufer hat.

Um 19:30 Uhr sind diesmal zwei Zweitligaspiele angesetzt. Der VfL Lübeck-Schwartau empfängt Aufstiegsaspirant SG BBM Bietigheim. Mit dem TV Hüttenberg spielt ein anderer Mittelfeldklub gegen das Schlusslicht EHV Aue.

Im 20:30 Uhr-Spiel empfängt der VfL Gummersbach, der Aussicht auf die europäischen Startplätze hat, den derzeitigen Tabellenzweiten SC Magdeburg.

Sonntag, 3. März

Spitzenreiter bei Welt TV

Um 15:00 Uhr wird bei Welt TV und Dyn das Heimspiel von Spitzenreiter Füchse Berlin gegen den HC Erlangen übertragen. Es ist das erste Free-TV-Spiel der Mittelfranken in dieser Saison.

Um 16:30 Uhr geht das Handball-Programm nahtlos weiter, allerdings diesmal mit nur einer Partie. Darin treffen der SC DHfK Leipzig und die MT Melsungen, die bereits am Donnerstag gespielt haben, aufeinander.

Um 17:00 Uhr ist die übliche HBL2-Sonntagszeit. Die Eulen Ludwigshafen messen sich dabei mit dem TV Großwallstadt und die HSG Nordhorn-Lingen spielt gegen den 170 Kilometer weiter südlich beheimateten VfL Eintracht Hagen. Damit endet der Handball-Sonntag erneut vor der ARD-Sportschau, die ab 19:15 Uhr gerne auf das 15-Uhr-Spiel der HBL blickt.

Montag, 4. März

Montagsspiel in Göppingen

Um 19:00 Uhr bestreiten Frisch Auf Göppingen und der TBV Lemgo Lippe das Montagsspiel.

Dienstag, 5. März

Letzter Hauptrundenspieltag der European League

Um 18:45 Uhr haben die Rhein-Neckar Löwen die Möglichkeit, die Scharte aus dem Hinspiel gegen Górnik Zabrze auszuwetzen. Zeitgleich spielt die SG Flensburg-Handewitt beim weiter nördlich gelegenen Bjerringbro-Silkeborg.

Für die Partie um 20:45 Uhr ist die TSV Hannover-Burgdorf zum HBC Nantes nach Frankreich gereist. Die Füchse Berlin haben ihr letztes Hauptrunden-Heimspiel gegen HCM Constan?a aus Rumänien.

