Dänemark - Schweden in Liveticker, Livestream und Free-TV

Weltmeister trifft Europameister. Mehr Spitzenspiel geht nicht zum Auftakt der inoffiziellen Skandinavienmeisterschaft, denn beide Teams duellieren sich im Verlauf der Hauptrunde noch mit Norwegen.

Lucas Pellas will das Spiel "bis zur letzten Minute eng halten". Ingrid Anderson-Jensen

"Wir haben schon oft gegen Schweden gespielt. Wir kennen uns sehr gut, wir spielen in denselben Vereinen, wir sind befreundet, wir können uns also nicht gegenseitig überraschen. Es wird alles vom Tag abhängen. Es wird ein hartes Spiel und auch ein Schlüsselspiel für uns im Hinblick auf das Halbfinale. Wir freuen uns auf Freitag", so Dänemarks Mathias Gidsel.

"Ein sehr schweres Spiel", erwartet auch Schwedens Linksaußen Lucas Pellas und warnt: "Im Moment sind sie die beste Mannschaft der Welt. Aber wir sind nicht weit weg und ich hoffe, dass wir das am Freitag zeigen und das Spiel bis zur letzten Minute eng halten."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Vincent Schuster aus der Barclays Arena in Hamburg im Livestream. Experte Jamal Naji und Moderatorin Anett Sattler sind im Einsatz, um die Einbindung von Social Media kümmert sich Jari Brüggmann. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Das ZDF hat einen kostenlosen Livestream angekündigt, Martin Schneider kommentiert.

Aufgebote

Dänemarks Nationalcoach Nikolaj Jacobsen hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Wie groß das Reservoir an starken Spielern ist, zeigt auch der Blick auf den Reservekader.

Schwedens Nationalcoach Glenn Solberg hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Nur der dritte Torhüter Simon Möller ist noch in der heimischen Liga aktiv, die Hälfte des Kaders spielt bei deutschen Topklubs.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Dänemark für die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Niklas Landin TH 19.12.88 Aalborg Håndbold 12 Emil Nielsen TH 10.03.97 FC Barcelona/ESP 4 Magnus Landin LA 20.08.95 THW Kiel/GER 7 Emil Jakobsen LA 24.01.98 SG Flensburg-Handewitt/GER 26 Johan Hansen RA 01.05.94 SG Flensburg-Handewitt/GER 18 Hans Lindberg RA 01.08.81 Füchse Berlin/GER 24 Mikkel Hansen RL 22.10.87 Aalborg Håndbold 43 Simon Pytlick RL 11.12.00 SG Flensburg-Handewitt/GER 27 Michael Damgaard RL 18.03.90 SC Magdeburg/GER 29 Aaron Mensing RL 11.11.97 GOG Håndbold 21 Henrik Møllgaard RL 02.01.85 Aalborg Håndbold 22 Mads Mensah Larsen RM 12.08.91 SG Flensburg-Handewitt/GER 11 Rasmus Lauge RM 20.06.91 Bjerringbro-Silkeborg 19 Mathias Gidsel RR 08.02.99 Füchse Berlin/GER 45 Emil Madsen RR 01.01.01 GOG Håndbold 3 Niclas Kirkeløkke RR 26.03.94 Rhein-Neckar Löwen/GER 15 Magnus Saugstrup KM 12.07.96 SC Magdeburg/GER 34 Simon Hald KM 28.09.94 Aalborg Håndbold 25 Lukas Jørgensen KM 31.03.99 SG Flensburg-Handewitt/GER Nikolaj Jacobsen Coach 22.11.71

Kader Schweden für die Handball-EM

