Schweden - Deutschland in Liveticker, Livestream und Free-TV

Ein Klassiker im Handball, Deutschland will sich gegen Schweden mit der Bronzemedaille belohnen. Dem Sieger winkt mit der Olympiaqualifikation ein zusätzlicher Bonus. Eine hohe Hürde für das Team von Alfred Gislason.

"Wir haben ein gutes Turnier gespielt. Das wird ein harter Kampf am Sonntag. Das Spiel ist komplett offen", so der Magdeburger Daniel Pettersson. "Wir wissen auch, dass ein heftiges Spiel auf uns zukommt. Wir müssen unsere Kräfte jetzt sammeln und weiterschauen."

"Schweden ist brutal. Sie haben ja teilweise Blockwechsel gemacht und um jeden dieser Anzüge würde dich jeder Bundesligaklub oder jede Nationalmannschaft beneiden", sagt Rune Dahmke mit Blick auf die Skandinavier und der Kieler ergänzte am Samstag: "Für die Schweden war der gestrige Tag noch einmal zerreißender als für uns. Durch den Protest und die letzte Sekunde nach so einer Aufholjagd. Aber gerade ging es nur um die gemeinsame Emotionslage, durch die wir gegangen sind."

Halbfinalgegner Dänemark glaubt an den DHB. "Wenn Deutschland so wie gegen uns spielt, dann haben sie eine gute Chance. Aber Schweden ist auch ein Weltklasseteam. Aber wenn die Zuschauer Deutschland wieder so unterstützen, dann sehe ich Deutschland vorne", erklärt Rückraumshooter Simon Pytlick und auch Keeper Emil Nielsen ergänzt: "Es war ein harte Niederlage für Schweden gestern und Deutschland hat 20.000 auf der Tribüne. Ich glaube an Deutschland, sie haben eine großartige Mannschaft."

Für Dahmke, den Linksaußen vom THW Kiel, dient das Halbfinale aber auch als Blaupause für das letzte Spiel bei diesem Turnier. "Wir müssen ihnen das Tempospiel wegnehmen, das haben wir schon gegen Dänemark gesehen. Das müssen wir versuchen einzudämmen. Es ist gar nicht so unterschiedlich wie gegen Dänemark, sie haben einen ähnlichen Spielstil", so Dahmke und ist sich sicher: "Wir müssen voll über den Kampf kommen."

"Ich möchte diese Medaille gewinnen, weil ich denke, dass wir sie uns während des gesamten Turniers verdient haben", urteilt Andreas Wolff. Die deutsche Mannschaft hat aus seiner Sicht "gezeigt, dass wir ein guter Gastgeber sind. "Und wir könnten uns ein bisschen selbst krönen, indem wir neben den beiden überragenden Mannschaften aus Dänemark und Frankreich die Besten der anderen sind."

"Das Spiel ist nicht unwichtiger als das Halbfinale, weil wir ein riesiges Ziel, ein Doppelziel, erreichen können: Einmal die Bronzemedaille und dann die direkte Olympiaqualifikation", erklärt Renars Uscins, der im Spiel gegen Dänemark zum Player of the match wurde. "Wenn man die Chance hat, so ein Turnier im Sommer zu spielen und das mit 21 Jahren, da will man alles dafür tun, dort dabei zu sein und sich dafür zu qualifizieren."

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Lennart Wilken-Johannes aus der Lanxess-Arena in Köln im Livestream. Die Moderation übernimmt Anett Sattler und als Experte ist Stefan Kretzschmar dabei und Finn-Ole Martins kümmert sich um Social Media .

Im linearen Free-TV und im kostenlosen Livestream überträgt die ARD. Moderator Alexander Bommes und Kommentator Florian Naß haben die Experten Dominik Klein und Johannes Bitter an ihrer Seite.

Aufgebote

Bundestrainer Alfred Gislason hat nach den Ausfällen von Marian Michalczik und Patrick Groetzki nur 17 einsatzbereite Spieler vor Ort. Zum offiziellen Aufgebot des deutschen Teams gehören auch Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) und Tim Nothdurft (Bergischer HC), die aber vorerst noch im heimischen Klub trainieren.

Schwedens Nationalcoach Glenn Solberg hat offiziell achtzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Nur der dritte Torhüter Simon Möller ist noch in der heimischen Liga aktiv, die Hälfte des Kaders spielt bei deutschen Topklubs.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Schweden für die Handball-EM

» Der Kader von Schweden

Nr. Name Position Geburtstag Verein 16 Tobias Thulin TH 05.07.95 GOG Haandbold/DEN 12 Andreas Palicka TH 10.07.86 Paris Saint Germain/FRA 30 Simon Möller TH 02.07.00 IK Sävehof 15 Hampus Wanne LA 10.12.93 FC Barcelona/ESP 22 Lucas Pellas LA 28.08.95 Montpellier HB/FRA 2 Jonathan Carlsbogard RL 19.04.95 FC Barcelona/ESP 42 Eric Johansson RL 28.06.00 THW Kiel/GER 49 Karl Wallinius RL 14.01.99 THW Kiel/GER 19 Felix Claar RM 05.01.97 SC Magdeburg/GER 24 Jim Gottfridsson RM 02.09.92 SG Flensburg-Handewitt/GER 28 Jonathan Edvardsson RM 07.04.97 TSV Hannover-Burgdorf/GER 23 Albin Lagergren RR 11.09.92 SC Magdeburg/GER 33 Lukas Sandell RR 03.02.97 Telekom Veszprem/HUN 11 Daniel Pettersson RA 06.05.92 SC Magdeburg/GER 13 Sebastian Karlsson RA 21.01.95 Montpellier HB/FRA 5 Max Darj KM 27.09.91 Füchse Berlin/GER 32 Oscar Bergendahl KM 08.03.95 SC Magdeburg/GER 35 Andreas Nilsson KM 12.04.90 Telekom Veszprem/HUN Glenn Solberg Coach 18.02.72

Kader Deutschland für die Handball-EM

» Der Kader von Deutschland

