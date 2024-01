Dänemark - Deutschland in Liveticker, Livestream und Free-TV

Ein Klassiker im Handball, Deutschland will gegen Dänemark zum ersten Mal seit 2016 wieder gewinnen. Eine hohe Hürde für das Team von Alfred Gislason.

"Das ist ein unterschiedliches Spiel als beim EHF Euro Cup", warnt Dänemarks Trainer Nikolaj Jacobsen und ordnet den Wettbewerb, der parallel zur EM-Qualifikation gemeinsam mit Spanien und Schweden ausgetragen wurde, ein: "Das waren eher Trainingsspiele und ich werde mir die auch nicht anschauen. Diesmal werden 20.000 Zuschauer für Deutschland da sein. Wir werden nicht der Publikumsliebling sein, wir müssen an uns selbst glauben. "

"Wir sind froh im Halbfinale zu sein und jedes Spiel ist anders", will auch Bundestrainer Alfred Gislason den letzten Vergleichen keine Bedeutung beimessen. "Für uns ist klar, dass wir eines unserer besten Spiele der letzten Jahre machen müssen, wenn wir gegen Dänemark eine Chance haben wollen. Bis jetzt ist noch nicht alles perfekt gelaufen, aber ich denke, wir haben es verdient, ins Halbfinale einzuziehen. Ich bin mit der Mannschaft bisher sehr zufrieden und wir werden sehen, was wir erreichen können."

"Natürlich sind wir ein ganz anderes Team als noch 2016, aber wenn man eine Parallele ziehen möchte - dann gehen wir auch dieses Mal wieder als Außenseiter in die Partie", so Dahmke mit Blick auf das damalige "Viertelfinale" zum Ende der Hauptrunde in Polen. "So ähnlich muss es laufen. Wir müssen körperlich präsent sein und schauen, wie weit wir gehen können."

Neben Rune Dahmke waren auch Andreas Wolff, Kai Häfner und Jannik Kohlbacher auf deutscher Seite beim 25:23-Sieg dabei. Auch die Dänen haben mit Mikkel Hansen, Michael Damgaard, Mads Mensah Larsen, Hans Lindberg, Rasmus Lauge, Niklas Landin und Henrik Møllgaard noch sieben Spieler im aktuellen EM-Kader.

"Natürlich wird die Abwehr eine große Rolle spielen. Auch die Torhüter können auf beiden Seiten Spiele alleine entscheiden. Wenn wir in der Abwehr stark stehen und den Torhütern gute Chancen geben", dann ist vieles möglich", so Dänemarks Abwehrspezialist Henrik Møllgaard: "Dieses Mal wird es anders sein, wir werden den Druck spüren. Aber ich freue mich darauf. Gegen den Gastgeber zu spielen ist immer fantastisch."

"Für uns ist das keine schlechte Situation, wir haben ein EM-Halbfinale zu Hause vor 20.000 Menschen und trotzdem haben wir nicht den Druck. Jeder weiß, dass Dänemark das Nonplusultra im Welthandball ist. Sie haben in den letzten Jahren alles gewonnen. Die haben den Druck, obwohl sie bei uns zuhause spielen. Das kann uns in die Karten spielen", fühlt sich Dahmke in der Außenseiterrolle sichtlich wohl.

Bundestrainer Alfred Gislason hat nach den Ausfällen von Marian Michalczik und Patrick Groetzki nur 17 einsatzbereite Spieler vor Ort. Zum offiziellen Aufgebot des deutschen Teams gehören auch Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe) und Tim Nothdurft (Bergischer HC), die aber vorerst noch im heimischen Klub trainieren.

Dänemarks Nationalcoach Nikolaj Jacobsen hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Wie groß das Reservoir an starken Spielern ist, zeigt auch der Blick auf den Reservekader.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Niklas Landin TH 19.12.88 Aalborg Håndbold 12 Emil Nielsen TH 10.03.97 FC Barcelona/ESP 4 Magnus Landin LA 20.08.95 THW Kiel/GER 7 Emil Jakobsen LA 24.01.98 SG Flensburg-Handewitt/GER 26 Johan Hansen RA 01.05.94 SG Flensburg-Handewitt/GER 18 Hans Lindberg RA 01.08.81 Füchse Berlin/GER 24 Mikkel Hansen RL 22.10.87 Aalborg Håndbold 43 Simon Pytlick RL 11.12.00 SG Flensburg-Handewitt/GER 27 Michael Damgaard RL 18.03.90 SC Magdeburg/GER 29 Aaron Mensing RL 11.11.97 GOG Håndbold 21 Henrik Møllgaard RL 02.01.85 Aalborg Håndbold 22 Mads Mensah Larsen RM 12.08.91 SG Flensburg-Handewitt/GER 11 Rasmus Lauge RM 20.06.91 Bjerringbro-Silkeborg 19 Mathias Gidsel RR 08.02.99 Füchse Berlin/GER 45 Emil Madsen RR 01.01.01 GOG Håndbold 3 Niclas Kirkeløkke RR 26.03.94 Rhein-Neckar Löwen/GER 15 Magnus Saugstrup KM 12.07.96 SC Magdeburg/GER 34 Simon Hald KM 28.09.94 Aalborg Håndbold 25 Lukas Jørgensen KM 31.03.99 SG Flensburg-Handewitt/GER Nikolaj Jacobsen Coach 22.11.71

