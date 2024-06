Handball im Fernsehen: Champions League Final4 live in Free-TV und Livestream

Zum Abschluss der Handball-Saison wartet mit dem Final4 der Champions League noch einmal ein Höhepunkt - und dieser wird nicht nur von gleich zwei Anbietern im Livestream angeboten, sondern auch im Free-TV kostenfrei live im Fernsehen zu sehen sein.

Am Wochenende werden alle Scheinwerfer auf das Spielfeld der Lanxess Arena in Köln gerichtet sein. Übertragen werden die Spiele des Final4 der Handball Champions League im Livestream und im Free-TV. Marco Wolf

Nach einem dramatischen Final4 in der Handball Champions League vor einem Jahr will der SC Magdeburg als frisch gekürter Double-Sieger in Köln seinen Titel verteidigen - im Halbfinale wartet aber der dänische Vertreter Aalborg mit unter anderem Niklas Landin. Mit dem THW Kiel ist ein zweiter deutscher Vertreter in Köln, das Team von Filip Jicha muss auf dem Weg ins Finale mit dem FC Barcelona allerdings einen Brocken aus dem Weg räumen.

Übertragen wird das Final4 der Handball Champions League sowohl von Dazn wie auch Dyn, beide Anbieter bieten ihren Abonnenten alle vier Spiele an. Wer beide Abos hat, kann somit zwischen verschiedenen Kommentatoren und Experten wählen. Zudem überträgt der TV-Sender DF1 alle vier Begegnungen auch kostenfrei im Fernsehen. Informationen zu den einzelnen Übertragungen in der Übersicht.

Livestream bei DAZN

DAZN hat eigentlich die Rechte an der Handball Champions League, hat diese aber an Dyn sublizenziert. Dennoch, der Streaming-Anbieter überträgt das Final4 auch selbst für seine Abonnenten im Stream. Im Einsatz ist das Experten-Paar Johannes Bitter und Anna Loerper, als Kommentatoren sind Michael Born und Uwe Semrau am Mikrofon, die Moderation übernimmt Jens Westen. Der Sender startet an beiden Tagen um 14:30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Volles Programm bei Dyn

Dyn überträgt das gesamte Wochenende live vom Final4 der Handball Champions League aus der Lanxess Arena in Köln. Die Übertragungen beginnen jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Die genauen Besetzungen - inklusive der direkten Links auf die Livestreams - finden sich am Ende der News auch in einer Übersicht.

Kommentator Karsten Petrzika und der Schweizer Handball-Star Andy Schmid begleiten für Dyn das erste Halbfinale zwischen dem SC Magdeburg und Aalborg Handbold. Im Anschluss übernehmen Florian Schmidt-Sommerfeld und Stefan Kretzschmar das zweite Halbfinal-Duell zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona. Am Finaltag wird gewechselt, dann sind erst Florian Schmidt-Sommerfeld und Andy Schmid im Einsatz, das Finale übernehmen Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar.

Unterstützung erhalten die Kommentatoren und Experten dabei von Moderatorin Anett Sattler, die in einem Studio in der Lanxess Arena durch das gesamte Wochenende führt und zahlreiche Gäste empfangen. Stimmen vom Parkett liefern Hannah Nitsche und Lea Rosteck.

Die Magazine Auszeit und Harzblut runden die Berichterstattung ab, bei Harzblut analysieren neben Stefan Kretzschmar und Florian Schmidt-Sommerfeld wie gewohnt Pascal Hens und Michael Kraus das Final4 sowie die Saison. Dyn bietet derzeit übrigens ein kostenfreies zweitägiges Probe-Abo an, das beim Final4 entsprechend eingesetzt werden könnte.

Free-TV bei DF1

Zudem gibt es alle vier Spiele des Final4 der Handball Champions League laut Sendeplan auch via DF1 im Free-TV. Der Sender hat zum 1.1.2024 den Platz von ServusTV Deutschland übernommen - und sendet bei den meisten Anbietern auch auf dessen Kanal. Über Moderatoren, Kommentatoren und Experten gibt es keine Informationen - es ist davon auszugehen, dass die Übertragung von Dyn oder Dazn übernommen wird.

Wie kann ich DF1 empfangen?

DF1 ist deutschlandweit im Kabel 24 Stunden in SD und HD zu empfangen. Die Ausstrahlung via Satellit erfolgt über ASTRA in HD 24 Stunden am Tag unverschlüsselt. Die genauen Empfangsdaten lauten: ASTRA 19,2 Ost 1L; Pol: H; Transponder: 1007; Frequenz: 11303; SR: 22.000; Fec: 2/3. Zudem ist der Sender deutschlandweit bei allen IPTV-Anbietern zu empfangen und kann auch unter waipu.tv sowie Zattoo gestreamed werden.

Final4-Programmplan Dyn

Samstag, 08.06.2024

Halbfinale1 - 14:30 Uhr

SC Magdeburg vs. Aalborg Handbold

Kommentar Karsten Petrzika

Moderation Anett Sattler und Hannah Nitsche

Experte Andy Schmid

Halbfinale 2 - 17:30 Uhr

FC Barcelona vs. THW Kiel

Kommentar Florian Schmidt-Sommerfeldt

Moderation Anett Sattler und Hannah Nitsche

Experte Stefan Kretzschmar

Sonntag, 09.06.2024

Verlierer HF1 Verlierer HF1 Verlierer HF2 Verlierer HF2 Spielinfo

Spiel um Platz 3 - 14:30 Uhr

Verlierer HF 1 vs. Verlierer HF 2

Kommentar Florian Schmidt-Sommerfeldt

Moderation Anett Sattler und Lea Rostek

Experte Andy Schmid

Sieger HF1 Sieger HF1 Sieger HF2 Sieger HF2 Spielinfo

Finale - 17:30 Uhr

Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2

Kommentar Karsten Petrzika

Moderation Anett Sattler und Lea Rostek

Experte Stefan Kretzschmar

