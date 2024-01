Bosnien-Herzegowina - Niederlande in Liveticker, Livestream und Free-TV

Die Ausgangslage ist klar, die Niederlande wollen nach dem Sieg über Georgien nachlegen und das Hauptrundenticket lösen. Gegner Bosnien-Herzegowina hofft weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis bei einer Handball-EM.

"Die Niederlande sind ein sehr starkes Team mit großartigen Spielern in der Hintermannschaft. Auch wenn Kay Smits fehlt, haben sie immer noch großartige Spieler wie Luc Steins und Dani Baijens. Steins ist einer der besten Innenverteidiger der Welt. Er ist ihr wichtigster Motor und es wird unsere Priorität sein, ihn zu stoppen", betont Bosniens Marko Panic.

"Ich habe die Atmosphäre ein wenig gesehen, und die Fans waren unglaublich. Ich freue mich darauf, vor solchen Fans zu spielen. Es wird ein schwieriges und völlig anderes Spiel werden. Sie haben eine wirklich gute Verteidigung und Kampfgeist und darauf müssen wir uns vorbereiten", warnt der Niederländer Bobby Schagen.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Tobias Schimon aus der SAP-Arena in Mannheim im Livestream. Im linearen Free-TV ist die Partie nicht zu verfolgen. Die ARD bietet einen kostenlosen Livestream an, Hendrik Deichmann wird kommentieren und hat dabei Dominik Klein an seiner Seite.

Der niederländische Coach Staffan Olsson hat offiziell neunzehn Spieler für die Handball-EM nominiert. Vor allem auf den zentralen Positionen hat der Schwede noch eine große Auswahl und auch wenn der Flensburger Kay Smits nicht einsatzfähig ist, finden sich insgesamt zehn in Deutschland aktive Spieler im Kader von Oranje. Darunter mit Kreisläufer Lars Kooij auch ein Spieler von Drittligist TV Emsdetten.

Bosnien-Herzegowina hat offiziell 18 Spieler nominiert. Einziger Bundesligaprofi ist Benjamin Buric. Der Torhüter von der SG Flensburg-Handewitt erhofft sich in Mannheim eine Art Heimvorteil. "Wenn ich mir die Menge an Unterstützung und Anfragen ansehe, die ich erhalten habe, denke ich, dass die Halle mit unseren Fans gefüllt sein wird. Es ist eine riesige Arena, die 13.000 Menschen fasst, aber ich bin sicher, dass es bei uns zwischen 5.000 und 7.000 sein werden", so Buric.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Nr. Name Position Geburtstag Verein 16 Benjamin Buric TH 20.11.90 SG Flensburg-Handewitt/GER 12 Admir Ahmetasevic TH 05.06.94 Pfadi Winterthur/SUI 40 Harun Hodzic TH 07.06.00 Chambery Savoie Mont Blanc HB/FRA 35 Marko Majstorovic LA 24.09.01 MRK Krka/SLO 9 Adi Mehmedcehajic LA 20.06.01 RK Gracanica 17 Luka Peric RA 13.03.03 RK Celje/SLO 36 Vladan Djurdjevic RA 08.10.96 Borac Banja Luka 5 Mirko Herceg RL 26.02.92 Csurgoi KK/HUN 23 Dino Hamidovic RL 11.07.96 RK Gracanica 26 Igor Mandic RL 16.10.91 SC Selestat/FRA 20 Luka Knezevic RL 11.02.00 RK Sloboda Tuzla 14 Mirsad Terzic RM 12.07.83 SPR Wisla Plock/POL 34 Marko Davidovic RM 27.08.92 Tatran Presov/SVK 10 Marko Panic RR 10.03.91 Montpellier HB/FRA 21 Nedim Hadzic RR 22.03.00 Borac Banja Luka 8 Senjamin Buric KM 20.11.90 Skjern Haandbold/DEN 15 Adin Faljic KM 24.09.00 RK Zagreb/CRO 80 Amir Muhovic KM 02.12.99 Boran Banja Luka Irfan Smajlagic Coach 16.10.61

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Bart Ravensbergen TH 14.03.1993 Frisch Auf Göppingen/GER 30 Arjan Versteijnen TH 03.02.2000 Bevo HC Panningen 5 Rutger ten Velde LA 05.03.1997 TuS N-Lübbecke/GER 17 Kaj Geenen LA 06.05.2003 VfL Lübeck-Schwartau/GER 14 Bobby Schagen RA 13.01.1990 TBV Lemgo Lippe/GER 27 Alec Smit RA 15.05.1999 SønderjyskE Herrehandbold/DEN 6 Niko Blaauw RL 15.01.2002 VfL Lübeck-Schwartau/GER 7 Robin Schoenaker RL 23.08.1995 Sporting Neerpelt/BEL 23 Jorn Smits RL 03.09.1992 Lemvig-Thyborøn Håndbold/DEN 3 Ivar Stavast RM 13.01.1998 HC Elbflorenz Dresden/GER 22 Luc Steins RM 22.03.1995 Paris Saint-Germain/FRA 33 Thomas Houtepen RM 15.05.2002 TBV Lemgo Lippe/GER 77 Dani Baijens RM 05.05.1998 HSV Hamburg/GER 11 Iso Sluijters RR 24.07.1990 GC Amicitia Zürich/SUI 20 Niels Gerardus Versteijnen RR 03.02.2000 TBV Lemgo Lippe/GER 4 Janik van Zundert RR 08.09.02 Bevo HC Panningen 13 Samir Benghanem KM 10.12.1993 Green Park Handbal Aalsmeer 15 Lars Kooij KM 11.08.2000 TV Emsdetten/GER 28 Tim Claessens KM 09.01.1999 Achilles Bocholt/BEL Staffan Olsson Coach 26.03.1964

