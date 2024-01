Bosnien-Herzegowina - Georgien in Liveticker, Livestream und Free-TV

Bosnien-Herzegowina und Georgien sind beide noch ohne Sieg im Rahmen einer Handball-EM. Im direkten Duell geht es nun um Platz 3, was auch für die Qualifikation zur nächsten WM wichtig ist.

"Aus diesen beiden Spielen nehmen wir neue Erfahrungen mit, was sehr wichtig ist. Jetzt werden wir uns etwas ausruhen und uns auf Bosnien und Herzegowina vorbereiten", erklärt Georgiens Torhüter Zurab Tsintsadze: "Es wäre schön, wenn wir unsere erste Europameisterschaft mit einem Sieg abschließen würden. Wir werden bis zum Schluss dafür kämpfen."

"Das Ziel war es, Georgien zu schlagen, und es gibt eine Chance dafür. Wir müssen Spieler hervorbringen, die in Zukunft die Nationalmannschaft repräsentieren werden. Wir müssen ein objektives Ziel haben, nämlich den ersten Sieg bei der Euro anzustreben, und wenn uns das gelingt, wäre das ein Spitzenergebnis", erklärte Bosniens Coach Irfan Smajlagic heimischen Medien gegenüber.

Der Streamingdienstanbieter Dyn, der sämtliche Partien des Turniers überträgt, meldet sich mit Kommentator Tobias Schimon aus der SAP-Arena in Mannheim im Livestream. Im linearen Free-TV oder einem kostenlosen Livestream ist die Partie nicht zu verfolgen.

Liveticker Bosnien-Herzegowina - Georgien

Aufgebote

Georgiens Trainer Tite Kalandadze hat nur sechzehn Spieler offiziell für die Handball-EM gemeldet und wird mit diesen Spielern in das Turnier starten. Im Fokus steht natürlich auch Giorgi Tskhovrebadze vom VfL Gummersbach. Doch im rechten Rückraum ist mit Zurab Gogava auch ein weiterer Deutschland-Legionär aktiv, der in der Oberliga Ostsee-Spree für den LHC Cottbus spielt.

Bosnien-Herzegowina hat offiziell 18 Spieler nominiert. Einziger Bundesligaprofi ist Benjamin Buric. Der Torhüter von der SG Flensburg-Handewitt erhofft sich in Mannheim eine Art Heimvorteil. "Wenn ich mir die Menge an Unterstützung und Anfragen ansehe, die ich erhalten habe, denke ich, dass die Halle mit unseren Fans gefüllt sein wird. Es ist eine riesige Arena, die 13.000 Menschen fasst, aber ich bin sicher, dass es bei uns zwischen 5.000 und 7.000 sein werden", so Buric.

Im Vorfeld des Turniers konnten alle Teams einen Kader von bis zu 20 Spielern melden. Die Mannschaften müssen eine Stunde vor dem Anwurf eines EM-Spiels ihren Kader auf jeweils sechzehn Spieler reduzieren. Zusätzlich können bis um 9 Uhr am Spieltag auch noch Wechsel vorgenommen werden. Von den bis zu sechs Wechseloptionen dürfen die Verbände zwei im Verlauf der Vorrunde vornehmen.

Kader Bosnien-Herzegowina für die Handball-EM

» Der Kader von Bosnien-Herzegowina

Nr. Name Position Geburtstag Verein 16 Benjamin Buric TH 20.11.90 SG Flensburg-Handewitt/GER 12 Admir Ahmetasevic TH 05.06.94 Pfadi Winterthur/SUI 40 Harun Hodzic TH 07.06.00 Chambery Savoie Mont Blanc HB/FRA 35 Marko Majstorovic LA 24.09.01 MRK Krka/SLO 9 Adi Mehmedcehajic LA 20.06.01 RK Gracanica 17 Luka Peric RA 13.03.03 RK Celje/SLO 36 Vladan Djurdjevic RA 08.10.96 Borac Banja Luka 5 Mirko Herceg RL 26.02.92 Csurgoi KK/HUN 23 Dino Hamidovic RL 11.07.96 RK Gracanica 26 Igor Mandic RL 16.10.91 SC Selestat/FRA 20 Luka Knezevic RL 11.02.00 RK Sloboda Tuzla 14 Mirsad Terzic RM 12.07.83 SPR Wisla Plock/POL 34 Marko Davidovic RM 27.08.92 Tatran Presov/SVK 10 Marko Panic RR 10.03.91 Montpellier HB/FRA 21 Nedim Hadzic RR 22.03.00 Borac Banja Luka 8 Senjamin Buric KM 20.11.90 Skjern Haandbold/DEN 15 Adin Faljic KM 24.09.00 RK Zagreb/CRO 80 Amir Muhovic KM 02.12.99 Boran Banja Luka Irfan Smajlagic Coach 16.10.61

Kader Georgien für die Handball-EM

» Der Kader von Georgien

chs