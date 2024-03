Algerien - Österreich in Liveticker, Livestream und Free-TV

Nach der 29:35-Niederlage gegen Kroatien Donnerstagabend in der Olympia-Quali steht Österreichs Handball Männer Nationalteam gegen Algerien vor einem ersten Endspiel. Um die Chance auf das Ticket nach Paris zu wahren, muss man den Vize-Afrikameister besiegen. Unabhängig vom Ausgang der Partie Deutschland vs. Kroatien, hätte man bei einem Erfolg über Algerien sein Endspiel gegen Deutschland am Sonntag.

Österreich kämpft um die Olympiaqualifikation. ÖHB-Agentur DIENER