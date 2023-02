Handball-Ikone Hansen pausiert wegen Stress-Symptomen auf unbestimmte Zeit

Der dreimalige Welthandballer Mikkel Hansen leidet unter Stress-Symptomen und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Mit Dänemark war der 35-Jährige kürzlich zum dritten Mal Weltmeister geworden.

Wie sein Klub Aalborg Handbold am Mittwoch mitteilte, habe Hansen die Entscheidung in Absprache mit seiner Familie, Ärzten und dem Verein getroffen, heißt es. "Gemeinsam haben wir die einzig richtige Wahl getroffen, bei der der Fokus voll und ganz darauf liegt, dass Mikkel die nötige Zeit und professionelle Unterstützung erhält, um sich zu erholen", sagte Aalborgs Geschäftsführer Jan Larsen.

Hansen gehört zu den besten Handballspielern aller Zeiten. Der wurfgewaltige Rückraumspieler wurde in den Jahren 2011, 2015 und 2018 zum Welthandballer gewählt. Im März 2022 musste er nach einer Lungenembolie und Venenentzündung mehrere Monate passen. Im vergangenen Sommer ging nach zehn Jahren bei Paris St. Germain sein bereits zuvor geplanter Wechsel zurück in seine dänische Heimat über die Bühne.

Mit Aalborg führt Hansen die dänische Liga an und steht in der Champions League vor dem Einzug in die K.o.-Runde. Beim ersten Ligaspiel nach dem WM-Finale am 29. Januar gegen Frankreich (34:29) stand Hansen nicht im Kader.

Nur ein großer Titel fehlt Hansen

Neben drei WM-Titeln gewann Hansen mit Dänemark zudem Gold bei Olympia 2016 und Silber 2020, zudem wurde er 2013 Europameister. Auch zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege gewann er auf seinen Stationen in Dänemark, in Spanien (mit dem FC Barcelona, 2010 bis 2012) und mit PSG in Frankreich - lediglich die Champions-League-Trophäe gewann er trotz zweier Finalteilnahmen mit Paris nie.