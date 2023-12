Ein Blick auf die bisherigen Sieger und Endspiele im DHB-Pokal der Männer. Der THW Kiel ist auch in diesem Handball-Wettbewerb der Rekordsieger.

Zweiter Sieg im DHB-Pokal für die Rhein-Neckar Löwen: Im zweiten Siebenmeterwerfen der Final4-Geschichte krönte sich die Mannschaft von Sebastian Hinze im April 2023 nach 2018 zum zweiten Mal zum Handball-Pokalsieger. Der SC Magdeburg verlor nach starker Aufholjagd in der Verlängerung unterdessenzum zweiten Mal, nach dem 31:32 im Jahr 2015 gegen Flensburg, ein Pokalfinale im Siebenmeterwerfen.

Ein drittes gab es zuvor 1992, damals allerdings noch nach Hin- und Rückspiel, wobei TuSEM Essen sich gegen Flensburg durchgesetzt hatte. Mit dem Erfolg der Rhein-Neckar Löwen bleibt es unterdessen bei siebzehn verschiedenen Vereinen, die sich seit 1975 in die Siegerliste des DHB-Pokals eintragen konnten.

Der THW Kiel hat unterdessen auch weiter den Status als Rekordsieger im DHB-Pokal: Zwölf Gewinne im Handball-Pokal haben die Norddeutschen zu Buche stehen, die sich im Februar im Viertelfinale nach Verlängerung dem SC Magdeburg geschlagen geben mussten. Die Rhein-Neckar Löwen haben nun zwei Siege zu Buche stehen wie auch der SC Magdeburg.

Die SG Flensburg-Handewitt und der TBV Lemgo Lippe bleiben hingegen nach den Niederlagen im Halbfinale bei je vier Erfolgen und verpassten die Chance zum VfL Gummersbach aufschließen, der mit fünf Titeln noch der zweiterfolgreichste Klub ist. Die Oberberger konnten den Pokal allerdings zuletzt 1985 in die Höhe stemmen, Flensburg-Handewitt triumphierte 2015, Lemgo zuletzt 2020. Wie Lemgo und Flensburg steht auch Großwallstadt bei vier Siegen im DHB-Pokal.

Den Titel für die Spielzeit 2020 hatte sich der TBV Lemgo Lippe im Jahr 2021 mit einem 28:24 gegen die MT Melsungen geholt - nach dem die Pokalsaison 2021 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Für Magdeburg war das die siebte Endspielteilnahme, für die Rhein-Neckar Löwen war es die fünfte - beide stehen nun bei zwei Siegen im DHB-Pokal.

Der TBV Lemgo Lippe hingegen hat eine Serie von vier Siegen bei fünf Finalteilnahmen: Nur 1999 mussten sich die Lipper in einem Endspiel Rekordsieger Kiel geschlagen geben. Die SG Flensburg-Handewitt hat hingegen dreizehn Endspiele bestritten, stand von 2011-2017 gleich siebenmal in Folge in der letzten Partie des Wettbewerbs.

Titelträger im DHB-Pokal

THW Kiel 12 (1998-2000, 2007-09, 11-13, 2017, 2019, 2022) VfL Gummersbach 5 (1977, 1978, 1982, 1983, 1985) SG Flensburg-Handewitt 4 (2003, 2004, 2005, 2015) TV Großwallstadt 4 (1980, 1984, 1987, 1989) TBV Lemgo Lippe 4 (1995, 1997, 2002, 2020) TuSEM Essen 3 (1988, 1991, 1992) TSV GWD Minden 3 (1975, 1976, 1979) SC Magdeburg 2 (1996, 2016) HSV Hamburg 2 (2006, 2010) Wallau-Massenheim 2 (1993, 1994) Rhein-Neckar Löwen 2 (2018, 2023) TuS N-Lübbecke 1 (1981) MTSV Schwabing 1 (1986) TSV Milbertshofen 1 (1990) VfL Bad Schwartau 1 (2001) Füchse Berlin 1 (2014)

Sieger und Finals DHB-Pokal

1975 TSV GWD Minden 15:14 TSV 1896 Rintheim 1976 TSV GWD Minden 13:12 SG Dietzenbach 1977 VfL Gummersbach 16:14 TV Hüttenberg 1978 VfL Gummersbach 14:11 TV Hüttenberg 1979 TSV GWD Minden 19:14 THW Kiel 1980 TV Großwallstadt 17:15 TuS N-Lübbecke 1981 TuS N-Lübbecke 15:19 22:17 VfL Günzburg 1982 VfL Gummersbach 18:19 18:12 TV Großwallstadt 1983 VfL Gummersbach 15:14 23:16 TuSEM Essen 1984 TV Großwallstadt 17:20 20:14 Füchse Berlin 1985 VfL Gummersbach 20:16 30:19 TV Großwallstadt 1986 MTSV Schwabing 32:29 16:18 VfL Gummersbach 1987 TV Großwallstadt 16:15 21:22 TuRu Düsseldorf 1988 TuSEM Essen 25:18 28:21 SG Wallau-Massenheim 1989 TV Großwallstadt 21:21 21:18 VfL Gummersbach 1990 TSV Milbertshofen 16:12 17:17 THW Kiel 1991 TuSEM Essen 21:16 17:20 TV Niederwürzbach 1992 TuSEM Essen 20:19 19:20 (5:4i.S.) SG Flensburg-Handewitt 1993 SG Wallau-Massenheim 24:21 TSV Bayer Dormagen 1994 SG Wallau-Massenheim 17:14 SG Flensburg-Handewitt 1995 TBV Lemgo 24:18 HSV Düsseldorf 1996 SC Magdeburg 20:18 TuSEM Essen 1997 TBV Lemgo 28:23 HSG D/M Wetzlar 1998 THW Kiel 30:15 TV Niederwürzbach 1999 THW Kiel 28:19 TBV Lemgo 2000 THW Kiel 26:25 n.V SG Flensburg-Handewitt 2001 VfL Bad Schwartau 26:22 HSG Wetzlar 2002 TBV Lemgo 25:23 SC Magdeburg 2003 SG Flensburg-Handewitt 31:30 n.V. TuSEM Essen 2004 SG Flensburg-Handewitt 29:23 HSV Hamburg 2005 SG Flensburg-Handewitt 33:31 THW Kiel 2006 HSV Hamburg 26:25 Rhein-Neckar Löwen 2007 THW Kiel 33:31 Rhein-Neckar Löwen 2008 THW Kiel 32:29 HSV Hamburg 2009 THW Kiel 30:24 VfL Gummersbach 2010 HSV Hamburg 34:33 n.V. Rhein-Neckar Löwen 2011 THW Kiel 30:24 SG Flensburg-Handewitt 2012 THW Kiel 33:31 SG Flensburg-Handewitt 2013 THW Kiel 33:30 SG Flensburg-Handewitt 2014 Füchse Berlin 22:21 SG Flensburg-Handewitt 2015 SG Flensburg-Handewitt 32:31 7m SC Magdeburg 2016 SC Magdeburg 32:30 SG Flensburg-Handewitt 2017 THW Kiel 29:23 SG Flensburg-Handewitt 2018 Rhein-Neckar Löwen 30:26 Hannover-Burgdorf 2019 THW Kiel 28:24 SC Magdeburg 2020 TBV Lemgo Lippe 28:24 MT Melsungen 2021 - Absage Corona - 2022 THW Kiel 28:21 SC Magdeburg 2023 Rhein-Neckar Löwen 36:34 7m SC Magdeburg

Titelträger FDGB-Pokal Handball

Vor der Wiedervereinigung wurde in der DDR parallel zum DHB-Pokal der FDGB-Pokal - die Abkürzung steht für Freier Deutscher Gewerkschaftsbund - im Handball ausgespielt. Er wurde zum ersten Mal 1971 vergeben, Premierensieger war BSG Chemie Premnitz, das auch die folgenden zwei Auflagen gewann.

Diese fanden bis 1976 noch ohne die DDR-Oberligisten statt, der SC Magdeburg nahm so 1977 erstmals teil und gewann sogleich die erste Auflage. Im Finale unterlegen war der TSC Berlin, der auch die folgenden drei Finals sowie 1985 und in der letzten Auflage 1991 zwei weitere verlieren sollte. Trotz 6 Endspielteilnahmen blieb der Verein so ohne Titel. Rekordsieger ist der SC Empor Rostock mit sieben Erfolgen, der SC Magdeburg und ASK Vorwärts Frankfurt folgen mit je vier. Die letzte Auflage 1991 gewann der HC Preußen Berlin.

red

FDGB-Pokal Handball (DDR)