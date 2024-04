Rhein-Neckar Löwen wollen Mini-Polster in Lissabon ins Ziel bringen

Mit einem kleinen Polster reisen die Rhein-Neckar Löwen nach Portugal. Damit könnte man sich sogar eine knappe Niederlage leisten, um zum Final4 nach Hamburg zu kommen.

David Späth möchte in Lissabon Beton anrühren IMAGO/foto2press

Was den Füchsen Berlin nicht gelungen ist, das schaffte das Team von Sebastian Hinze. Im Hinspiel konnte man den Sporting Club Portugal aus Lissabon knapp mit 32:29 besiegen. "Natürlich ärgern wir uns, dass wir die Führung nicht weiter ausbauen konnten, aber wenn man ehrlich ist, hätte damit auch niemand im Vorfeld gerechnet, dass wir überhaupt eine Chance haben das Spiel zu gewinnen", so Löwen-Keeper David Späth.

"Das Hinspiel war ein sehr intensives und hart umkämpftes Spiel zwischen zwei großartigen Mannschaften, die den Ehrgeiz haben, in die EHF-Finals zu kommen. Es war sehr wichtig, dass wir vor unseren Fans die Chance hatten, das Spiel für uns zu entscheiden, und genau das haben wir getan", so Sporting-Coach Ricardo Costa.

Wann gibt es Siebenmeterwerfen?

Bei einer Drei-Tore-Niederlage der Löwen ginge es ins Siebenmeterwerfen, bei vier oder mehr Toren wäre man ausgeschieden. "Jetzt müssen wir mit einer hohen Intensität ins Spiel gehen. Wir müssen drei Tore mehr schießen als unser Gegner, und deshalb wird jedes Detail wichtig sein. Wir sind vorbereitet und zuversichtlich", erklärt Costa.

Während die Löwen am Wochenende freihatten und sich im Training ganz auf Sporting konzentrieren konnten, hatten die Grün-Weißen ein echtes Brett vor der Brust. Beim Erzrivalen FC Porto kam es zum Spitzenduell in Portugals Elite-Liga. 35:37 musste sich Lissabon geschlagen geben. Es war die erste Niederlage in der nationalen Meisterschaft.

Für die Löwen wäre es nach dem EHF-Cup-Sieg 2013 und dem Halbfinal-Einzug 2021 der größte Erfolg in dem Wettbewerb. Sporting würde gar den bis dato größten internationalen Erfolg einstellen. 1971 schaffte man es schon einmal ins Halbfinale, unterlag dort dem VfL Gummersbach nach Hin- und Rückspiel aber deutlich. 2010 und 2017 gewann man den drittklassigen EHF Challenge Cup.

Personell gibt es eine Veränderung bei den Löwen: Für Andreas Holst wird Gustav Davidsson in den Kader rücken. Der schwedische Halblinke musste nach dem Bruch seiner linken Hand viele Wochen aussetzen, hat in der vergangenen Woche diverse Trainingstests erfolgreich absolviert und ist nun wieder eine Alternative für den lange dezimierten Löwen-Rückraum.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Den Dienstagabend eröffnet um 18.45 Uhr das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und IK Sävehof. Für DAZN ist Uwe Semrau im Einsatz.

Die beiden anderen deutschen Klubs spielen hingegen ab 20.45 Uhr. Die Rhein-Neckar Löwen spielen beim Sporting Club Portugal aus Lissabon, bei DAZN wird Michael Born kommentieren. Wenn die Füchse Berlin dann bei Frankreichs neuen Pokalsieger HBC Nantes antreten, wird Jens Westen (DAZN) im Einsatz sein. Dyn macht keine Angaben zu den Kommentatoren.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League, DAZN wird neben den Heimspielen vom THW Kiel gegen Montpellier HB und SC Magdeburg gegen Industria Kielce auch am Mittwoch das Duell zwischen Aalborg und Veszprem übertragen. Für die Partie FC Barcelona gegen Paris St. Germain ist keine Übertragung angekündigt. Das SCM-Heimspiel deckt DAZN mit Kommentator Jens Westen und Experte Piet Krebs ab. Aus der Wunderino Arena meldet sich Uwe Semrau.

Christian Stein

