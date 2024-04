Flensburg-Coach Krickau kündigt Kader-Rotation gegen Sävehof an

Die Tür zum Final4 steht nach dem 41:30-Hinspielerfolg sperrangelweit auf, doch durchgehen muss die SG Flensburg-Handewitt noch. Nachdem man im Vorjahr die Endrunde in eigener Halle verpasst hatte, will man nun zur Endrunde nach Hamburg.

Mit 41:30 hatte die SG am letzten Dienstag beim IK Sävehof gewonnen. Was soll da noch passieren? Bei der SG geht man sehr vorsichtig mit dieser Frage um.

"Im Sport ist bekanntlich alles möglich", betont SG-Coach Nicolej Krickau. "Wir haben Respekt. Mit einer flauen Leistung liegt man zur Pause mit einigen Toren zurück - und dann beginnt die Unruhe."

In dieser englischen Woche soll auch etwas rotiert werden. Auf dem linken Flügel darf sich August Pedersen auf einen Einsatz freuen, Oskar Czertowicz steht im Kader, und auf dem rechten Flügel ist eine Arbeitsteilung denkbar.

"Für Johan Hansen war eine Pause gut für den Kopf, ich habe immer noch totales Vertrauen in ihn", erklärt Nicolej Krickau. "Aksel Horgen kommt immer mit viel Energie, verteidigt und läuft gut."

Simon Pytlick dürfte weniger spielen als in Leipzig, da er immer noch Andenken an die Rippenprellung spürt. Lasse Møller konnte zuletzt Kraft schöpfen.

Nach der Europapokalpleite zeigte der Club aus Göteborg in den Play-offs schon die Reaktion, besiegte IFK Kristianstad mit 31:26 und steht vor dem Einzug ins Endspiel. Sebastian Spante und Oli Mittun trafen je fünfmal.

"Im ersten Spiel gegen eine starke Flensburger Mannschaft haben wir nicht die Leistung gebracht, die wir uns erhofft hatten. Flensburg war sehr gut auf dieses Spiel vorbereitet. Am Dienstag wollen wir die Gelegenheit nutzen, gegen ein europäisches Spitzenteam in ihrer Arena zu spielen, um unsere junge Mannschaft um diese Erfahrung zu bereichern", so Sävehofs Trainer Michael Apelgren.

"Die werden mit Feuer in die Gegenstöße gehen und auf einen guten Start hoffen", glaubt Nicolej Krickau. "Langweilig kennt Sävehof nicht, die Zuschauer dürfen sich auf ein gutes Spiel freuen."

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Den Dienstagabend eröffnet um 18.45 Uhr das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und IK Sävehof. Für DAZN ist Uwe Semrau im Einsatz.

Die beiden anderen deutschen Klubs spielen hingegen ab 20.45 Uhr. Die Rhein-Neckar Löwen spielen beim Sporting Club Portugal aus Lissabon, bei DAZN wird Michael Born kommentieren. Wenn die Füchse Berlin dann bei Frankreichs neuen Pokalsieger HBC Nantes antreten, wird Jens Westen (DAZN) im Einsatz sein. Dyn macht keine Angaben zu den Kommentatoren.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League, DAZN wird neben den Heimspielen vom THW Kiel gegen Montpellier HB und SC Magdeburg gegen Industria Kielce auch am Mittwoch das Duell zwischen Aalborg und Veszprem übertragen. Für die Partie FC Barcelona gegen Paris St. Germain ist keine Übertragung angekündigt. Das SCM-Heimspiel deckt DAZN mit Kommentator Jens Westen und Experte Piet Krebs ab. Aus der Wunderino Arena meldet sich Uwe Semrau.

Christian Stein

Aktueller Spieltag EHF European League