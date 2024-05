"Keine Überraschungen" beim vierten Duell: SG Flensburg-Handewitt und Füchse Berlin im Titelkampf

Die Favoriten haben sich am Ende durchgesetzt, die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin stehen sich zum vierten Mal in diesem Jahr gegenüber - diesmal geht es um den Titel der EHF European League. Über die Erfolge in den Samstagspartien jubeln auch Gummersbach und Hannover-Burgdorf für den Ligaendspurt.

"Beide Mannschaften kennen sich gut, wir haben in dieser Saison schon dreimal gegeneinander gespielt - ein Sieg für jede Mannschaft und ein Unentschieden. Wir müssen mit der gleichen Stärke in der Verteidigung und im Torwart spielen wie heute. Außerdem müssen wir mit höherem Tempo spielen. Es war ganz gut für uns, dass einige Spieler in der Schlussphase des Halbfinales etwas Kraft sparen konnten. Kleine Dinge werden das Spiel entscheiden - und ich hoffe, dass diese kleinen Dinge auf unserer Seite sind", so Berlins Coach Jaron Siewert.

In der Handball-Bundesliga siegten die Füchse Berlin Anfang Februar in eigener Halle mit 32:31 und erkämpften sich in Flensburg dann ein 31:31-Unentschieden. Beim REWE Final4 in Köln hingegen schnappte sich die SG Flensburg-Handewitt mit einem 31:28-Sieg damals Rang 3 und eroberte damit ein Direktticket für das Achtelfinale in der kommenden Saison.

"Wir haben den Pokal letztes Jahr in Flensburg gewonnen, jetzt stehen wir im Finale gegen Flensburg, und es ist unser Vorteil, dass dieses Spiel nicht in Flensburg stattfindet, obwohl sie hier viele Fans haben. Wir wissen, was wir erwarten können. Wir haben gerade gegen sie im Platzierungsspiel beim Pokalfinalturnier gespielt - und wir können uns für diese Niederlage revanchieren", so Berlins Kapitän Paul Drux.

"Wir sind so glücklich, dass wir es nach so vielen Jahren endlich wieder in ein Finale geschafft haben. Jetzt haben wir die einmalige Chance, eine Trophäe zu gewinnen", so Flensburgs Kapitän Johannes Golla. "Wir haben in dieser Saison schon dreimal gegen Berlin gespielt, darunter das Platzierungsspiel beim Pokalfinalturnier. Zwischen den beiden Finalisten wird es keine Überraschungen geben."

"Kleinigkeiten werden entscheiden, wenn sich zwei Bundesliga-Spitzenteams gegenüberstehen. Flensburg ist stark im 1 gegen 1 und verfügt über extrem starke Rückraumspieler und eine physisch präsente Verteidigung. Vielleicht kann Kay Smits ein X-Faktor für sie sein. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir wieder gewinnen werden, denn wir haben den Pokal schon letztes Jahr gewonnen", ist Berlins Rückraumspieler Nils Lichtlein überzeugt.

"Ich spiele gerne gegen meinen ehemaligen Trainer Nicolej Krickau und alle meine Freunde, mit denen ich bei GOG gespielt habe. Krickau kennt uns, ich kenne ihn, also wird es Spaß machen, dieses Finale gegen Flensburg zu spielen. Sie haben eine hervorragende Mannschaft, auch wenn sie in dieser Saison nicht so gut gespielt haben", so Mathias Gidsel mit Blick auf die Bedeutung der Partie für den Welthandballer.

Nach dem 38:32 der SG Flensburg-Handewitt gegen Dinamo Bukarest und dem 33:24 der Füchse Berlin über die Rhein-Neckar Löwen können auch der VfL Gummersbach und die TSV Hannover-Burgdorf auf ein Europapokalticket als Tabellensechster hoffen. Der VfL empfängt heute den THW Kiel, könnte mit einem Heimsieg den Vorsprung auf die Recken auf drei Zähler ausbauen.

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. In dieser Woche stehen nur drei Partien in der Bundesliga auf dem Programm, dafür aber auch am Wochenende vier Begegnungen aus den European League EHF Finals.

Am Donnerstag hat der SC Magdeburg ein Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten absolviert, Karsten Petrzika meldete sich aus der GETEC Arena, ebenso am Sonntag ab 16 Uhr beim Heimspiel des SC Magdeburg gegen den SC DHfK Leipzig. Dann soll auch Moderatorin Lea Rostek und als Experte Wieland Schmidt, Torwarttrainer des Frauenzweitligisten HC Leipzig und SCM-Legende, vor Ort sein.

Auch der MDR überträgt die Begegnung, in der Vergangenheit hatte man Kommentator Markus Herwig, Moderatorin Stephanie Müller-Spirra und Experte Dominik Klein im Einsatz. Für das Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem THW Kiel ab 16.30 Uhr werden sich Vincent Schuster als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin aus der Schwalbe Arena melden. Auch diese Partie gibt es im Free-TV - bei Welt.TV.

Bei den European League Finals in Hamburg soll Karsten Petrzika als Kommentator gemeinsam das erste Halbfinale am Samstag ab 15 Uhr zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest kommentieren. Für das zweite Halbfinale ab 18 Uhr zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin ist Finn-Ole Martins als Kommentator angekündigt. Die Moderation am Samstag haben Anett Sattler und Hannah Nitsche.

Für den Finaltag am Sonntag mit dem Spiel um Platz 3 um 15 Uhr wird Gari Paubandt kommentieren, das Endspiel ab 18 Uhr begleitet Lennart Wilken-Johannes am Mikrofon. Neben Anett Sattler wird dann Finn-Ole Martins auch die Moderation innehaben, Experte bleibt Pascal Hens. DAZN schickt hingegen Jens Westen als Kommentator und Piet Krebs für sämtliche Partien des Final4 ins Rennen.

Für das Final4 der Champions League der Frauen eine Woche später schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

