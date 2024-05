SG Flensburg-Handewitt trifft mit Bukarest auf "klassische spanische Spielweise"

Die SG Flensburg-Handewitt fordert zum letzten Mal in der Saison einen internationalen Gegner. Im Halbfinale wartet der rumänische Meister Dinamo Bukarest.

Johannes Golla will mit Flensburg ins Endspiel. IMAGO/Eibner

» ausführlicher Liveticker: SG Flensburg-Handewitt - Dinamo Bukarest

"Dinamo kann sich schon seit vier Wochen vorbereiten, die rumänische Liga ist nicht so stark", erklärt Flensburgs Trainer Nicolej Krickau im Vorfeld und findet: "In der Gruppenphase blieb Dinamo noch hinter den Erwartungen zurück, doch inzwischen haben sie ihr Top-Niveau erreicht."

"Zu Beginn der Saison haben sie nicht gut gespielt, es hat einige Zeit gedauert, bis sie nach dem Trainerwechsel den richtigen Weg gefunden haben. Aber in den letzten Spielen haben sie fantastisch gespielt, es wird also ein schweres Spiel für uns", so Dinamo-Coach Xavi Pascual.

In Hamburg setzen die Fördestädter auch auf einen kleinen Heimvorteil, angesichts der kurzen Anreise. "Die Fans geben uns den letzten Push, um alles zu geben", sagt Nicolej Krickau, der mit einem sehr spannenden Turnier rechnet: "Wenn man einen Favoriten nennen muss, dann sind es die Füchse. Ich finde aber, dass die Chancen für jede Mannschaft bei etwa 25 Prozent liegen."

"Wir haben noch nicht so oft gegen sie gespielt, und wir haben auch noch nicht so oft gegen ihren Handballstil gespielt, eine klassische spanische Spielweise mit drei starken Linienspielern und ihrem perfekten Zusammenspiel mit den Rückraumspielern. Dinamo ist ein starker Gegner und es wird eine spannende Aufgabe sein, gegen sie anzutreten", so Flensburgs Kapitän Johannes Golla.

Ähnlich sieht das auch Torwart Kevin Möller im Dyn-Format Auszeit HBL. "Die spielen sehr aggressiv mit vielen Emotionen. Ich kenne den Trainer aus Barcelona und wie er gerne verteidigen möchte. Das ist typisch spanisch mit einer offensiven Abwehr. Da müssen wir uns drauf vorbereiten", so Möller im Hinblick auf den Gegner.

Der Bundesligist kann auch auf Kay Smits und Youngster Oskar Czertowicz zurückgreifen. "Es wäre eine große Überraschung, wenn Kay Smits spielen könnte, nachdem er nur einige Trainingseinheiten absolviert hat. Aber er ist ein guter Spieler für Elfmeter. Wir sind auf alles vorbereitet, also werden wir sehen", so Krickau.

"Auf dem Papier ist Flensburg der stärkste Gegner, aber in einem Spiel kann alles passieren. Wir haben einen tollen Trainer hinter uns und ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Tag haben werden. Die Fans haben uns immer gepusht, sie haben uns überall begleitet, wo wir gespielt haben", erklärte Dinamos Routinier Robert Militaru gegenüber der Gazeta Sporturilor.

"Flensburg hat tolle Spieler auf allen Positionen, sie sind die Nummer drei in der Bundesliga, was ihre Stärke zeigt. Wir haben eine Menge Respekt vor ihnen, aber wir werden versuchen, etwas zu finden, um sie zu stoppen", so Pascual, der als Coach des FC Barcelona schon viele Final4 gecoacht hat: "Wir versuchen, aus bestimmten Situationen einen Vorteil zu ziehen, und wir versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Und man sollte nie den Fokus verlieren."

Handball-Partien im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. In dieser Woche stehen nur drei Partien in der Bundesliga auf dem Programm, dafür aber auch am Wochenende vier Begegnungen aus den European League EHF Finals.

Am Donnerstag hat der SC Magdeburg ein Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten absolviert, Karsten Petrzika meldete sich aus der GETEC Arena, ebenso am Sonntag ab 16 Uhr beim Heimspiel des SC Magdeburg gegen den SC DHfK Leipzig. Dann soll auch Moderatorin Lea Rostek und als Experte Wieland Schmidt, Torwarttrainer des Frauenzweitligisten HC Leipzig und SCM-Legende, vor Ort sein.

Auch der MDR überträgt die Begegnung, in der Vergangenheit hatte man Kommentator Markus Herwig, Moderatorin Stephanie Müller-Spirra und Experte Dominik Klein im Einsatz. Für das Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem THW Kiel ab 16.30 Uhr werden sich Vincent Schuster als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin aus der Schwalbe Arena melden. Auch diese Partie gibt es im Free-TV - bei Welt.TV.

Bei den European League Finals in Hamburg soll Karsten Petrzika bei Dyn als Kommentator gemeinsam das erste Halbfinale am Samstag ab 15 Uhr zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest kommentieren. Für das zweite Halbfinale ab 18 Uhr zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin ist Finn-Ole Martins als Kommentator angekündigt. Die Moderation am Samstag haben Anett Sattler und Hannah Nitsche.

Für den Finaltag am Sonntag mit dem Spiel um Platz 3 um 15 Uhr wird Gari Paubandt kommentieren, das Endspiel ab 18 Uhr begleitet Lennart Wilken-Johannes am Mikrofon. Neben Anett Sattler wird dann Finn-Ole Martins auch die Moderation innehaben, Experte bleibt Pascal Hens. DAZN schickt hingegen Jens Westen als Kommentator und Piet Krebs für sämtliche Partien des Final4 ins Rennen.

Für das Final4 der Champions League der Frauen eine Woche später schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

» Livestream SC Magdeburg - HBW Balingen-Weilstetten (DYN)

» Livestream SG Flensburg-Handewitt - Dinamo Bukarest (DYN)

» Livestream Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin (DYN)

» Livestream EHF Finals - Spiel um Platz 3 (DYN)

» Livestream SC Magdeburg - SC DHfK Leipzig (DYN)

» Livestream SC Magdeburg - SC DHfK Leipzig (MDR)

» Livestream VfL Gummersbach - THW Kiel (DYN)

» Livestream EHF Finals - Endspiel (DYN)

chs, Vereine

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga