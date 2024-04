Rhein-Neckar Löwen erwartet gegen Sporting CP Lissabon "ein 120-minütiger großer Kampf"

Eine hohe Hürde für die Rhein-Neckar Löwen, denn mit dem Sporting CP Lissabon (20.45 Uhr/live bei Dyn und DAZN) wartet eine Topmannschaft, die schon für die Füchse Berlin nicht zu knacken war.

"Jetzt, wo wir im Viertelfinale stehen und nur noch einen Schritt und zwei Spiele vom EHF-Finale in Hamburg entfernt sind, gibt es nur ein Ziel: Wir wollen ins Finale einziehen, auch wenn wir wissen, wie schwer diese Aufgabe gegen eine sehr starke Sporting-Mannschaft sein wird", erklärt Sebastian Hinze. Die Rhein-Neckar Löwen haben es als einziger Qualifikant unter die besten Acht geschafft.

"Die Rhein-Neckar Löwen sind eine gute Mannschaft mit guten Spielern und haben mit Juri Knorr sogar den derzeit wohl besten deutschen Spieler. In diesem Jahr läuft es für sie in der Meisterschaft nicht sehr gut, sie liegen auf Platz 10, daher glaube ich, dass sie die Teilnahme am Final Four der EHF European League als Rettung ihrer Saison sehen können", umreißt Sporting-Coach Ricardo Costa die Ausgangslage für die Löwen.

In der heimischen Liga ist seine Mannschaft noch ohne Niederlage, euch europäisch feierte man unter anderem zwei Siege über die Füchse Berlin.Die einzigen Niederlage gab es in der Gruppenphase - jeweils auswärts beim CSM Constanta und Tatabanya KC. Zuhause sind allerdings beide Teams noch ungeschlagen.

"Ich möchte, dass meine Athleten daran denken, dass es ein 120-minütiger großer Kampf wird und nicht nur 60. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir in Deutschland leiden können und hier das bestmögliche Ergebnis erzielen. Natürlich wollen wir gewinnen, aber wir wissen, dass es schwierig wird", so Sporting-Coach Ricardo Costa.

Sporting CP war schon häufiger auf dem Weg zum Final4 des zweithöchsten Pokalwettbewerbs, erreicht hat man diese aber bislang noch nicht. 2021 schied man im Achtelfinale gegen Wisla Plock aus, ein Jahr später ebenfalls im Achtelfinale gegen den SC Magdeburg und letzte Saison dann im Viertelfinale an Montpellier HB. Jedes Mal fehlte dem Club nur ein einziges Tor. Die Rhein-Neckar Löwen sind hingegen der einzig verbliebene Qualifikant.

"Das ist ein wichtiger Moment für uns. Wir haben hart gekämpft, um in diese Phase des Wettbewerbs zu kommen, und da wir jetzt hier sind, wollen wir den nächsten Schritt machen, aber wir werden nur in der Lage sein, sie zu besiegen, wenn wir unser maximales Niveau erreichen", so Costa.

Sein Team muss zwischen den beiden Duellen mit dem Bundesligisten noch das schwierige Auswärtsspiel in der Meisterrunde beim FC Porto bestreiten. Ein Sieg dort wäre ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft. "Ich sage oft, dass der größte Kampf dieser Mannschaft darin besteht, die Meisterschaft zu gewinnen, und darauf konzentrieren wir uns in erster Linie, aber wir dürfen die Chance auf die Teilnahme am EHF Final Four nicht verspielen, und ich glaube, dass wir eine Gruppe von Spielern haben, die in der Lage sind, an beiden Fronten zu reagieren", so Costa.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Den Dienstagabend eröffnet um 18.45 Uhr das Duell zwischen IK Sävehof und der SG Flensburg-Handewitt. Dyn schickt Markus Herwig ans Mikrofon, für DAZN ist Uwe Semrau im Einsatz.

Die beiden anderen deutschen Klubs spielen hingegen ab 20.45 Uhr. Wenn die Rhein-Neckar Löwen sich mit dem Sporting Clup Portugal aus Lissabon duellieren werden Gari Paubandt (Dyn) und Michael Born (DAZN) melden sich von der Partie.

Wenn die Füchse Berlin dann Frankreichs neuen Pokalsieger HBC Nantes zu Gast haben, werden Lennart Wilken-Johannes (Dyn) und Torsten Tschoepe (DAZN) im Einsatz sein.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League, DAZN ist nur am Mittwoch bei den beiden deutschen Partien mit von der Partie. Karsten Petrzika (Dyn) und Jens Westen mit Experte Piet Krebs (DAZN) kümmern sich um das Vorjahresfinale zwischen Industria Kielce und dem SC Magdeburg. Finn-Ole Martins (Dyn) und Michael Born mit Experte Johannes Bitter (DAZN) sind am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen THW Kiel im Einsatz.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Telekom Veszprem gegen Aalborg Haandbold und Paris St. Germain gegen FC Barcelona. Die Kommentatoren für die Partien aus Ungarn und Frankreich hat Dyn noch nicht festgelegt.

Christian Stein

Aktueller Spieltag EHF European League