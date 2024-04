IK Sävehof: Duell mit Flensburg-Handewitt vor Rekordkulisse

Kann Schwedens Topclub IK Sävehof einen weiteren Bundesligisten eliminieren? Nach der TSV Hannover-Burgdorf wollen die Handballer aus Göteborg nun auch der SG Flensburg-Handewitt ein Bein stellen. Bei den Fördestädtern schmerzt auch immer noch die verpasste Finalrunde in der letzten Saison, als man selbst Ausrichter war.

Die Partie ist restlos ausverkauft - 4.200 Tickets wurden binnen kürzester Zeit verkauft und man habe noch 300 Leute auf der Warteliste. Das seit ein neuer Rekord, denn man hat nun eine neue Tribüne installiert.

"Es sind ganz deutliche Strukturen im Kader zu erkennen", erklärt SG-Chefcoach Nicolej Krickau und nennt die offensive 5:1-Abwehr. "Der Gegner glaubt, Lücken und Platz zu erkennen, wo das gar nicht der Fall ist, und agiert womöglich zu langsam." Auf der anderen Seite rechnet Nicolej Krickau mit viel Druck auf den Mittelblock durch William Moberg und Oli Mittun. Letzterer ist übrigens Cousin von THW-Spielmacher Elias Ellefsen a Skipagötu.

Im Fokus in Göteborg steht natürlich Jim Gottfridsson, auch wenn der 31-Jährige SG-Regisseur seine Wurzeln im südschwedischen Ystad hat. Sorgen macht man sich auch weiterhin um Simon Pytlick, auch wenn der Däne mit nach Schweden gereist ist. "Meine Mannschaft zeigte gegen Magdeburg Herz und ist nun absolut bereit", meint Nicolej Krickau. "Über die Distanz der zwei Spiele wollen wir unsere individuellen Qualitäten deutlich machen."

Sävehof befindet sich mitten im Titelkampf, am Freitag gewann man das erste Halbfinale gegen IFK Kristianstad mit 33:23, am kommenden Freitag ist Spiel 2 und am 03. Mai dann Spiel 3 angesetzt. Zwischendrin jeweils am Dienstag stehen die Duelle mit Flensburg auf dem Programm. Ein mögliches viertes Spiel müsste noch vor der Nationalmannschaftspause am 05. Mai absolviert werden.

"Bei jedem Spiel geht es auch um Leben und Tod. Wir haben jetzt den härtesten Spielplan, den ein schwedisches Team je hatte", erklärt Sävehofs Trainer Michael Apelgren gegenüber Aftonbladet. Der Coach, der im Sommer zu Pick Szeged wechselt, betont: "Es macht verdammt viel Spaß, aber es kostet mehr als man es genießen kann."

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Den Dienstagabend eröffnet um 18.45 Uhr das Duell zwischen IK Sävehof und der SG Flensburg-Handewitt. Dyn schickt Markus Herwig ans Mikrofon, für DAZN ist Uwe Semrau im Einsatz.

Die beiden anderen deutschen Klubs spielen hingegen ab 20.45 Uhr. Wenn die Rhein-Neckar Löwen sich mit dem Sporting Clup Portugal aus Lissabon duellieren werden Gari Paubandt (Dyn) und Michael Born (DAZN) melden sich von der Partie.

Wenn die Füchse Berlin dann Frankreichs neuen Pokalsieger HBC Nantes zu Gast haben, werden Lennart Wilken-Johannes (Dyn) und Torsten Tschoepe (DAZN) im Einsatz sein.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League, DAZN ist nur am Mittwoch bei den beiden deutschen Partien mit von der Partie. Karsten Petrzika (Dyn) und Jens Westen mit Experte Piet Krebs (DAZN) kümmern sich um das Vorjahresfinale zwischen Industria Kielce und dem SC Magdeburg. Finn-Ole Martins (Dyn) und Michael Born mit Experte Johannes Bitter (DAZN) sind am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen THW Kiel im Einsatz.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Telekom Veszprem gegen Aalborg Haandbold und Paris St. Germain gegen FC Barcelona. Die Kommentatoren für die Partien aus Ungarn und Frankreich hat Dyn noch nicht festgelegt.

