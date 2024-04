Füchse Berlin spielen in Nantes "in jedem Fall auf Sieg"

Mit einem Sieg beim Auswärtsspiel gegen HBC Nantes können sich die Füchse Berlin erneut für das EHF European League Final4 qualifizieren. Das Viertelfinal-Rückspiel wird am Dienstagabend, den 30. April, um 20:45 Uhr (live auf Dyn und Dazn) in der H Arena in Nantes ausgetragen. Im Hinspiel vor einer Woche trennten sich beide 33:33-Unentschieden.

"Nantes, die das Pokalfinale und auch in der französischen Liga gegen Paris sehr deutlich gewonnen haben, sind momentan die wahrscheinlich beste Mannschaft in Frankreich. Nach den anspruchsvollen Spielen für uns im Pokal-Final4 und gegen Kiel gegen sie so ein Spiel zu liefern, natürlich mit der Chance auf vier, fünf Tore über die Zeit zu kriegen, ist ein Unentschieden vielleicht ärgerlich, aber es ist eine Top-Mannschaft", so Berlins Trainer Jaron Siewert und ergänzte: "Das hätte auch anders ausgehen und wir mit zwei Toren verlieren können."

Lange Zeit hatten die Füchse den Handballclub Nantes zuhause im Griff, lagen zwischenzeitlich mit fünf Toren in Führung. Wie zuletzt gegen den THW Kiel gab das Team von Trainer Jaron Siewert in den Schlussminuten den möglichen Sieg noch aus der Hand, sicherte sich 29 Sekunden vor Schluss aber durch Tim Freihöfer noch den Ausgleich zum 33:33. Mit einem Sieg in Nantes möchten die Berliner ihre Chance auf die Titelverteidigung wahren.

"So spielen wir in jedem Fall auf Sieg. Wir haben gegen Kiel und Nantes über weite Strecken ohne Nils Lichtlein gespielt. Fabian Wiede hat das gut gelöst, Paul Drux konnte Akzente setzen, die Abwehr stand über weite Strecke sehr gut. Wir haben noch alle Chancen in unseren eigenen Händen. Es kommt auf uns an, wir sind nicht abhängig von der Leistung des Gegners", so Siewert über die Ausgangslage.

"Wir haben jetzt fünf schwere Spiele hinter uns und hatten am Samstag gegen Melsungen nicht die Energie, die wir sonst haben. Es war schwierig, gegen Melsungen zu spielen und es hat einfach nicht gereicht", so Berlins Jerry Tollbring mit Blick auf die jüngste Liga-Niederlage: "Unser ganzer Fokus liegt jetzt auf Nantes. Wir haben zu Hause gut gespielt und lagen zeitweise mit fünf Toren in Führung. Wir haben auf jeden Fall eine Chance, die EHF-Finals zu erreichen, aber es wird natürlich ein sehr schweres Spiel. Jetzt müssen wir nur noch gewinnen."

"Die Mannschaft ist ehrgeizig. Wir befinden uns in der wichtigsten Phase der Saison, wir wollen dieses Abenteuer gemeinsam fortsetzen und morgen gewinnen. Es wird ein schweres Spiel, und wir müssen besser sein als im Hinspiel", erklärt Nantes-Coach Gregory Cojean.

"Wir haben eine Mannschaft, die eine unfassbar gute Abwehr stellen kann, mit einem guten Block und einem starken Torwart hinten drin, und der normalerweise eine Mannschaft wie Nantes liegen sollte, die viel aus dem Rückraum arbeitet. Wenn wir das schaffen, auf die Platte zu bringen, gepaart mit einem guten Tempospiel, dann sind unsere Chancen sehr gut, auch wenn Nantes eine sehr starke Mannschaft ist und gerade mit der Halle im Rücken nicht zu unterschätzen ist", so Berlins Matthes Langhoff.

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Den Dienstagabend eröffnet um 18.45 Uhr das Duell zwischen der SG Flensburg-Handewitt und IK Sävehof. Für DAZN ist Uwe Semrau im Einsatz.

Die beiden anderen deutschen Klubs spielen hingegen ab 20.45 Uhr. Die Rhein-Neckar Löwen spielen beim Sporting Club Portugal aus Lissabon, bei DAZN wird Michael Born kommentieren. Wenn die Füchse Berlin dann bei Frankreichs neuen Pokalsieger HBC Nantes antreten, wird Jens Westen (DAZN) im Einsatz sein. Dyn macht keine Angaben zu den Kommentatoren.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League, DAZN wird neben den Heimspielen vom THW Kiel gegen Montpellier HB und SC Magdeburg gegen Industria Kielce auch am Mittwoch das Duell zwischen Aalborg und Veszprem übertragen. Für die Partie FC Barcelona gegen Paris St. Germain ist keine Übertragung angekündigt. Das SCM-Heimspiel deckt DAZN mit Kommentator Jens Westen und Experte Piet Krebs ab. Aus der Wunderino Arena meldet sich Uwe Semrau.

Christian Stein

Aktueller Spieltag EHF European League