Füchse Berlin sehen sich im Duell mit HBC Nantes "nicht chancenlos"

Auf dem Weg zur Titelverteidigung in der EHF European League wartet eine hohe Hürde auf die Füchse Berlin. Um 20.45 Uhr (live auf Dyn und DAZN) empfängt der Hauptstadtclub im Viertelfinale im heimischen Fuchsbau auf das französische Spitzenteam HBC Nantes.

Während die Berliner im Titelkampf mit dem Remis gegen den THW Kiel einen Dämpfer erlitten, ist die Laune in Nantes nach dem Sieg im Coupe de France am vergangenen Wochenende auf dem Höhepunkt. Das Rückspiel findet eine Woche später am 30. April (20:45 Uhr live auf Dyn und Dazn) in der H Arena in Nantes (FRA) statt.

"Nantes spielt eine überragende Saison in der Liga, haben einen sehr guten Flow und zuletzt gegen Paris in der Liga und sehr deutlich im Pokalfinale gewonnen. Sie haben eine gute, breite Mannschaft. Nichtsdestotrotz sehe ich uns nicht chancenlos", so Füchse-Trainer Jaron Siewert.

Das Team von Trainer Grégory Cojean ist für die Füchse keine unbekannte Größe, im Gegenteil: 2022 scheiterten die Füchse im Achtelfinale des Europacups an den Franzosen. Damals entschied Nantes sowohl das Hinspiel knapp mit 25:24 als auch das Rückspiel mit 33:30 für sich. Noch dramatischer war es 2014 in der 3. Qualifikationsrunde im EHF-Cup, nach einem 23:18-Heimsieg unterlagen die Füchse im Rückspiel mit 23:28 - kamen damals aufgrund der Auswärtstorregel weiter.

"Wir spielen zuerst zuhause, was in der Konstellation besser ist als morgen sofort die Reise antreten zu müssen. Ab morgen geht der volle Fokus auf Nantes", erklärte Siewert nach der Sonntagspartie gegen den THW Kiel und betonte: "Wir müssen uns gut vorbereiten und eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel schaffen. Es ist eine physisch starke Mannschaft, die viel übers Tempospiel gestaltet. Sie haben einen breiten Kader, aber wir werden unsere Chance suchen."

"Wenn man gesehen hat, wie Nantes am Wochenende gegen Paris im Pokal gespielt hat, muss man mit großem Respekt an das Spiel gehen. Es ist eine sehr gute Mannschaft, und wir haben mit ihnen noch eine Rechnung offen und wollen in Nantes den Grundstein legen für ein erfolgreiches Weiterkommen", so Berlins Kapitän Paul Drux.

"Wir müssen die Belastung so gut wie möglich verteilen, gewinnen, während die Mannschaft mit Spielen von hoher Intensität mit Spielen alle drei Tage", hatte Gregory Cojean schon vor dem Wochenende betont und festgestellt: "Sicher ist, dass dies der Schlüsselmoment der Saison ist."

EHF European League im Livestream

Der Streaming-Anbieter DYN überträgt ebenso wie DAZN die deutschen Spiele in der EHF European League. Zehn Minuten vor Anwurf starten die Übertragungen.

Den Dienstagabend eröffnet um 18.45 Uhr das Duell zwischen IK Sävehof und der SG Flensburg-Handewitt. Dyn schickt Markus Herwig ans Mikrofon, für DAZN ist Uwe Semrau im Einsatz.

Die beiden anderen deutschen Klubs spielen hingegen ab 20.45 Uhr. Wenn die Rhein-Neckar Löwen sich mit dem Sporting Clup Portugal aus Lissabon duellieren werden Gari Paubandt (Dyn) und Michael Born (DAZN) melden sich von der Partie.

Wenn die Füchse Berlin dann Frankreichs neuen Pokalsieger HBC Nantes zu Gast haben, werden Lennart Wilken-Johannes (Dyn) und Torsten Tschoepe (DAZN) im Einsatz sein.

Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League, DAZN ist nur am Mittwoch bei den beiden deutschen Partien mit von der Partie. Karsten Petrzika (Dyn) und Jens Westen mit Experte Piet Krebs (DAZN) kümmern sich um das Vorjahresfinale zwischen Industria Kielce und dem SC Magdeburg. Finn-Ole Martins (Dyn) und Michael Born mit Experte Johannes Bitter (DAZN) sind am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen THW Kiel im Einsatz.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Telekom Veszprem gegen Aalborg Haandbold und Paris St. Germain gegen FC Barcelona. Die Kommentatoren für die Partien aus Ungarn und Frankreich hat Dyn noch nicht festgelegt.

Christian Stein

Aktueller Spieltag EHF European League