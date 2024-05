"Jedes Spiel ist besonders": Dinamo Bukarest und Rhein-Neckar Löwen kämpfen um Rang 3

Die Halbfinals waren eine deutliche Angelegenheit, für die Rhein-Neckar Löwen und Dinamo Bukarest geht es nur noch um die sportliche Ehre und Rang 3.

Patrick Groetzki will für die eigenen Fans eine Reaktion zeigen. Ingrid Anderson-Jensen

» ausführlicher Liveticker: Dinamo Bukarest - Rhein-Neckar Löwen

"Wir wollen für die Mannschaft und vor allem für unsere Fans gewinnen, die hierher gekommen sind, um uns zu unterstützen", betont Bukarests Spielmacher Lazar Kukic nach der 32:38-Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt und auch Kreisläufer Miklas Rosta sagt: "Danke an unsere tollen Fans, es war unglaublich, wie sie uns unterstützt haben, sie gehen überall hin. Und wir wollen sie morgen mit einem Sieg glücklich machen."

"Es wird nicht einfach sein, morgen ein Platzierungsspiel zu bestreiten, aber es sind so viele Mannheimer Fans auf der Tribüne, also müssen wir für sie spielen. Wir müssen versuchen, uns für morgen gut zu erholen und unser Bestes gegen Bukarest zu geben", war auch Patrick Groetzki nach dem deutlichen 24:33 gegen die Füchse Berlin deutlich die Enttäuschung anzumerken.

"Wir wussten, dass wir der Underdog sind und extrem viel zusammenkommen muss für uns", erklärte Löwen-Spielmacher Juri Knorr. "Jeder Fan, der hier ist, hat auch für zwei Spiele von uns bezahlt und ich haben auch genug Familie und Freunde hier vor Ort. Es ist ein cooles Event und da ist jedes Spiel besonders. Wir wollen die Europapokalsaison gut abrunden und hoffen, dass wir das Spiel gewinnen können."

Handball-Partien im Livestream

Sämtliche Partien der 1. Handball-Bundesliga werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. In dieser Woche stehen nur drei Partien in der Bundesliga auf dem Programm, dafür aber auch am Wochenende vier Begegnungen aus den European League EHF Finals.

Am Donnerstag hat der SC Magdeburg ein Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten absolviert, Karsten Petrzika meldete sich aus der GETEC Arena, ebenso am Sonntag ab 16 Uhr beim Heimspiel des SC Magdeburg gegen den SC DHfK Leipzig. Dann soll auch Moderatorin Lea Rostek und als Experte Wieland Schmidt, Torwarttrainer des Frauenzweitligisten HC Leipzig und SCM-Legende, vor Ort sein.

Auch der MDR überträgt die Begegnung, in der Vergangenheit hatte man Kommentator Markus Herwig, Moderatorin Stephanie Müller-Spirra und Experte Dominik Klein im Einsatz. Für das Traditionsduell zwischen dem VfL Gummersbach und dem THW Kiel ab 16.30 Uhr werden sich Vincent Schuster als Kommentator und Hannah Nitsche als Moderatorin aus der Schwalbe Arena melden. Auch diese Partie gibt es im Free-TV - bei Welt.TV.

Bei den European League Finals in Hamburg soll Karsten Petrzika als Kommentator gemeinsam das erste Halbfinale am Samstag ab 15 Uhr zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest kommentieren. Für das zweite Halbfinale ab 18 Uhr zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin ist Finn-Ole Martins als Kommentator angekündigt. Die Moderation am Samstag haben Anett Sattler und Hannah Nitsche.

Für den Finaltag am Sonntag mit dem Spiel um Platz 3 um 15 Uhr wird Gari Paubandt kommentieren, das Endspiel ab 18 Uhr begleitet Lennart Wilken-Johannes am Mikrofon. Neben Anett Sattler wird dann Finn-Ole Martins auch die Moderation innehaben, Experte bleibt Pascal Hens. DAZN schickt hingegen Jens Westen als Kommentator und Piet Krebs für sämtliche Partien des Final4 ins Rennen.

Für das Final4 der Champions League der Frauen eine Woche später schickt Dyn dann Nikki Schreurs und Katharina Schielke nach Budapest.

Aktuelle Spiele 1. Handball-Bundesliga