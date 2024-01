Handball-EM: Wer ist Laszlo Bartucz?

Schaut man auf die Torhüterstatistik der EHF, dann wird Laszlo Bartucz nur auf Rang 17 geführt, denn Ungarns Keeper hat in einem nahezu gleichwertigen Gespann mit Kristian Palasics. Der Schlussmann von Tatabanya hat lediglich 27 Paraden zu Buche stehen, kommt aber eben auf eine herausragende Fangquote von 38 %. Nur der Däne Emil Nielsen konnte das bislang überbieten.

Mit 32 Jahren ist Bartucz schon einer der erfahrenen Keeper, doch nach der Euro 2016 verpasste er die anschließenden Großturniere. "Die Vergangenheit ist Vergangenheit", möchte der Routinier nicht mehr über die Nichtberücksichtigung der früheren Nationaltrainer reden. Nun genießt er das Vertrauen von Chema Rodriguez, der damit auch den langjährigen Stammkeeper Roland Mikler in die Reservistenrolle packte. Ein Personalie, die nicht nur in Ungarn für großes mediales Echo sorgte.

"Für die anderen Torhüter ist die Europameisterschaft eine gute Gelegenheit, ich setze große Hoffnungen in sie, ebenso wie in die anderen Spieler", sagte der spanische Nationaltrainer der Ungarn, der auch auf den Ex-Gummersbacher Martin Nagy verzichtete.

"Du bist unbesiegbar, solange du nicht aufgibst", hat sich Bartucz auf den rechten Arm tättowiert, denn hinter dem Schlussmann liegt eine große Verletzungsgeschichte. "Ich hatte sechs Operationen am Knie und zwei am Rücken", so der 32-Jährige und ergänzt: "Ich weiß, dass viele die Karriere als Profisportler aufgegeben hätten, aber so bin ich nicht. Ich gebe nicht auf und das erzählt das Tattoo."

Sonderschichten für das Nationalteam

Mit Ungarn steht der Torhüter vor einem großen Erfolg, auch wenn die Niederlage gegen Österreich ein erster Rückschlag war. Doch den Sprung ins Halbfinale können die Magyaren noch schaffen - auch wenn der Weg mit den Spielen gegen Gastgeber Deutschland und Olympiasieger Frankreich hohe Hürden gesetzt hat.

"Es ist eine Ehre für jeden für das Nationalteam zu spielen und während ich draußen war, habe ich Extraschichten geschoben, um wieder dabei zu sein", so Bartucz und betont: "Sondertraining und auch Krafttraining - ich habe das Nationalteam nie aufgegeben." Die Extraschichten haben sich gelohnt - gegen Kroatien wurde er als Player of the match ausgezeichnet.

Christian Stein

Laszlo Bartucz bei der Handball-EM 2016 in Breslau Sascha Klahn