Was passiert bei einem Einspruch?

Bei einer Handball-Europameisterschaft gibt es zwei Gremien, in deren Händen die Rechtssprechung während des Turniers liegt: Die Disziplinarkommission und die Jury. Diese verhandeln zeitnah auch über eventuelle Einsprüche gegen Spielwertungen.

Die Disziplinarkommission ist das erstinstanzliche Organ, gegen dessen Entscheidungen kann bei der Jury als der zweiten Instanz Berufung eingelegt werden. "Beide Instanzen zusammen können auch als Ad-hoc-Organe bezeichnet werden", so die EHF. Sie setzen sich jeweils aus Mitgliedern des Court of Handball and des Court of Appeal zusammen.

Das Gremium setzt sich dabei jeweils aus einem Vorsitzenden und zwei Mitgliedern zusammen. Präsident des Court of Handball ist Ioannis Karanasos, Präsident des Court of Appeal Markus Plazer. Zusätzlich berufen die Vorsitzenden jeweils zwei weitere Mitglieder aus der Kommission. Diese werden - aus Gründen der Unabhängigkeit und Überparteilichkeit - jeweils von Fall zu Fall bestimmt.

Als Mitglieder für die Diszipliniarkommission oder die Jury werden bei einem entsprechenden Fall beispielsweise keine Mitglieder aus den Verbänden der beteiligten Mannschaften berücksichtigt und auch Mitglieder mit der gleichen Nationalität wie die der beteiligten Delegierten und Schiedsrichter sind außen vor.

"Die Ad-hoc-Gremien sind zuständig für die Beilegung von Protesten durch die teilnehmenden Mannschaften, Fälle von Regelverstößen und disziplinarische Situationen wie z.B. direkte Disqualifikationen", so die EHF zu den Aufgaben. Die Verfahren sollen dabei sowohl dem Bedürfnis der Schnelligkeit wie auch der Effektivität folgen und möglichst vor dem nächsten Spiel der betroffenen Mannschaft oder des betroffenen Spielers abgeschlossen sein.