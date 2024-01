Schweiz bangt um Torhüter Nikola Portner

Nach der deutlichen Pleite zum EM-Auftakt könnte es für die Schweiz doppelt bitter kommen: Der weitere Einsatz von Nikola Portner ist alles andere als gewiss.

Rund fünf Minuten vor dem Ende knickte Nikola Portner unglücklich um. Der Torhüter des SC Magdeburg, der zuvor mit 11 Paraden und 32 Prozent abgewehrter Würfe den Rückstand für sein Team lange Zeit noch eingedämmt hatte, musste er vom Feld gebracht werden, da er zunächst kaum auftreten konnte.

Nach der 14:27-Pleite konnte Nikola Portner in der Mixed Zone aber zumindest wieder ohne Hilfe gehen. "Das ist nicht schlecht", erklärte der Torhüter der Schweiz gegenüber handball-world und gab somit zunächst teilweise Entwarnung. Und dennoch: Sein rechter Knöchel war mit einem Eiswürfelpaket dick bandagiert.

"Es war nicht gut und fühlt sich auch nicht gut an", gestand Nikola Portner ehrlich. "Wir werden sehen, wie es ist." Die Schweiz bangt nun um ihren Rückhalt, der eingewechselte Leonard Grazioli steht bei der HSG Wetzlar unter Vertrag, ist aber mit Zweitspielrecht beim TV Hüttenberg in der 2. Bundesliga im Einsatz während Portner mit Magdeburg in der Champions League spielt.

Talente in der Hinterhand

ls dritter Torhüter ist Aurel Bringolf vom BSV Bern it der Schweiz vor Ort, im erweiterten Kader stehen Jannis Scheidiger vom HSC Suhr Aarau und Matthieu Seravalli vom BSV Bern - mit 21 beziehungsweise 19 Jahren beides Talente.

Die Hoffnungen der Schweiz ruhen auf Nikola Portner, der nach dem Umzug nach Berlin bis Sonntag Zeit zur Erholung hat. Dann geht es gegen Frankreich, nach der Niederlage gegen Deutschland schon ein Endspiel um die Hauptrunde für die Eidgenossen.

smu

