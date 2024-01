Rune Dahmke und das jugendliche Kryptonit

Rune Dahmke fühlt sich mit seinen 30 Jahren für einige Sachen schon zu alt, einen Generationenkonflikt im DHB-Team gibt es aber nicht. Allerdings sind zwei Spieler Kryptonit für den Kieler.

Der Jugendstil bei Deutschlands Handballern hat auch seine Tücken - zumindest für die älteren unter den DHB-Männern. "Manche Sachen verstehe ich nicht immer sofort, so ein paar Sprüche oder Memes aus dem Internet, da muss ich nachfragen, da müssen sie mich abholen", sagte Linksaußen Rune Dahmke mit Blick auf die zahlreichen Youngster unter seinen Teamkollegen lachend, dabei sei er mit seinen 30 Jahren ja auch noch nicht "so alt. Ich habe ja auch ein Handy."

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Heim-EM in Justus Fischer, David Späth, Renars Uscins, Martin Hanne und Nils Lichtlein fünf Turnierdebütanten in seinen Kader berufen. Mit Ausnahme von Lichtlein schnupperte das Quintett beim Auftakt gegen die Schweiz (27:14) bereits Turnierluft. Lichtlein könnte aber am Sonntag für Kai Häfner, der aufgrund der Geburt seines zweiten Kindes abgereist war.

"Wenn er wiederkommt, kann er für uns wieder den Papa spielen", lachte Martin Hanne mit Blick auf die Rückkehr von Kai Häfner, der mit 34 Jahren der Teamsenior ist. "So eine positive Nachricht schweißt das Team vielleicht noch ein Stück weit mehr zusammen", fügte Hanne an. Philipp Weber meinte gegenüber dem SID: "Es ist eine fantastische Sache für Kai - und für uns, dass er bald wieder da ist. Er bringt dann noch mehr Glücksgefühle rein, das tut uns gut."

Youngster sind Teil des Teams

"Es ist wichtig, dass alle im Turnier ankommen. Das Team gibt uns nicht das Gefühl, dass wir die jungen Spieler sind, sondern wir sind ein Teil des Teams und wir sind wichtig, wie jeder andere", sagte Späth, einer von vier U21-Weltmeistern im Team.

Bundestrainer Alfred Gislason hatte im Vorfeld imer wieder betont, dass niemand dabei sei, weil er jung ist sondern nur die Leistung entschieden habe. "Sie sind da, weil sie sehr gut im Verein gespielt haben. Es ist nicht, weil es gewollt ist, sondern das ist die Realität bei uns", so der Isländer.

Und die fünf Turnierdebütanten mischen die DHB-Auswahl mächtig auf - auch sportlich. "Diesmal kam kein Bruch rein, wie in der EM-Vorbereitung gegen Portugal. Es war das erste Mal seit der WM im Vorjahr, dass wir konstant ein Spiel durchziehen", sagte Gislason nach dem Auftakt gegen die schweiz mit Blick auf seine zweite Reihe bei Dyn strahlend: "Das hilft mir extrem. Ich habe mehr Vertrauen und weiß, dass ich den einen oder anderen ohne Bedenken reinschmeißen kann."

Späth und Fischer "Kryptonit" für Dahmke

Der frische Wind durch die Grünschnäbel ist auch neben dem Feld spürbar - und sorgt für lustige Momente. "David Späth und Justus Fischer zusammen, das ist brutal, was die da abziehen. Die können teilweise ganze Sketche aus dem Internet komplett zitieren in perfekter Absprache. Die sind mein Kryptonit", berichtete Rune Dahmke und ergänzte ernst: "Aber man merkt auch, dass die bereit sind, wenn es drauf ankommt, uns wirklich zu helfen. Die sind nicht nur hier um Erfahrung zu sammeln."

Neben den Jungstars ist auch Rune Dahmke für die gute Stimmung im Team verantwortlich. "Es ist nicht so, dass ich mich am Ende des Tisches positioniere und den Hampelmann mache. Ich möchte aber, dass sich alle wohlfühlen", sagte der Norddeutsche, der vor allem die gemeinsamen Gespräche mit seinen Teamkollegen nach dem Essen schätzt.

Der 30-Jährige braucht aber auch Zeit für sich. "Ich bin eher der, der da auch mal gerne mit einem Buch alleine irgendwo sitzt. Ich bin nicht so der große Gemeinschaftsspieltyp", sagte Dahmke. Momentan lese er den Roman 1Q84 des japanischen Autors Haruki Murakami. "Biografien sind nicht mehr so meins. Damit fängt man immer gerne an. Ich lese schon viele Romane", erzählte der Nationalspieler.

Das zweite EM-Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien könnte eine Chance für die sogenannte zweite Reihe in der deutschen Nationalmannschaft sein. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) geht am heutigen Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) in Berlin als klarer Favorit in die Partie. Bei einem Sieg winkt vorzeitig das Hauptrunden-Ticket. Der Vorrundenabschluss folgt am Dienstag, ebenfalls in der Hauptstadt, gegen Rekordweltmeister Frankreich.