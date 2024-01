Handball-EM: Niemand lief mehr als Niclas Kirkeløkke

65 Partien gab es bei der Handball-EM, dabei werden jede Menge statistische Daten erfasst. handball-world gibt einen Überblick über die Bestwerte.

Die meisten Kilometer hatte am Ende des Turniers Niclas Kirkeløkke (35,50) in neun Partien abgespult. Teamkollege Mathias Gidsel wurde im letzten Hauptrundenspiel gegen Slowenien geschont und kam so nur auf 32,83 Kilometer, dahinter weist die EHF den Österreicher Lukas Hutecek (31,48) und Johannes Golla (30,42) aus. Hinter Frankreichs Dika Mem (29,96) hat Julian Köster (29,72) Rang 6 inne. Auch Juri Knorr (28,36) ist als Neunter in den Top 10.

Den härtesten Wurf hatte Serbiens Bogdan Radivojevic mit 129,46 km/h, knapp vor Polens Michal Olejniczak (129,42 km/h) und Islands Viggo Kristjansson (128,23 km/h). Von den Teilnehmern am Finalwochenende hämmerte Elohim Prandi (127,26 km/h) den Ball in die Maschen, für Deutschland hatte Juri Knorr (126,94 km/h) offiziell den härtesten Wurf, auch Julian Köster, Johannes Golla und Sebastian Heymann knackten die Grenze von 126 km/h.

Den schnellsten Sprint hatte Frankreichs Linksaußen Dylan Nahi (31,57 km/h), knapp vor dem Dänen Emil Jakobsen (31,54 km/h) und Portugals Leonel Fernandes (31,18 km/h). Im deutschen Team war Lukas Mertens (30,38 km/h) am schnellsten.

Remili und Gidsel dominieren offensiv

Nedim Remili wurde als MVP (wertvollster Spieler) der Handball-EM ausgezeichnet, ein Faktor dürften auch die 53 Torvorbereitungen für den späteren Europameister gewesen sein. Diese Wertung führt der Linkshänder aus Veszprem mit deutlichem Vorsprung gegenüber dem Niederländer Luc Steins (41) sowie Felix Claar (Schweden) sowie den Dänen Simon Pytlick (je 36) und Mathias Gidsel (35) an. Im deutschen Team bereiteten Juri Knorr (33) und Julian Köster (31) die meisten Tore vor.

In der Scorerwertung, der Summe aus Toren und Torvobereitungen hat Mathias Gidsel mit 89 Punkten (54 Tore, 35 Assists) knapp die Nase vorne gegenüber Nedim Remili mit 87 Zählern (34/53). Juri Knorr schnappt sich mit 83 Punkten (50/33) als bester Deutscher den dritten Platz, Julian Köster bringen 62 Zähler (31/31) Rang 11 ein.

Köster führt Abwehrstatistik an

Den besten Toreschnitt von acht Treffern pro Partie hatte der Spanier Aleix Gomez Abello. Der Rechtsaußen benötigte für seine 24 Turniertore nur 29 Würfe. Dahinter teilen sich der später gemeinsam mit Mathias Gidsel als Torschützenkönig ausgezeichnete Portugiese Martim Costa mit 54 Treffern aus sieben Partien und die beiden Färinger Elias Ellefsen a Skipagøtu und Hakun West av Teigum mit 23 Toren aus drei Begegnungen mit einem Schnitt von 7,7 Toren pro Partie Rang 2. Bester Deutscher ist Juri Knorr, der mit 50 Toren bei neun Partien im Schnitt 5,6 Tore pro Spiel erzielte.

Bei den Abwehrstatistiken konnte in der Summe kaum eine Mannschaft den deutschen Spielern das Wasser reichen. Julian Köster kommt mit 17 Blocks und 5 Steals auf einen herausragenden Wert von 22 Punkten und landet damit vor Teamkollege Johannes Golla (6 Blocks/9 Steals) und dem als besten Abwehrspieler geehrten Magnus Saugstrup (9/6), die je 15 Zähler erhielten.

Wer war der beste Torhüter?

Die beste Fangquote im Turnier konnte Dänemarks Emil Nielsen (39 %) aufweisen, knapp dahinter folgen der Schwede Andreas Palicka (38 %) sowie der Kroate Dominik Kuzmanovic (37 %) und Tschechiens Tomas Mrkva (je 37 %). Österreichs Constantin Möstl ist mit einer Quote von 35 % knapp noch vor dem als besten Torhüter ausgezeichneten Andreas Wolff (34 %).

Bei den Gesamtparaden lagen Wolff (92 Paraden) und Möstl (81) noch vor Nielsen und Palicka (je 77). Siebenmeterkiller des Turniers war der Slowene Klemen Ferlin mit zehn gehaltenen Siebenmetern, gefolgt von Nielsen und Wolff (je 7) und Palicka (6).