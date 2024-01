Mykola Bilyk: Der stille Anführer beim THW Kiel und bei Österreich

Mykola Bilyk sorgt mit Österreich für Furore bei der Handball-EM in Deutschland, geht mit dem ÖHB-Team ungeschlagen in das heutige Duell mit dem Gastgeber und könnte mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Halbfinale machen. Es wäre seine Sensation. Und es ist ein besonderes Spiel für Mykola Bilyk, der seit acht Jahren für den THW Kiel in der Handball Bundesliga spielt. Doch, wer ist Mykola Bilyk? Der in Tunesien geborene Sohn ukrainischer Eltern spricht über das heutige Spiel, die Kapitänsrolle beim THW Kiel, seine Wurzeln und die Akzeptanz über den Sport.

"Es gibt nichts Besseres, als hier in Köln vor einer vollen Halle Handball zu spielen gegen den Gastgeber", sagt Mykola Bilyk dem SID vor dem Duell zwischen Deutschland und Österreich. Es ist ein richtungsweisendes Spiel am heutigen Abend und auch für den Kapitän des ÖHB-Teams, der zugleich auch einer von drei Kapitänen des THW Kiel. Nicht weniger als "die absolute Hölle" erwartet er.

Denn für beide Teams geht es nicht nur um das Prestige, das Duellen zwischen Deutschland und Österreich immer anhaftet, es geht auch sportlich um viel: Deutschland könnte sich mit drei Siegen aus eigener Kraft für das Halbfinale der Handball-EM qualifizieren, Österreich ebenso - und dem ÖHB-Team würde angesichts von 3:1 Punkten im Vergleich zu den 2:2 bei Deutschland auch ein Remis helfen.

Ein Auftaktsieg gegen Rumänien, ein überraschendes Remis gegen Kroatien und dann eine Bestätigung für die Leistung gegen Spanien. Wieder ein Remis, eines, das Spanien aus dem Turnier und Österreich in die Hauptrunde katapultierte. Und in dieser legte das ÖHB-Team ein 30:29 gegen die bis dato verlustpunktfreien Ungarn nach, ist ungeschlagen und liegt hinter Frankreich auf dem zweiten Platz der Gruppe, der am Ende das Ticket ins Halbfinale bringen würde.

"Wir gehen voll rein und schauen, was wir holen können über sechzig Minuten", so Mykola Bilyk, der mit 26 Treffern in vier Spielen bester Schütze von Österreich ist. "Niko ist ein phänomenaler Spieler und großartiger Charakter", lobte Bundestrainer Alfred Gislason seinen früheren Schützling, den er drei Jahre lang als Trainer in Kiel begleitet hatte. Bilyk sei der Spieler, "der alles leitet bei Österreich. Er spielt stark in der Abwehr und überragend im Angriff." Er freue sich, gegen ihn zu spielen.

Für Mykola Bilyk, der seit 2016 in Kiel spielt, ist die Lanxess Arena übrigens kein Neuland. Mit dem THW feierte er hier im Dezember 2020 den Königsklassen-Titel. Seinerzeit wegen Corona allerdings komplett ohne Zuschauer. "Das wird nochmal was ganz anderes", sagt Bilyk, "wenn die ganze Halle für Deutschland sein wird".

Am Rande: Mykola oder Nikola Bilyk?

In Deutschland taucht er als Nikola Bilyk, in internationalen Wettbewerben wie jetzt bei der EM als Mykola Bilyk. Welche Transkription bevorzugt er selbst? "Ich schreibe in allen Dokumenten immer Mykola, es ist aber mittlerweile auch normal, wenn es mit N geschrieben wird. Ich lese es gerne mit M und Y, aber ich habe auch kein Problem mit der anderen Schreibweise", so der Rückraumspieler gegenüber handball-world.

Mykola Bilyk: Kapitän des THW Kiel

Mykola Bilyk ist beim THW Kiel einer von drei Kapitänen. Sascha Klahn

Damit hätte Mykola Bilyk nicht unbedingt gerechnet. "Auf eine gewisse Art und Weise war das sicherlich überraschend", gab der 26-jährige Österreicher zu Beginn der Saison gegenüber handball-world zu. Der Rückraumspieler spielt seine achte Saison beim THW Kiel. Dass er das nun erstmals als einer von drei Kapitänen macht, ist für ihn eine ganz besondere Ehre und Auszeichnung - auch weil er nicht mit ihr gerechnet hatte.

"Ich habe einfach nicht viel darüber nachgedacht, wer Niklas` Rolle übernehmen wird", sagt er. "Als dann mit mir darüber gesprochen wurde, hat mich das natürlich sehr, sehr gefreut, dass die Entscheidung auf mich gefallen ist. Ich bin darüber sehr glücklich." Gleichberechtigt mit Domagoj Duvnjak und Patrick Wiencek ist er also nun einer der drei offiziellen Anführer der Zebras. Und diese Rolle hat Mykola Bilyk sich nicht mit flotten Sprüchen erarbeitet.

Der österreichische Nationalspieler war nie ein Lautsprecher. Er hat sich sein Standing bei Mannschaftskollegen und Trainerteam vor allem mit seinen Leistungen erarbeitet. Seit er im Sommer 2016 als gerade mal 19-Jähriger zum THW kam, hat er sich kontinuierlich zu einem beinahe unverzichtbaren Bestandteil des Rekordmeisters entwickelt. Mit den Zebras hat er in dieser Zeit bereits die Machineseeker EHF Champions League, den EHF-Pokal sowie je dreimal die deutsche Meisterschaft und den DHB-Pokal gewonnen.

"Das ist jetzt meine achte Saison. Ich habe in Kiel schon viel erlebt, viele Höhen und auch Tiefen, also alles so ein bisschen mitgenommen", erzählt Mykola Bilyk. "Das ist schon eine lange Zeit, und ich freue mich, dass ich es schon so lange hier geschafft habe." Seinen Stil will er durch die neue Rolle künftig allerdings nicht ändern. "Ich habe keine große Klappe, ich bin eher der entspanntere Typ", sagt er. "Aber ich weiß, worum es geht, warum ich hier bin - warum wir hier sind."

Mykola Bilyk, der Krieg und die Wurzeln

Mykola Bilyk sprach in der Bock auf Handball auch über seine Wurzeln und den Krieg in der Ukraine. Sascha Klahn

"Es passiert so viel Blödsinn auf der Welt. Warum?", fragt Mykola Bilyk im April im THW-Sonderheft von Bock auf Handball. Der Kieler Rückraumspieler geht regelmäßig in die Kirche und erklärte angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine, der Heimat seiner Familie: "An meinem Glauben habe ich deshalb nicht gezweifelt."

"Stattdessen habe ich die Hoffnung, dass die Menschen irgendwann zur Vernunft kommen werden", so Mykola Bilyk. Ausblenden kann und möchte er die Geschehnisse in der Ukraine und in anderen Krisenregionen in keinem Fall. "Egal um was es geht: Vor allen schlechten Dingen, die auf unserer Welt passieren, sollte man nicht die Augen verschließen."

Der Sohn ukrainischer Eltern wurde in Tunesien geboren. Im Jahr 2000 zog er als Dreijähriger gemeinsam mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester dem Vater nach Wien hinterher, wo dieser bei den Fivers als Handball-Torwart unter Vertrag stand. In Wien wurde die Familie heimisch, Mykola Bilyk spielt für die Handball-Nationalmannschaft von Österreich.

"Ich war damals noch so jung, dass ich nicht verstanden habe, dass wir Ausländer sind, erinnert sich Mykola Bilyk im Bock auf Handball Sonderheft vage. "Je älter ich wurde, desto mehr habe ich natürlich verstanden, dass Österreich nicht unser Heimatland war. Ich merkte, dass einige Dinge für uns nicht so einfach sind."

In Österreich über den Sport zur Akzeptanz

Mykola Bilyk übergab vor der Heim-EM 2020 als Kapitän des ÖHB-Teams ein Trikot an Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen. sportseye.de

Geholfen, um Fuß zu fassen, hat der Familie Bilyk insbesondere der Sport. Denn Mykola und Vater Serhij waren in erster Linie Handballer. "Das Schöne am Sport ist, dass die Herkunft keine Rolle spielt. Man schafft es immer irgendwie, sich zu verständigen. Und früher oder später wird die Kommunikation automatisch besser", weiß er aus eigener Erfahrung.

"Natürlich muss man sich auf eine gewisse Art und Weise anpassen. Aber das ist auch gut so, so ist die heutige Zeit." Bei den Fivers debütiere Mykola Bilyk mit sechzehn im Profi-Team - an der Seite seines Vaters. Ein Jahr später folgte bereits die Nominierung für das Nationalteam und 2016 gewannen Vater und Sohn die Meisterschaft in Österreich.

Heute ist Mykola Bilyk Champions-League-Sieger und als einer der Stars beim deutschen Rekordmeister THW Kiel und jetzt mit Österreich bei der EM in Deutschland gefordert. Mykola Bilyk ist als Kapitän das Aushängeschild von Handball Austria, übergab vor der Heim-EM 2020 das Trikot des ÖHB-Teams an Österreichs Bundespräsidenten Alexander van der Bellen.

"Das Kapitänsamt war vielleicht das letzte Zeichen, in Österreich akzeptiert zu werden", sagt der Rückraumspieler. "Es ist eine große Rolle. Für die Nationalmannschaft zu spielen, ist immer etwas Besonderes - egal, für welches Land man aufläuft. Ich darf Österreich repräsentieren, das gibt mir ein schönes Gefühl."

Doch seine Wurzeln hat er nicht vergessen. "Ich spiele für die österreichische Nationalmannschaft, aber meine Vergangenheit und die meiner Familie kann und will ich nicht komplett wegwischen: Ich bin für eine gesunde Mischung aus beidem."

