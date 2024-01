Handball-EM Kompakt: Deutschland verpasst Medaille, Frankreich wird Europameister

Heute fanden die beiden letzten Spiele der Handball-EM statt: Im Spiel um Platz 3 sowie im Kampf um das Olympia-Ticket musste sich Gastgeber Deutschland den Schweden geschlagen geben. Im anschließenden Finale lieferten sich Dänemark und Frankreich einen packenden Kampf, den die Franzosen in der Verlängerung für sich entscheiden konnten.

Deutschland und Schweden eröffneten heute um 15 Uhr den letzten Tag der Handball-EM mit dem Spiel um Platz 3 - und das Olympia-Ticket. Als Schiedsrichter war das Gespann Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic angesetzt. Das Finale der Handball-EM folgte dann um 17:45 Uhr, Frankreich und Dänemark duellierten sich unter der Leitung der spanischen Schiedsrichter Andreu Marin und Ignacio Garcia um den Titel.

Übertragungen in TV und Livestream

Die Handball-EM im Fernsehen lieferte bislang gute Quoten: Die Spiele von Deutschland verfolgten jeweils mehr als 7 Millionen Zuschauer an den TV-Geräten, zuletzt beim Halbfinale waren es sogar 9,69 Millionen und heute könnte beim Kampf um Olympia die 10-Millionen-Marke fallen.

In den Quoten-Top10 des Tages fand sich am Freitag auch das zweite Halbfinale, das vom ZDF ebenfalls im Free-TV übertragen wurde. Auch am Sonntag waren beide Spiele der Handball-EM im Fernsehen zu sehen. Diesmal bei der ARD, die zudem auch einen kostenfreien Livestream anbot. Abonnenten von Dyn konnten die Begegnungen dort ebenfalls im Livestream verfolgen.

Die ARD zeigte am Sonntag erst ab 14:10 Uhr eine Dokumentation über Andreas Wolff, dann das Duell zwischen Deutschland und Schweden um den dritten Platz und das Olympia-Ticket sowie danach das Endspiel der Handball-EM zwischen Frankreich und Dänemark live.

Handball-EM: Spiel um Platz 3 Deutschland - Schweden

Im Spiel um Platz drei bei der Handball-EM ging es zwischen Deutschland und Schweden um Bronze und direkte Olympia-Qualifikation. Dieses Doppelziel erreichten etwas frischere Schweden gegen Deutschland in der erneut ausverkauften Arena in Köln.

Handball-EM: Finale Frankreich - Dänemark

Frankreich ist Handball-Europameister: In einem spannenden Finale setzte sich der Olympiasieger mit 33:31 (27:27, 14:14) nach Verlängerung gegen Weltmeister Dänemark durch und feiert - nach 2006, 2010 und 2014 - den vierten Titelgewinn bei einer Handball-EM in seiner Historie. Beste Schützen waren Ludovic Fabregas mit acht Toren für Dänemark und Mikkel Hansen mit neun sowie Mathias Gidsel mit sieben Treffern bei Dänemark.

Top-Schützen

Martim Costa blieb sehr lange unangefochten an der Spitze der Torjägerliste der Handball-EM. Erst im Finale konnte Mathias Gidsel den Portugiesen abfangen und gleichziehen. Juri Knorr komplettiert das Podium.

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Der Finaltag gehörte ganz den Torhütern. Der Schwede Andreas Palicka erhielt die Auszeichnung sowohl im Halbfinale als auch im Spiel um Platz drei. Dänemarks Keeper Emil Nielsen drückte dem Finale lange seinem Stempel auf, konnte dann allerdings die Niederlage seines Teams in der Verlängerung nicht verhindern.

All-Star Team

Vor den abschließenden beiden Partien der Handball-EM hat die Europäische Handballföderation das All-Star-Team des Turniers bekannt gegeben. Deutschland und Dänemark sind mit jeweils zwei Spielern in der Mannschaft der besten vertreten, auch das Überraschungsteam Österreich brachte einen Spieler mit rein. Den MVP und Torschützenkönig verkündet die EHF erst nach dem Finale.

