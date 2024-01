Handball-EM: Kanzler Scholz kommt zum Nordmazedonien-Spiel

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat bei ihrem Sieg zum Auftakt der Heim-Europameisterschaft gegen die Schweiz neben Millionen Bürgern auch die Bundesregierung begeistert.

"Die gesamte Bundesregierung gratuliert dem deutschen Team von Trainer Alfred Gislason nach dem 27:14-Sieg gegen die Schweiz zu diesem fulminanten Turnierauftakt", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin.

Sie kündigte an, dass sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen mit seiner Frau Britta Ernst an diesem Sonntag das zweite deutsche EM-Spiel gegen Nordmazedonien in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin anschauen werde. Scholz sei ein "Fan der Mannschaft".

Beim Eröffnungsspiel war u.a. schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) dabei - und zeigte sich beeindruckt vom Auftritt des DHB-Teams. "Es hat gut begonnen. Nicht nur mit dem Spiel des deutschen Teams, sondern auch mit der Kulisse hier", sagte Steinmeier. Er hätte gegen ein neues Wintermärchen "nichts einzuwenden".