Handball-EM in Deutschland startet mit Top-Einschaltquote

Die Handball-EM ist nicht nur mit einem Zuschauer-Weltrekord und einem Ausrufezeichen von Gastgeber Deutschland gestartet, sie lieferte zur TV-Prime-Time auch eine beeindruckende Einschaltquote im Fernsehen.

Eine beeindruckende Zahl von 7,6 Millionen TV-Zuschauern wurde als Einschaltquote für den Auftakt der Handball-EM zwischen Deutschland und der Schweiz ausgegeben, die das ZDF zur Prime Time im Fernsehen zeigte. Nicht eingerechnet ist die Zahl der Nutzer des Livestreams des ZDF Sportstudios und bei "Dyn", das die Begegnung ebenfalls übertrug.

Dem ZDF bescherte die Partie die Top-Einschaltquote des Tages und einen Marktanteil von 28,8 Prozent, berichtet die Deutsche Presse-Agentur über die guten Werte des Auftakts der Handball-EM im Fernsehen und fügt an: Auch der Anteil der jüngeren Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren konnte sich mit 2,03 Millionen sehen lassen. Dies bedeutete einen Marktanteil von sogar 31,9 Prozent.

Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, strahlte: "Diese Werte sind begeisternd. Unsere Nationalmannschaft hat in Düsseldorf und auch über das Stadion hinaus bundesweit begeistert." Im Stadion selbst waren es noch einmal 53.586 Zuschauer live vor Ort.

Podcast Ein Handball-Wintermärchen? (mit Bob Hanning) Wir sprechen mit Bob Hanning über die Handball-EM, die am Abend mit einem Weltrekord startet. 1860 München hat außerdem einen neuen Trainer - und Mainz 05 muss wegen eines Ex-Spielers vor Gericht. alle Folgen

Die sportstudio-Reportage über das Team von Bundestrainer Alfred Gislason zur Einstimmung auf die Partie verfolgten laut Sport-Informations-Dienst (SID) am Mittwochabend 2,22 Millionen Handballfans, was einem Marktanteil von neun Prozent entsprach. Die Reichweite zur regulären Vorberichterstattung ab 20.15 Uhr stieg auf 4,85 Millionen - ein Marktanteil von 20,4 Prozent.

Deutlicher Anstieg zu früheren Turnieren

Bei der Handball-WM im Vorjahr hatte Deutschland bei den neun Spielen durchschnittlich 5,248 Millionen TV-Zuschauer erreicht, die höchste Einschaltquote der WM hatte die Niederlage der DHB-Auswahl gegen Frankreich im Viertelfinale mit durchschnittlich 7,49 Millionen TV-Zuschauern und einem Marktanteil von 26,5 Prozent.

Das DHB-Team lag damit im Durchschnitt gut eine Million über den Werten der WM in Ägypten zwei Jahre zuvor. Den dortigen Spitzenwert - die Niederlage gegen Spanien - verfolgten 4,95 Millionen. Auch bei der Handball-EM vor zwei Jahren lagen die Spitzenwerte unter denen des Auftaktspiels, 5,11 Millionen im Duell mit Österreich markierten 2022 den Bestwert.

Die Sendezeit auf der Prime-Time-Schiene anstatt am Nachmittag oder am Vorabend ist sicherlich einer der Gründe für das gestiegene Interesse, ein anderer die Austragung in Deutschland und die damit verbundene Medienpräsenz. Bei der Heim-WM 2007 verfolgten das Finale übrigens 16,17 Millionen - ein Marktanteil von 58,3 Prozent.