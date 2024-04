Handball-EM in Deutschland mit Rekord-Reichweite

Im Januar fieberten zahlreiche Handballfans vor Ort in Deutschland und vor den Bildschirmen auf der ganzen Welt bei der Handball-EM mit. Das Turnier erreichte dabei nach Angaben der EHF Top-Werte bei den Übertragungen.

Die Handball-Europameisterschaft 2024 der Männer hat die größte Übertragungsreichweite in der Geschichte des Turniers erzielt und die Zuschauerzahl wuchs im Vergleich zur vorherigen Europameisterschaft um mehr als ein Drittel.

Fast 6.000 Stunden berichtete die EHF auf ihren Kanälen über die Handball-Europameisterschaft 2024 und verzeichnete einen Anstieg der Gesamtzuschauerzahl um 18 % auf 1,2 Milliarden. Die Hauptrunde erreichte vor dem Finalwochenende in Deutschland über 45 Millionen Zuschauer.

"Die in Deutschland erreichten TV- und Digitalzahlen unterstreichen, was die EHF EURO ist: ein internationales Sportprodukt der Spitzenklasse“, so EHF-Präsident Michael Wiederer und betonte: "In ihrer Gesamtentwicklung hat die EHF EURO 2024 der Männer einen neuen Meilenstein gesetzt."