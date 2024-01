Handball-EM Heute: Erst Deutschland im Spiel um Platz 3, dann Finale

Heute finden die beiden letzten Spiele der Handball-EM statt: Zunächst stehen sich im Spiel um Platz 3 sowie das Olympia-Ticket Gastgeber Deutschland und Schweden gegenüber, dann treffen im Finale Frankreich und Dänemark aufeinander. Ein Blick auf die Partien am heutigen Final-Sonntag der Handball-EM.

Deutschland und Schweden eröffnen heute um 15 Uhr den letzten Tag der Handball-EM mit dem Spiel um Platz 3 - und das Olympia-Ticket. Als Schiedsrichter ist das Gespann Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic angesetzt. Das Finale der Handball-EM folgt dann um 17:45 Uhr, Frankreich und Dänemark duellieren sich unter der Leitung der spanischen Schiedsrichter Andreu Marin und Ignacio Garcia um den Titel.

Übertragungen in TV und Livestream

Die Handball-EM im Fernsehen lieferte bislang gute Quoten: Die Spiele von Deutschland verfolgten jeweils mehr als 7 Millionen Zuschauer an den TV-Geräten, zuletzt beim Halbfinale waren es sogar 9,69 Millionen und heute könnte beim Kampf um Olympia die 10-Millionen-Marke fallen.

In den Quoten-Top10 des Tages fand sich am Freitag auch das zweite Halbfinale, das vom ZDF ebenfalls im Free-TV übertragen wurde. Auch am heutigen Sonntag sind beide Spiele der Handball-EM im Fernsehen zu sehen. Diesmal bei der ARD, die zudem auch einen kostenfreien Livestream anbietet. Abonnenten von Dyn können die Begegnungen dort ebenfalls im Livestream verfolgen.

Die ARD zeigt am Sonntag erst ab 14:10 Uhr eine Dokumentation über Andreas Wolff, dann das Duell zwischen Deutschland und Schweden um den dritten Platz und das Olympia-Ticket sowie danach das Endspiel der Handball-EM zwischen Frankreich und Dänemark live.

» Die TV-Quoten der Handball-EM

Handball-EM - Heute, 15 Uhr: Spiel um Platz 3 Deutschland - Schweden

Auf der einen Seite die verpasste Wiederholung des goldenen Traums von 2016 oder des Wintermärchens von 2007, dort der geplatzte Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung bei der Handball-EM: Das Spiel um Platz drei zwischen Deutschland und Schweden kommt auf den ersten Blick wie ein Trauerspiel daher. Das stimmt aber nicht, denn für beide Mannschaften gibt es mehr zu gewinnen als "nur" eine Medaille.

"Das wäre ein Riesending für die Mannschaft. Dann hätten wir auch die Olympia-Quali geschafft", sagte Bundestrainer Alfred Gislason mit Blick auf das Platzierungsspiel gegen den entthronten Europameister, der mit einem Sieg ebenfalls das Ticket für die Sommerspiele in Paris lösen kann. "Das Turnier mit einer Bronzemedaille abzuschließen, wäre großartig", sagte Gislason.

Die Halbfinal-Niederlage hakte die deutsche Mannschaft im Laufe des Samstags ab. Voller Fokus auf Schweden und den letzten Auftritt bei der Handball-EM - das Ziel ist neben Olympia auch die erste Medaille seit 2016 sowie der Abschied mit einem Sieg. Für Andreas Wolff ist es an "an der Zeit, so eine Mannschaft mal wieder zu schlagen", sagte der Torhüter: "Ich freue ich mich auf ein intensives Match gegen eine absolute Weltklasse-Mannschaft."

Die Schweden, das machte Andreas Palicka deutlich, gehen trotz des extrem bitteren Last-Second-Aus gegen Olympiasieger Frankreich hochmotiviert in die Partie um Platz 3 der Handball-EM. "Ich mache mir keine Sorgen, was unsere Einstellung angeht. Wir werden bereit sein und alles dafür tun, dass wir gewinnen", sagte der schwedische Schlussmann.

weitere Infos:

» Vorbericht zum Spiel um Platz 3 der Handball-EM: Deutschland - Schweden

» Handball-EM, Spiel um Platz 3 in Free-TV und Livestream: Deutschland - Schweden

» Liveticker Handball-EM, Spiel um Platz 3: Deutschland - Schweden

Was hat es mit Olympia auf sich?

Bei der Handball-EM wird ein direktes Ticket für Olympia 2024 in Paris vergeben. Da die beiden Finalisten - Frankreich als Gastgeber sowie Dänemark als Weltmeister - ihren Platz bereits sicher haben, geht das kontinentale Ticket an den Dritten des Turniers.

Das Spiel um Platz 3 bekommt somit besondere Bedeutung. Der Verlierer hat bei einem der drei Quali-Turniere eine zweite Chance auf einen Platz im Handball-Turnier bei Olympia. Nachdem sich Ägypten das Ticket in Afrika geholt hat, steht fest, dass es für den Vierten der EM gegen Kroatien, Österreich und Algerien um eines von zwei Tickets geht.

» mehr zur Olympia-Quali im Handball

Handball-EM - Heute, 17.45 Uhr: Finale Frankreich - Dänemark

Weltmeister gegen Olympiasieger, Superstars hüben wie drüben, dazu 20.000 in der Lanxess Arena: Zum Abschluss der Handball-EM in Deutschland wartet ein echtes Spektakel auf die Handball-Fans. Vor der Partie zwischen WM-Champion Dänemark und Rekordweltmeister Frankreich einen klaren Favoriten auszumachen, ist kaum möglich.

"Ich freue mich riesig auf das Finale und hoffe, dass die 20.000 Zuschauer für uns sein werden. Wir wollen hier Europameister werden, aber dafür müssen wir gegen die Franzosen auf dem absoluten Toplevel spielen", sagte Dänemarks Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin vor der Neuauflage des WM-Finals aus dem Vorjahr.

In Stockholm hatten im vergangenen Jahr die Dänen die Nase vorn. Bei einer Handball-EM kämpft die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen allerdings mit einer Durststrecke, seit 2012 haben die Dänen, die zuletzt drei mal in Folge die Weltmeisterschaft gewannen, nicht mehr den europäischen Thron erklommen. Das soll sich in Köln nun ändern.

Die Franzosen haben freilich etwas dagegen, insbesondere einer: Nikola Karabatic. Der Superstar bestreitet in Deutschland seine letzte und elfte (!) EM und will seine Abschiedstour mit dem vierten EM-Titel seiner glorreichen Karriere krönen. "Wir haben unsere Chance, aber wir müssen auf unserem besten Niveau, kollektiv und individuell sein, um vielleicht gegen Dänemark zu gewinnen", sagte der 39-Jährige.

weitere Infos:

» Vorbericht zum Finale der Handball-EM: Frankreich - Dänemark

» Handball-EM, Finale in Free-TV und Livestream: Frankreich - Dänemark

» Liveticker Handball-EM, Finale: Frankreich - Dänemark

Highlights der Halbfinals der Handball-EM im Video

Top-Schützen

Martim Costa bleibt auch nach acht Spieltagen bei der Handball-EM an der Spitze der Torjägerliste. Allerdings ist für Portugal das Turnier nach der Hauptrunde beendet. Dahinter haben sich mit Juri Knorr, Dika Mem und Mathias Gidsel gleich drei Spieler eingereiht, denen am Sonntag noch der große Wurf an die Spitze gelingen könnte.

» Die Top30-Torschützen der Handball-EM

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Am ersten der beiden Finaltage erhielten mit Klemen Ferlin (Slowenien) und Andreas Palicka (Schweden) gleich zwei Torhüter eine Auszeichnung. Im Halbfinale gegen Dänemark spielte Deutschlands Talent Renars Uscins in Abwesenheit von Kai Häfner groß aus und wurde ausgezeichnet.

» Die "Player of the Match" der Handball-EM