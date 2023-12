Darum entscheidet die Handball-EM über Deutschlands Olympia-Chancen

Ende Januar wird Klarheit über die Besetzung der Qualifikationsturnier zu den Olympischen Spielen herrschen. Sowohl bei der Handball-EM in Deutschland wie auch bei der parallel in Ägypten ausgetragenen Afrikameisterschaft werden noch zwei Direkttickets vergeben, die auch die Besetzung der Turniere noch einmal durcheinander wirbeln können. handball-world wirft einen Blick auf den Stand der Qualifikation, für die Deutschland schon einen Startplatz sicher hat.

Die erste große Entscheidung war bereits vor dem Finale der Handball-WM 2023 gefallen: Das Olympia-Ticket ging an Dänemark. Dies erhält eigentlich der Weltmeister, doch selbst wenn die Dänen die Titelverteidigung verpasst hätten, wäre auch als zweitplatziertes Team die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 sicher gewesen - denn der Gegner war mit Frankreich der Gastgeber des Großereignisses, der seine Qualifikation bereits seit der Vergabe der Spiele durch das IOC an Paris sicher hat. Hätte das Team von Guillaume Gille den Titel gewonnen, dann hätte gemäß den Regularien des Weltverbands der Vizeweltmeister das bei der WM vergebene direkte Ticket für die Spiele 2024 in Paris erhalten.

Vorab: Deutschland und die anderen Viertelfinalisten der Handball-WM 2023 hatten ihr Ticket zu einem der drei Qualifikationsturniere für die Olympischen Spiele bereits mit dem Beginn der K.o.-Runde sicher. Denn davon wurden sechs bei dieser Weltmeisterschaft vergeben - und da neben dem direkt qualifizierten Weltmeister auch Olympia-Gastgeber Frankreich keines benötigt, reichen diese bis zum 8. Platz. Es ging aber noch um die Setzliste sowie bessere Chancen einen Heimvorteil als Ausrichter für eines der für den März 2024 geplanten vorolympischen Qualifikationsturniere zu erhalten. Auch deshalb wurden, anders als vor zwei Jahren, auch die Platzierungen 5-8 ausgespielt, teilweise mit zweimaliger Verlängerung.

Schon vor dem Finaltag war übrigens auch die - für die Vergabe der Tickets für die Olympia-Quali wichtige - Wertung der besten Kontinente geklärt: Da Ägypten im Viertelfinale an Schweden scheiterte, stellt Europa den besten und Afrika den zweitbesten Kontinent bei dieser Handball-WM. Bahrain sorgte mit seinem Sprung auf Rang 16 vor dem auf Platz 17 liegenden Team von Brasilien dafür, dass Asien diesmal der drittbeste und Süd- und Mittelamerika, bzw. Panamerika, der viertbeste Kontinent bei dieser Handball-WM war.

Auf den Kontinenten werden bis Ende Januar noch weitere direkte Tickets sowie Plätze für die Qualifikationsturniere vergeben. Neben Gastgeber Frankreich und Weltmeister Dänemark konnten sich im Laufe des Jahres auch Japan in Asien sowie Argentinien als Sieger der Panamerika-Spiele qualifizieren. Am 28. Januar findet sowohl das Finale der Europa- wie das der Afrikameisterschaft statt.

Drei Quali-Turniere für sechs Plätze

Neben den sechs direkt vergebenen Ticket, werden sechs weitere bei drei Qualifikationsturnieren vergeben. Bei diesen qualifizieren sich jeweils die beiden besten Mannschaften für die Olympischen Spiele. Das endgültige Teilnehmerfeld der Qualifikation wird erst im Januar 2024 feststehen, wenn sowohl in Europa als auch in Afrika die kontinentalen Meisterschaften ausgetragen wurden.

Turnier 1 wird durch Frankreichs Einzug ins Endspiel nun vom WM-Dritten, also Spanien, angeführt. Weitere Teilnehmer sind nach aktuellem Stand der Achtplatzierte der Handball-WM, also Ungarn, der Zweitplatzierte des Asiatischen Qualifikationsturniers (Bahrain) und der Zweitplatzierte der Panamerikanischen Spiele (Brasilien).

Turnier 2 wird vom WM-Vierten Schweden angeführt. Hinzu kommt der WM-Siebte Ägypten, auch der Vizeafrikameister und der EM-Dritte folgen nach aktuellem Stand. Turnier 3 bilden die Teilnehmer am Spiel um Platz 5, also Deutschland und Norwegen, sowie der EM-Zweite und der Dritte der Afrikameisterschaft - es droht also eine Hammergruppe mit drei europäischen Topteams, bei der der Heimvorteil von großer Bedeutung werden könnte.

Tickets bei Kontinentalmeisterschaften

Das Teilnehmerfeld kann sich allerdings auch noch ändern, denn sowohl bei der Europa- wie bei der Afrikameisterschaft wird an den kontinentalen Meister ein direktes Ticket vergeben.

"Gewinnt der amtierende Weltmeister (oder die Gastgebernation) gleichzeitig die kontinentale Qualifikationsveranstaltung, rückt die nächstplatzierte Mannschaft bei der jeweiligen kontinentalen Qualifikationsveranstaltung nach", heißt es in den Regularien des Weltverbands. So wäre es theoretisch möglich, dass bei einem erneuten Endspiel zwischen Frankreich und Dänemark selbst EM-Bronze noch ein direktes Ticket zu Olympia bringen könnte.

Auch ein Gewinn von Ägypten beim Turnier im eigenen Land hätte Auswirkungen, dadurch haben auch der Neunte Kroatien und der Zehnte Slowenien derzeit noch berechtigte Hoffnungen über ihre Platzierung bei der Handball-WM nachzurücken. Gewinnen die Nordafrikaner ihre Kontinentalmeisterschaft, dann ist Europa bereits mit sechs Qualifikationsplätzen vertreten.

Gemeinsam mit den drei direkt vergebenen Tickets, könnte dann theoretisch auch noch ein elfter Platz bei der Handball-EM für den Sprung in die Qualifikation reichen. Gibt es allerdings Überraschungsteams, die die aktuellen Top10 der Handball-WM knacken, dann könnte man auch als Vierter der Handball-EM am Ende leer ausgehen.

Deutschland würde noch in das Turnier 2 wechseln, wenn Spanien oder Schweden das direkte Ticket für Europa lösen. Sollte Ägypten dann Afrikameister werden, wären in diesem Fall die Ungarn Qualifikationsgegner von Norwegen und das DHB-Team müsste sich mit Kroatien messen. Es ist also noch vieles ungewiss für die deutschen Handballer.

Olympiaqualifikation (14.-17.03.2024)





Turnier 1:

3. Weltmeisterschaft 2023 (Spanien)

8. Weltmeisterschaft 2023 (Ungarn)

2. Asienqualifikation (Bahrain)

2. PanAmerika-Spiele (Brasilien)

Turnier 2:

4. Weltmeisterschaft 2023 (Schweden)

7. Weltmeisterschaft 2023 (Ägypten)

2. Afrikameisterschaft 2024*

3. Europameisterschaft 2024*

Turnier 3:

5. Weltmeisterschaft 2023 (Deutschland)

6. Weltmeisterschaft 2023 (Norwegen)

2. Europameisterschaft 2024*

3. Afrikameisterschaft 2024*

* Qualifikationsplätze über die Weltmeisterschaft sind höherwertig als Startplätze über die Kontinentalqualifikation